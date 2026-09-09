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9 September 2026

[Sécuriser L'avenir] Droits De Douane Canada–États-Unis : Les Ressources Et Mesures De Soutien Aux Entreprises

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Depuis la suspension des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis le 21 août 2026, de nouveaux droits de douane américains s'appliquent à une gamme de produits canadiens et des contre-tarifs canadiens entreront en vigueur le 8 septembre.
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Depuis la suspension des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis le 21 août 2026, de nouveaux droits de douane américains s'appliquent à une gamme de produits canadiens et des contre-tarifs canadiens entreront en vigueur le 8 septembre.

Plusieurs programmes de soutien ont été annoncés en réponse à cette situation. Nous réunissons les principales mesures fédérales et québécoises, mises à jour au fil des annonces.

Chronologie des droits de douanes

Les droits de douane jouent un rôle clé dans les relations commerciales internationales ; elles influencent directement les industries et les économies des pays concernés. La chronologie retrace les événements marquants liés aux mesures tarifaires mises en place par le Canada et les États-Unis. De l’annonce initiale des droits de douane aux mesures de représailles, suivez l’évolution des décisions qui façonnent les échanges commerciaux.

Consultez notre chronologie des droits de douanes ici. 

Liste des mesures d’aide aux entreprises pour faire face aux tarifs douaniers

En cette période d’instabilité causée par les tarifs douaniers américains, les entreprises en activité au Québec peuvent compter sur un ensemble de mesures de soutien spécialement conçues pour les aider à s'adapter, renforcer leur compétitivité et diversifier leurs marchés. Découvrez comment ces programmes peuvent soutenir la croissance et la résilience de votre entreprise :

Au Québec

  • Mesures de soutien aux entreprises québécoises touchées par l’imposition de tarifs douaniers américains : Page de référence du gouvernement du Québec regroupant l’ensemble des mesures provinciales destinées aux entreprises touchées par les tarifs américains.
  • Fonds offensif pour le renforcement des capacités économiques (FORCE) : Administré par Investissement Québec, ce programme soutient les entreprises du secteur manufacturier ou d’un secteur primaire dont le chiffre d’affaires est réduit par des tarifs américains de 25 % et plus, et qui atteint 2 M$ ou plus. L’aide prend la forme d’un prêt pouvant atteindre 50 M$, sans intérêt la première année, d’un terme de sept ans, assorti d’un moratoire de remboursement du capital pouvant aller jusqu’à 24 mois. En vigueur jusqu’au 31 mars 2028.
  • Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) — Tarifs douaniers : Géré par les MRC, ce programme vise les PME dont le chiffre d’affaires se situe entre 1 M$ et 2 M$ et qui subissent une baisse d’au moins 20 % de leurs revenus liée aux tarifs. Les entreprises exportatrices y sont admissibles, de même que leurs fournisseurs et sous-traitants. Prêt pouvant atteindre 150 000 $, couvrant jusqu’à 75 % des besoins de liquidités sur douze mois, sans intérêt la première année, avec moratoire sur le capital et amortissement maximal de 60 mois. La demande se fait auprès de la MRC du territoire. En vigueur jusqu’au 31 mars 2028.
  • Chantier productivité (ESSOR, volet 2) : Prêt ou garantie de prêt pouvant couvrir jusqu’à 70 % de la perte nette, pour les projets d’investissement en productivité d’au moins 100 000 $, incluant l’acquisition d’équipements ou de technologies. Une contribution non remboursable est possible pour les projets se démarquant sur le plan de la productivité. L’aide gouvernementale combinée ne peut dépasser 50 % du coût total du projet.
  • Panorama : Financement de 250 000 $ à plus de 1 M$ pour les entreprises exportatrices matures souhaitant diversifier leurs ventes hors des États-Unis. Couvre les besoins en fonds de roulement, l’ouverture de bureaux à l’étranger et les frais liés à un contrat avec un acheteur hors Québec.
  • Initiative grand V : Financement flexible et accompagnement technologique visant à accélérer le virage vers l’innovation et la productivité durable. Peut se combiner avec Panorama pour les projets de diversification de marchés.
  • Formation FORCE Ambition Compétences : Enveloppe de 20 M$ administrée par la Commission des partenaires du marché du travail. Remboursement pouvant atteindre 85 % des coûts de formation pour les travailleurs des secteurs manufacturier, du transport et des ressources naturelles touchés par les tarifs.
  • Programme DÉPART : Réouverture d’un programme facilitant l’accès au financement pour les entreprises des MRC les plus touchées, notamment celles du dernier quintile de l’indice de vitalité économique ainsi que de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
  • Programme d’aide aux entreprises québécoises de la Caisse de dépôt et placement du Québec : Financement flexible pour soutenir les projets d’investissement sans augmenter la dette ni diluer le capital, accompagné d’un soutien en transformation technologique et en exploration de nouveaux marchés.
  • Report de remboursement — Fonds locaux d’investissement (FLI) : Report de six mois du remboursement, capital et intérêts inclus, du financement octroyé dans le cadre des Fonds locaux d’investissement. À valider auprès de la MRC ou de l’organisme responsable du territoire.
  • Moratoire PME MTL : Report de six mois des remboursements de capital pour les prêts PME MTL des entreprises touchées par les tarifs douaniers.

Partout au Canada

Mesures annoncées le 25 août 2026

Programmes de financement

Portails et ressources

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