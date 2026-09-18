Comprendre les répercussions de l’effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis : Sommaire des Q&R

Le 28 août 2026, nous avons organisé notre webinaire Comprendre les répercussions de l’effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis : Webinaire de Q&R, à l’occasion duquel nous...

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.

Article Insights

McCarthy Tétrault LLP are most popular: within Family and Matrimonial topic(s)

with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives

in Canada

with readers working within the Business & Consumer Services, Transport and Law Firm industries

Le 28 août 2026, nous avons organisé notre webinaire Comprendre les répercussions de l’effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis : Webinaire de Q&R, à l’occasion duquel nous avons abordé les derniers développements liés à l'effondrement des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis ainsi que leurs répercussions éventuelles sur les entreprises canadiennes. La séance a porté sur les principaux risques, les nouveaux enjeux et les stratégies pratiques d’adaptation à un contexte commercial en constante évolution.

Nous sommes heureux de vous transmettre le document de synthèse ci-joint, qui offre un aperçu concis des questions abordées et des principales idées échangées au cours du webinaire.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.