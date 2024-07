La présentation de votre projet à des investisseurs constitue une étape essentielle dans l'obtention de financement pour votre entreprise en démarrage. Si une présentation bien planifiée peut mener votre entreprise au succès, une mauvaise présentation peut avoir l'effet contraire. MT❯Ventures a aidé de nombreuses entreprises à prendre leur envol en leur fournissant des conseils juridiques et stratégiques sur mesure. Voici quelques conseils à l'intention des fondateurs d'entreprise qui souhaitent présenter leur projet de manière convaincante et marquante. 1. Connaître son public Il faut savoir à qui vous vous adressez pour être en mesure d'adapter votre présentation selon l'investisseur. La première étape consiste à vous renseigner sur l'investisseur pour savoir quels sont ses intérêts, ses investissements antérieurs et ce qui le passionne. Prenez le temps d'adapter votre présentation et tenez compte de ses préférences et priorités. L'ajout d'une touche personnelle montre que vous voulez vraiment travailler avec lui, et vous permettra de vous démarquer par rapport aux autres. 2. Définir clairement le problème Les investisseurs doivent comprendre le problème que votre entreprise en démarrage cherche à résoudre. Donnez une explication claire et soulignez l'importance. Si possible, quantifiez l'ampleur du problème en vous appuyant sur des données pour appuyer vos arguments. L'énoncé clair du problème démontre que vous connaissez les besoins du marché et que vous savez pourquoi votre solution est unique ou supérieure à celles d'éventuels concurrents. 3. Mettre en valeur les fondateurs Il est probable que les investisseurs aient déjà vu une version de votre solution. Vous devez donc leur expliquer pourquoi votre équipe est la mieux placée pour résoudre le problème à la satisfaction générale. Certains investisseurs en capital de risque font davantage confiance à l'équipe fondatrice : à leurs yeux, une équipe qui peut livrer la marchandise importe plus que la solution elle-même. Certains soutiendront le contraire, mais nous sommes persuadés qu'une bonne équipe saura travailler en collaboration, produire différentes versions de sa solution et peut-être même développer un nouveau produit ou ouvrir un nouveau marché. Un bon nombre d'entreprises, parmi les meilleures, ont fini par s'adapter ou ont même modifié leur premier produit ou service sous l'égide des mêmes fondateurs. 4. Montrer les résultats déjà obtenus et le potentiel Fournissez des données probantes indiquant les résultats déjà obtenus par votre entreprise et des chiffres indicateurs de croissance et de potentiel d'expansion. Utilisez des données pour appuyer vos arguments concernant la taille du marché, la viabilité du modèle d'affaires et les projections financières. Pour convaincre, présentez des exemples concrets d'interactions avec vos clients, parlez de vos programmes pilotes ou de la croissance de votre chiffre d'affaires. Citez en exemple la rétroaction ou les commentaires reçus de clients potentiels qui confirment que vous êtes bien en phase avec votre marché cible. 5. Se préparer à répondre aux questions difficiles Assurez-vous de bien connaître le sujet pour anticiper vos réponses aux questions difficiles concernant la concurrence, les risques, les aspects financiers et les défis opérationnels. Le fait d'être bien préparé montre que vous êtes réfléchi et que vous avez envisagé différents scénarios pour votre entreprise. Réfléchissez aux questions que l'on pourrait vous poser et faites appel à votre entourage pour voir quelles préoccupations pourraient être soulevées. Lorsqu'on répond aux préoccupations avec confiance, cela montre qu'on est en mesure de diriger sa propre entreprise en démarrage et qu'on est prêt à toute éventualité. Lorsque vous préparez votre présentation, n'oubliez pas que l'enthousiasme peut être contagieux, ce qui peut inciter les investisseurs à croire en votre vision. Utilisez un langage fort qui illustre votre engouement à l'égard de votre idée d'entreprise. Chez MT❯Ventures, nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous à la préparation de votre argumentaire en vue d'une rencontre avec des investisseurs. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'aide pour préparer votre prochaine présentation.

