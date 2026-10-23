Sécuriser L'avenir : Chronologie Des Droits De Douane Américains Et De La Riposte Canadienne

Les droits de douane jouent un rôle clé dans les relations commerciales internationales; ils influencent directement les industries et les économies des pays concernés. La chronologie suivante retrace les événements marquants liés aux mesures tarifaires mises en place par le Canada et les États-Unis.

Les droits de douane jouent un rôle clé dans les relations commerciales internationales; ils influencent directement les industries et les économies des pays concernés. La chronologie suivante retrace les événements marquants liés aux mesures tarifaires mises en place par le Canada et les États-Unis.

2026

Enquêtes en cours : Les États-Unis mènent ou ont mené plusieurs enquêtes en sécurité nationale susceptibles de donner lieu à de nouveaux droits, notamment sur les minéraux critiques et leurs produits dérivés, les aéronefs commerciaux, leurs moteurs et leurs pièces, ainsi que les éoliennes, leurs pièces et leurs composants.

À venir — 4 décembre 2026 : Entrée en vigueur de prix minimums et de droits américains sur certains produits de polysilicium et ses dérivés, au terme d’une enquête en sécurité nationale menée au titre de l’article 232.

29 septembre 2026 : Deux mesures américaines entrent en vigueur, à 0 h 01. D’une part, l’interdiction d’importer certains produits canadiens visés par trois des cinq proclamations du 8 septembre : la majorité des boissons alcoolisées — bière, vin, cidre et spiritueux —, certains produits laitiers dont le lactosérum, ainsi que les motocyclettes de plus de 800 centimètres cubes. La portée exacte est déterminée par les classifications tarifaires énumérées aux annexes des proclamations. Les marchandises visées importées avant le 29 septembre mais non encore dédouanées ou sorties d’entrepôt demeurent assujetties à la surtaxe de 50 % de l’article 338 plutôt qu’à l’interdiction. D’autre part, des droits sur certains médicaments brevetés et leurs ingrédients actifs entrent en vigueur au terme d’une enquête en sécurité nationale menée au titre de l’article 232.

16 septembre 2026 : Le président des États-Unis signe le mémorandum présidentiel « Restoring Reciprocity in Government Procurement », qui charge le directeur du Bureau de la gestion et du budget et le représentant américain au commerce, en coordination avec le Federal Acquisition Regulatory Council, de recenser les articles d’origine canadienne présents dans le système fédéral d’approvisionnement civil et de prendre les mesures permises par la loi pour les en retirer ou les rendre indisponibles à l’achat. Le mémorandum invoque la politique canadienne « Achetez canadien » et soutient que le Canada a imposé de façon déraisonnable de nouveaux obstacles aux entreprises américaines cherchant à accéder à son marché des marchés publics.

15 septembre 2026 : Entrée en vigueur de la surtaxe américaine de 50 % sur la gamme élargie de produits canadiens visée par les proclamations du 8 septembre. Les produits touchés comprennent notamment certains fromages et produits laitiers, les huiles animales et végétales, les fourrures, les bateaux à moteur hors-bord, les véhicules tout-terrain, les meubles et luminaires, des produits papetiers, des produits d’acier et métalliques, des produits électriques et de construction, des bijoux, des textiles, des cosmétiques et des plastiques. Ces marchandises représentent environ 0,6 % des importations américaines en provenance du Canada. Depuis cette date, les produits déjà visés par un droit de douane au titre de l’article 232 sont également assujettis aux droits de l’article 338, les règles de non-cumul ayant été modifiées.

8 septembre 2026 : La Maison-Blanche publie cinq proclamations signées le jour même, en réponse à ce qu’elle qualifie de discrimination canadienne visant les secteurs de l’automobile, des boissons alcoolisées et des produits laitiers, et citant notamment la surtaxe supplémentaire de 50 % annoncée par la Saskatchewan sur les boissons alcoolisées américaines. Ces mesures instaurent, pour la première fois dans ce dossier, une interdiction d’importation en plus de nouvelles surtaxes. Une surtaxe de 50 % s’appliquera à compter du 15 septembre à une gamme élargie de produits canadiens, dont les matelas, les bateaux à moteur, les voiturettes de golf, certains fromages, certains papiers, des produits d’acier et d’aluminium, le cuir et les fourrures. Trois des cinq proclamations instaurent une interdiction d’importer à compter du 29 septembre, visant la majorité des boissons alcoolisées, certains produits laitiers et certaines motocyclettes. Une annexe retire par ailleurs la surtaxe de 50 % sur une courte liste de produits, dont le papier hygiénique, le sel et les accessoires de pêche. Selon les estimations, l’interdiction touche environ 0,25 % des exportations canadiennes vers les États-Unis.

8 septembre 2026 : Entrée en vigueur des contre-mesures canadiennes, à 0 h 01. Le Canada impose des droits de 15 %, 25 % et 50 % sur les produits énumérés à l’échelle des articles tarifaires, correspondant à ceux visés par les articles 338 et 232 américains, selon le taux applicable à chaque produit, pour une valeur de 27,6 milliards de dollars — équivalente au dollar près à celle des produits canadiens frappés depuis le 22 août. Le taux de 50 % vise notamment l’acier et l’aluminium, qui passent de 25 % à 50 %, ainsi que les meubles et les vêtements. Le taux de 25 % vise notamment l’électroménager, les produits laitiers dont le fromage, les poissons et produits de la mer, ainsi que certains produits dérivés de l’acier et de l’aluminium. Le taux de 15 % vise notamment l’électronique et les outils. Le matériel agricole, les pâtes et papiers, les plastiques et les matériaux de construction se répartissent entre les trois taux selon l’article tarifaire. Les mesures s’appliquent uniquement aux marchandises d’origine américaine au sens des règles canadiennes d’origine. Les produits en transit vers le Canada le jour de l’entrée en vigueur ne sont pas visés — une exception que les mesures américaines de l’article 338 ne prévoient pas. Les contre-mesures existantes, notamment celles visant les véhicules, demeurent en vigueur, tout comme le cadre canadien de remise des droits. Ces contre-mesures demeureront en place jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane visant les produits canadiens : aucune date de fin n’est prévue.

6 septembre 2026 : L’Agence des services frontaliers du Canada publie l’Avis des douanes 26-23, qui précise l’administration du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026). L’avis établit les modalités de déclaration, les exigences de conformité et les procédures de vérification. Les marchandises importées font l’objet d’un examen au moment de l’importation et d’une vérification après dédouanement; le non-respect peut entraîner l’imposition de surtaxes, de droits, de taxes et de pénalités, avec intérêts.

4 septembre 2026 : L’Agence des services frontaliers du Canada confirme que ses directives de mise en œuvre des contre-mesures ne seront pas publiées avant le 7 septembre. Le décret doit d’abord être approuvé et publié par la gouverneure en conseil avant que l’Agence puisse émettre son avis des douanes. Les importateurs disposent donc de moins de 24 heures entre la parution des règles administratives et l’entrée en vigueur des mesures.

3 septembre 2026 : Entrée en vigueur de droits américains de 25 % ou 100 % sur les drones, leurs pièces et leurs composants, selon le produit, au terme d’une enquête en sécurité nationale menée au titre de l’article 232.

26 août 2026 : Le ministère des Finances met à jour la liste des produits américains assujettis aux contre-mesures tarifaires du 8 septembre. Cette liste actualisée constitue la source faisant autorité et demeure sujette à modification jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures.

25 août 2026 : Le gouvernement du Canada annonce des contre-mesures tarifaires ciblées ainsi que des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises, et modifie plusieurs de ses programmes d’allègement tarifaire. Les contre-mesures existantes, notamment celles visant les véhicules, demeurent en vigueur, tout comme le cadre canadien de remise des droits.

22 août 2026 : Des droits de douane américains de 50 % entrent en vigueur sur des produits canadiens d’une valeur de 27,6 milliards de dollars.

21 août 2026 : Le Canada met fin aux négociations commerciales avec les États-Unis. Le gouvernement invoque de nouvelles conditions proposées par les États-Unis qui ne servaient pas l’intérêt du Canada.

31 juillet 2026 : Le Canada impose une surtaxe de 25 % sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, à titre de mesure de sauvegarde provisoire d’une durée maximale de 200 jours, pendant que le Tribunal canadien du commerce extérieur mène son enquête.

24 juillet 2026 : Les États-Unis remplacent les droits imposés en vertu de l’article 122 par de nouveaux droits de 10 % sur la plupart des importations, au titre de l’article 301 de la Trade Act of 1974, au terme d’enquêtes portant sur le défaut d’interdire l’importation de marchandises produites au moyen du travail forcé. Les marchandises admissibles au traitement préférentiel de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique sont exemptées de ces droits.

20 juillet 2026 : Le président des États-Unis signe trois proclamations invoquant l’article 338 de la Tariff Act of 1930, première utilisation de cette disposition depuis son adoption. Elles imposent des droits supplémentaires de 50 % sur environ 20 milliards de dollars américains d’importations canadiennes, visant séparément les produits laitiers, les boissons alcoolisées et les véhicules automobiles. Les motifs invoqués sont l’administration des contingents tarifaires canadiens pour le fromage, jugée moins favorable que celle réservée aux fromages européens en vertu de l’AECG; les restrictions provinciales sur la vente d’alcools américains; et le régime canadien de droits et de contingents applicable aux véhicules américains. Les droits s’appliquent même aux marchandises admissibles au traitement préférentiel de l’ACEUM. L’énergie, la potasse, les minéraux critiques, le poisson et les produits déjà visés par l’article 232 sont exclus. L’entrée en vigueur, d’abord fixée au 19 août, est reportée au 22 août.

1er juillet 2026 : Date prévue au traité pour le premier examen conjoint de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, au sixième anniversaire de son entrée en vigueur. Cet examen constitue la première occasion pour les trois Parties de décider de prolonger ou non l’Accord pour une nouvelle période de seize ans. En préparation, le Canada avait mené deux séries de consultations publiques, recueillant 137 soumissions en 2024 et 5 143 en 2025.

8 juin 2026 : Les États-Unis modifient les droits prévus à l’article 232 sur l’acier, l’aluminium et le cuivre. Les droits sur certains produits dérivés passent de 25 % à 15 %, notamment pour certaines machines agricoles et certains équipements de chauffage, ventilation et climatisation. Le taux de 15 % est étendu à d’autres équipements industriels mobiles, dont les bouteurs et les chariots élévateurs. Les plaques lithographiques en aluminium et les supports en acier sont ajoutés à la liste des produits dérivés visés. Un taux réduit de 10 % peut s’appliquer lorsqu’au moins 85 % du contenu en acier ou en aluminium, en poids, provient des États-Unis.

2 juin 2026 : Le Bureau du représentant américain au commerce annonce les résultats d’enquêtes concluant que soixante économies étrangères, dont le Canada, n’interdisent pas l’importation de produits issus du travail forcé ou n’appliquent pas adéquatement les interdictions en la matière. Ces conclusions fondent les droits imposés le 24 juillet au titre de l’article 301 de la Trade Act of 1974.

21 avril 2026 : Le premier ministre annonce la création du Comité consultatif sur les relations économiques Canada–États-Unis, présidé par Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis. Le comité réunit des représentants de secteurs clés, dont l’énergie, la technologie et la fabrication, pour conseiller le gouvernement sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement transfrontalières et les politiques industrielles émergentes.

20 avril 2026 : Ouverture de la première phase du mécanisme de remboursement des droits payés en vertu de l’IEEPA, administré par la U.S. Customs and Border Protection au moyen du système CAPE, dans le portail ACE. Les entreprises canadiennes ayant agi comme importateur officiel entre le 4 février 2025 et le 24 février 2026 peuvent être admissibles.

8 avril 2026 : Le gouvernement du Canada prolonge d’un an, jusqu’au 8 avril 2027, le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) visant les véhicules automobiles. Cette remise accorde une exonération des contre-tarifs sur les véhicules fabriqués aux États-Unis dans des situations exceptionnelles. Seules les entreprises qui fabriquent des véhicules au Canada et en importent des États-Unis pour les vendre au Canada y sont admissibles, et seuls les véhicules conformes à l’ACEUM peuvent en bénéficier. La demande se fait au moyen du code d’autorisation spéciale inscrit sur la Déclaration en détail commerciale.

6 avril 2026 : Les marchandises visées par les droits sur l’acier, l’aluminium et le cuivre prévus à l’article 232 deviennent assujetties à un taux allant jusqu’à 50 % de leur valeur totale, plutôt qu’à 50 % de leur teneur en ces métaux. Les marchandises dont la teneur en ces métaux est inférieure à 15 % de leur poids sont exemptées.

24 février 2026 : Les surtaxes fondées sur l’IEEPA cessent d’être perçues. Une surtaxe mondiale de 10 % entre en vigueur en vertu de l’article 122 de la Trade Act of 1974, pour une durée maximale de 150 jours sauf prolongation par le Congrès.

20 février 2026 : Dans l’affaire Learning Resources, Inc. v. Trump, la Cour suprême des États-Unis invalide, à six voix contre trois, le recours à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pour imposer des droits de douane généralisés, y compris ceux visant le Canada depuis mars 2025. Le même jour, le président signe le décret 14389, Ending Certain Tariff Actions, qui met fin à la perception de ces droits, ainsi qu’une proclamation instaurant une surtaxe temporaire à l’importation en vertu de l’article 122 de la Trade Act of 1974. Le décret est publié au Federal Register le 25 février.

2025

26 décembre 2025 : Le Canada impose des droits de 25 % sur la valeur totale de certains produits dérivés de l’acier en provenance de tous les pays, conformément à l’Avis des douanes 25-33 de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les contingents tarifaires pour les produits d’acier importés sont réduits à 20 % des niveaux de 2024 pour les partenaires non signataires d’un accord de libre-échange, et à 75 % des niveaux de 2024 pour les partenaires non signataires d’un accord de libre-échange avec les États-Unis.

16 décembre 2025 : Entrée en vigueur de la politique « Achetez canadien » du gouvernement du Canada, qui donne priorité aux fournisseurs et au contenu canadiens dans les achats fédéraux. La Politique sur la priorisation des matériaux canadiens impose l’utilisation d’acier, de produits du bois et d’aluminium canadiens dans les marchés fédéraux de défense et de construction de 25 millions de dollars et plus. Plusieurs provinces adoptent des mesures analogues. Cette politique est le motif invoqué par le mémorandum présidentiel américain du 16 septembre 2026.

12 décembre 2025 : Le ministre des Finances et du Revenu national met en œuvre les mesures annoncées le 26 novembre et publie la liste des produits dérivés de l’acier qui seront assujettis à des droits de 25 % à compter du 26 décembre.

26 novembre 2025 : Le premier ministre annonce de nouvelles mesures visant à protéger l’industrie canadienne de l’acier, dont l’imposition de droits sur les produits dérivés de l’acier et la réduction des contingents tarifaires.

14 octobre 2025 : L’administration américaine impose les droits de douane suivants :

Droits de douane généraux de 10 % sur les importations de bois d’œuvre et de bois d’œuvre résineux;

Droits de douane généraux de 25 % sur certains meubles capitonnés, qui passeront à 30 % le 1er janvier 2026;

Droits de douane généraux de 25 % sur les armoires de cuisine et les meubles-lavabos, qui passeront à 50 % le 1er janvier 2026.

5 septembre 2025 : Annonce de mesures de soutien pour les industries stratégiques du Canada.

1er septembre 2025 : Entrée en vigueur du retrait annoncé le 22 août. Le Canada supprime les contre-mesures tarifaires mises en place en mars 2025 sur la plupart des importations américaines. Celles visant l’acier, l’aluminium et le secteur automobile restent en vigueur.

22 août 2025 : Le premier ministre Mark Carney annonce que le Canada supprimera dès le 1er septembre les droits de douane de rétorsion sur les produits américains couverts par l’ACEUM. Les droits de douane de rétorsion canadiens sur l’acier, l’aluminium et les automobiles resteront en vigueur pendant la poursuite d’un règlement négocié.

1er août 2025 : Le président Trump annonce que les États-Unis augmentent à 35 % les droits de douane sur les exportations canadiennes qui ne sont pas couvertes par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

7 juillet 2025 : Le président des États-Unis prolonge jusqu’au 1er août la suspension des droits de douane supplémentaires imposés au Canada dans le cadre du décret présidentiel du 2 avril. Cette décision, officialisée par le décret « Extending the Modification of the Reciprocal Tariff Rates », maintient un tarif uniforme de 10 % sur certaines importations canadiennes, en remplacement des surtaxes initialement prévues.

16 avril 2025 : Le gouvernement du Canada adopte le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (DORS/2025-122), qui accorde une exonération partielle ou totale des surtaxes imposées aux importations américaines dans certains cas précis. Ce décret vise à atténuer les effets négatifs des surtaxes canadiennes sur les secteurs essentiels.

15 avril 2025 : Le Canada exempte à nouveau de droits de douane les importations de véhicules fabriqués aux États-Unis pour les entreprises qui continuent à fabriquer des véhicules au Canada.

9 avril 2025 : Entrée en vigueur des contre-mesures canadiennes : des droits de douane de 25 % sur les véhicules non conformes à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) ainsi que sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules conformes à l’ACEUM en provenance des États-Unis. Les pièces automobiles sont exemptées.

3 avril 2025 : Le premier ministre du Canada, Mark Carney, annonce des droits de douane de 25 % sur les véhicules entièrement assemblés non conformes à l’ACEUM importés au Canada en provenance des États-Unis, ainsi que des droits de douane de 25 % sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules entièrement assemblés conformes à l’ACEUM importés au Canada en provenance des États-Unis.

3 avril 2025 : Entrée en vigueur des droits de douane de 25 % sur les véhicules et pièces automobiles importés par les États-Unis.

2 avril 2025 : Donald Trump confirme que des droits de douane de 25 % seront imposés sur les véhicules et pièces automobiles importés de partout dans le monde dès le 3 avril. Les produits considérés comme conformes en vertu de l’ACEUM demeurent épargnés par les changements tarifaires. Les marchandises non conformes à l’ACEUM continuent d’être visées par des droits de douane de 25 %. L’énergie et la potasse non conformes à l’ACEUM sont toujours visées par des droits de douane de 10 %.

Les secteurs de l’aluminium et de l’acier demeurent frappés par la politique tarifaire de l’administration Trump, puisque des droits de 25 % visent tous les pays depuis le 12 mars.

26 mars 2025 : Le président Trump annonce que dès le 3 avril, des droits de douane de 25 % seront imposés sur toutes les importations de véhicules et de pièces détachées automobiles.

13 mars 2025 : Le Canada riposte avec des droits de douane de 25 % sur des produits américains d’une valeur de 29,8 milliards de dollars canadiens.

12 mars 2025 : Les droits de douane américains de 25 % sur les importations d’acier, d’aluminium et de produits dérivés annoncés le 10 février entrent en vigueur.

6 mars 2025 : Les États-Unis exemptent les importations en provenance du Canada qui satisfont aux règles d’origine de l’ACEUM.

4 mars 2025 : Le Canada riposte avec des droits de douane de 25 % sur des produits américains d’une valeur de 30 milliards de dollars canadiens.

4 mars 2025 : Fin de la pause de 30 jours. L’administration Trump impose des droits de douane de 10 % sur le pétrole et de 25 % sur le reste des importations canadiennes.

1er mars 2025 : Le président Trump réclame une enquête pour déterminer si les importations de bois de construction et de bois d’œuvre sont une menace pour la sécurité nationale.

25 février 2025 : Le président Trump réclame une enquête pour déterminer si les importations de cuivre sont une menace pour la sécurité nationale.

10 février 2025 : Le président Trump annonce qu’il imposera des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium à partir du 12 mars.

3 février 2025 : Les États-Unis annoncent que les droits de douane sont suspendus pour le Canada pendant 30 jours.

1er février 2025 : Le Canada annonce deux séries de mesures de représailles visant des exportations américaines précises.

1er février 2025 : Le président Trump annonce des droits de douane pour le Canada, le Mexique et la Chine.

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