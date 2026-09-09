[Sécuriser L'avenir] Droits De Douane Canada–États-Unis : Les Ressources Et Mesures De Soutien Aux Entreprises

Depuis la suspension des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis le 21 août 2026, de nouveaux droits de douane américains s'appliquent à une gamme de produits canadiens et des contre-tarifs canadiens entreront en vigueur le 8 septembre.

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Depuis la suspension des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis le 21 août 2026, de nouveaux droits de douane américains s'appliquent à une gamme de produits canadiens et des contre-tarifs canadiens entreront en vigueur le 8 septembre.

Plusieurs programmes de soutien ont été annoncés en réponse à cette situation. Nous réunissons les principales mesures fédérales et québécoises, mises à jour au fil des annonces.

Chronologie des droits de douanes

Les droits de douane jouent un rôle clé dans les relations commerciales internationales ; elles influencent directement les industries et les économies des pays concernés. La chronologie retrace les événements marquants liés aux mesures tarifaires mises en place par le Canada et les États-Unis. De l’annonce initiale des droits de douane aux mesures de représailles, suivez l’évolution des décisions qui façonnent les échanges commerciaux.

Consultez notre chronologie des droits de douanes ici.

Liste des mesures d’aide aux entreprises pour faire face aux tarifs douaniers

En cette période d’instabilité causée par les tarifs douaniers américains, les entreprises en activité au Québec peuvent compter sur un ensemble de mesures de soutien spécialement conçues pour les aider à s'adapter, renforcer leur compétitivité et diversifier leurs marchés. Découvrez comment ces programmes peuvent soutenir la croissance et la résilience de votre entreprise :

Au Québec

Partout au Canada

Mesures annoncées le 25 août 2026

Des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises du Canada touchés par les droits de douane américains : Ensemble de mesures nouvelles et bonifiées de 7,5 milliards de dollars, s’ajoutant aux quelque 25 milliards déployés au cours des 18 derniers mois. Il comprend le renforcement de 1,5 milliard de l’Initiative régionale de réponse tarifaire à compter de septembre 2026, un nouveau volet de liquidités de 500 millions dans le programme Pivoter pour se propulser de la BDC, l’abaissement à 1 M$ du seuil de revenu annuel pour les programmes de soutien direct de la BDC, et la création du Fonds de diversification pour un Canada fort, doté de 2 milliards de dollars.

Le Canada annonce des contre-mesures ciblées ainsi que des mesures importantes pour soutenir les travailleurs et les entreprises : Communiqué du ministère des Finances présentant les contre-mesures tarifaires applicables le 8 septembre 2026 et l’ensemble des mesures de soutien qui les accompagnent.

Programmes de financement

Portails et ressources

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