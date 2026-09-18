ARTICLE
18 September 2026

Comprendre les répercussions de l’effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis : Sommaire des Q&R

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP logo
McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Explore Firm Details
Le 28 août 2026, nous avons organisé notre webinaire Comprendre les répercussions de l’effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis : Webinaire de Q&R, à l’occasion duquel nous...
Canada International Law
John W. Boscariol,Martha Harrison, and Matthew Cumming
Your Author LinkedIn Connections
McCarthy Tétrault LLP are most popular:
  • within Family and Matrimonial topic(s)
  • with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives
  • in Canada
  • with readers working within the Business & Consumer Services, Transport and Law Firm industries

Le 28 août 2026, nous avons organisé notre webinaire Comprendre les répercussions de l’effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis : Webinaire de Q&R, à l’occasion duquel nous avons abordé les derniers développements liés à l'effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis ainsi que leurs répercussions éventuelles sur les entreprises canadiennes. La séance a porté sur les principaux risques, les nouveaux enjeux et les stratégies pratiques d’adaptation à un contexte commercial en constante évolution.

Nous sommes heureux de vous transmettre le document de synthèse ci-joint, qui offre un aperçu concis des questions abordées et des principales idées échangées au cours du webinaire.

1844228.jpg

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of John W. Boscariol
John W. Boscariol
Photo of Martha Harrison
Martha Harrison
Photo of Matthew Cumming
Matthew Cumming
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More