[Sécuriser L'avenir] Droits De Douane Canada–États-Unis : Les Ressources Et Mesures De Soutien Aux Entreprises

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Depuis la suspension des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis le 21 août 2026, de nouveaux droits de douane américains s'appliquent à une gamme de produits canadiens et des contre-tarifs canadiens entreront en vigueur le 8 septembre.
Plusieurs programmes de soutien ont été annoncés en réponse à cette situation. Nous réunissons les principales mesures fédérales et québécoises, mises à jour au fil des annonces.
Chronologie des droits de douanes
Les droits de douane jouent un rôle clé dans les relations commerciales internationales ; elles influencent directement les industries et les économies des pays concernés. La chronologie retrace les événements marquants liés aux mesures tarifaires mises en place par le Canada et les États-Unis. De l’annonce initiale des droits de douane aux mesures de représailles, suivez l’évolution des décisions qui façonnent les échanges commerciaux.
Consultez notre chronologie des droits de douanes ici.
Liste des mesures d’aide aux entreprises pour faire face aux tarifs douaniers
En cette période d’instabilité causée par les tarifs douaniers américains, les entreprises en activité au Québec peuvent compter sur un ensemble de mesures de soutien spécialement conçues pour les aider à s'adapter, renforcer leur compétitivité et diversifier leurs marchés. Découvrez comment ces programmes peuvent soutenir la croissance et la résilience de votre entreprise :
Au Québec
- Mesures de soutien aux entreprises québécoises touchées par l’imposition de tarifs douaniers américains : Page de référence du gouvernement du Québec regroupant l’ensemble des mesures provinciales destinées aux entreprises touchées par les tarifs américains.
- Fonds offensif pour le renforcement des capacités économiques (FORCE) : Administré par Investissement Québec, ce programme soutient les entreprises du secteur manufacturier ou d’un secteur primaire dont le chiffre d’affaires est réduit par des tarifs américains de 25 % et plus, et qui atteint 2 M$ ou plus. L’aide prend la forme d’un prêt pouvant atteindre 50 M$, sans intérêt la première année, d’un terme de sept ans, assorti d’un moratoire de remboursement du capital pouvant aller jusqu’à 24 mois. En vigueur jusqu’au 31 mars 2028.
- Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) — Tarifs douaniers : Géré par les MRC, ce programme vise les PME dont le chiffre d’affaires se situe entre 1 M$ et 2 M$ et qui subissent une baisse d’au moins 20 % de leurs revenus liée aux tarifs. Les entreprises exportatrices y sont admissibles, de même que leurs fournisseurs et sous-traitants. Prêt pouvant atteindre 150 000 $, couvrant jusqu’à 75 % des besoins de liquidités sur douze mois, sans intérêt la première année, avec moratoire sur le capital et amortissement maximal de 60 mois. La demande se fait auprès de la MRC du territoire. En vigueur jusqu’au 31 mars 2028.
- Chantier productivité (ESSOR, volet 2) : Prêt ou garantie de prêt pouvant couvrir jusqu’à 70 % de la perte nette, pour les projets d’investissement en productivité d’au moins 100 000 $, incluant l’acquisition d’équipements ou de technologies. Une contribution non remboursable est possible pour les projets se démarquant sur le plan de la productivité. L’aide gouvernementale combinée ne peut dépasser 50 % du coût total du projet.
- Panorama : Financement de 250 000 $ à plus de 1 M$ pour les entreprises exportatrices matures souhaitant diversifier leurs ventes hors des États-Unis. Couvre les besoins en fonds de roulement, l’ouverture de bureaux à l’étranger et les frais liés à un contrat avec un acheteur hors Québec.
- Initiative grand V : Financement flexible et accompagnement technologique visant à accélérer le virage vers l’innovation et la productivité durable. Peut se combiner avec Panorama pour les projets de diversification de marchés.
- Formation FORCE Ambition Compétences : Enveloppe de 20 M$ administrée par la Commission des partenaires du marché du travail. Remboursement pouvant atteindre 85 % des coûts de formation pour les travailleurs des secteurs manufacturier, du transport et des ressources naturelles touchés par les tarifs.
- Programme DÉPART : Réouverture d’un programme facilitant l’accès au financement pour les entreprises des MRC les plus touchées, notamment celles du dernier quintile de l’indice de vitalité économique ainsi que de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
- Programme d’aide aux entreprises québécoises de la Caisse de dépôt et placement du Québec : Financement flexible pour soutenir les projets d’investissement sans augmenter la dette ni diluer le capital, accompagné d’un soutien en transformation technologique et en exploration de nouveaux marchés.
- Report de remboursement — Fonds locaux d’investissement (FLI) : Report de six mois du remboursement, capital et intérêts inclus, du financement octroyé dans le cadre des Fonds locaux d’investissement. À valider auprès de la MRC ou de l’organisme responsable du territoire.
- Moratoire PME MTL : Report de six mois des remboursements de capital pour les prêts PME MTL des entreprises touchées par les tarifs douaniers.
Partout au Canada
Mesures annoncées le 25 août 2026
- Des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises du Canada touchés par les droits de douane américains : Ensemble de mesures nouvelles et bonifiées de 7,5 milliards de dollars, s’ajoutant aux quelque 25 milliards déployés au cours des 18 derniers mois. Il comprend le renforcement de 1,5 milliard de l’Initiative régionale de réponse tarifaire à compter de septembre 2026, un nouveau volet de liquidités de 500 millions dans le programme Pivoter pour se propulser de la BDC, l’abaissement à 1 M$ du seuil de revenu annuel pour les programmes de soutien direct de la BDC, et la création du Fonds de diversification pour un Canada fort, doté de 2 milliards de dollars.
- Le Canada annonce des contre-mesures ciblées ainsi que des mesures importantes pour soutenir les travailleurs et les entreprises : Communiqué du ministère des Finances présentant les contre-mesures tarifaires applicables le 8 septembre 2026 et l’ensemble des mesures de soutien qui les accompagnent.
Programmes de financement
- Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane (CGETDD) : Prêts à terme portant intérêt couvrant un déficit de liquidités de 36 mois, une fois les autres sources de capital épuisées. Destiné aux grandes entreprises canadiennes affichant un chiffre d’affaires canadien d’environ 150 M$ ou plus, avec un prêt minimal de 30 M$. L’entreprise doit démontrer qu’elle était solvable au 31 décembre 2024 et s’engager à limiter les pertes d’emploi.
- Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) : Enveloppe nationale portée à 1,5 milliard de dollars, livrée par les agences de développement régional et, au Québec, par Développement économique Canada. Cible les PME manufacturières touchées par les tarifs pour des projets structurants : acquisition d’équipements, numérisation, automatisation ou diversification de marchés.
- Fonds de réponse stratégique : Destiné aux secteurs stratégiques particulièrement touchés, dont l’automobile, l’acier et l’aluminium : investissements en diversification des marchés, en approvisionnement intérieur, en produits à valeur ajoutée et en chaînes d’approvisionnement.
- Prêt Pivoter pour se propulser — Banque de développement du Canada : Prêts à taux préférentiels pour les PME réalisant des ventes directes aux États-Unis ou faisant partie d’une chaîne d’approvisionnement exposée. Un nouveau volet de liquidités de 500 millions de dollars a été annoncé le 25 août 2026, et le seuil de revenu annuel exigé a été abaissé à 1 M$.
- Programme de soutien aux industries de l’acier et de l’aluminium — Banque de développement du Canada : Annoncé le 4 mai 2026 pour les entreprises de l’acier, de l’aluminium et du cuivre directement touchées par les tarifs. Prêts de fonds de roulement de 2 M$ à 50 M$ à taux préférentiels, remboursables sur 36 mois.
- Garantie pour le bois d’œuvre résineux — Banque de développement du Canada : Enveloppe de 1,2 milliard de dollars pour garantir les prêts et marges de crédit des entreprises du secteur du bois d’œuvre touchées par les tarifs.
- Programme d’impact commercial — Exportation et développement Canada : Enveloppe de 5 milliards de dollars sur deux ans. Assurance crédit commercial, gestion du risque de change, garanties de fonds de roulement et financement pour aider les exportateurs à diversifier leurs marchés hors des États-Unis. Priorité aux secteurs de l’acier, de l’aluminium, du bois d’œuvre, de la fabrication et de l’agroalimentaire.
- Programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales — Financement agricole Canada : Un milliard de dollars en nouveaux prêts pour le secteur agricole et agroalimentaire, incluant une ligne de crédit additionnelle de 500 000 $ et un report du remboursement du capital pouvant atteindre 12 mois pour les prêts existants.
- Programme de Travail partagé — assurance-emploi : Mesure permettant aux employeurs d’éviter des licenciements en réduisant temporairement les heures de travail, avec prolongation de la période d’admissibilité.
Portails et ressources
- Réponse du Canada aux droits de douane américains sur les produits canadiens : Page de référence du ministère des Finances Canada réunissant les listes de produits assujettis aux contre-mesures, les annonces successives et les mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs.
- Soutien aux employeurs et aux travailleurs canadiens en réponse aux droits de douane : Portail fédéral regroupant les mesures de soutien fiscal, les programmes sectoriels et les services aux exportateurs.
- Ressources et outils pour les exportateurs canadiens touchés par les droits de douane américains : Page du Service des délégués commerciaux offrant un accompagnement personnalisé, un état à jour des droits américains applicables et l’accès aux mesures de remise et d’allègement fiscal.
- Processus de demande de remise des droits de douane applicables à certains biens provenant des États-Unis : Mécanisme permettant l’allègement ou le remboursement des contre-tarifs canadiens dans certaines circonstances, notamment lorsque les marchandises ne sont pas disponibles sur le marché intérieur.
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