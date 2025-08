Blakes UpRound™: Juillet 2025

Dans cette édition

Ce que les fondateurs et les jeunes entreprises devraient savoir en matière de droit du travail pour protéger leurs intérêts à mesure que leur entreprise prend de la maturité.

Nouvelle réglementation visant les employeurs de l'Ontario; nouvelles lignes directrices sur l'examen relatif à la sécurité nationale des investissements; souplesse accrue en matière de mobilisation de capitaux pour les sociétés ouvertes canadiennes; tarifs douaniers et autres sujets d'intérêt.

Si l'an dernier est un présage, on peut s'attendre à ce que le marché connaisse un regain d'activité au second semestre de 2025.

Faits saillants du marché

Considérations liées au droit de l'emploi qui sont d'intérêt pour les fondateurs de sociétés émergentes — Les fondateurs de jeunes entreprises consacrent du temps et de l'énergie à leur projet bien avant la mise en place d'une structure d'entreprise officielle. À mesure que l'entreprise prend de la maturité, il devient de plus en plus important d'officialiser la relation entre le fondateur et l'entreprise, d'autant plus que le fondateur peut occuper de multiples rôles officiels, notamment ceux d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant et d'employé. Chaque rôle comportant des droits et des devoirs distincts, il est essentiel d'en comprendre les nuances.

En savoir plus dans le Bulletin Blakes intitulé Employment Law Considerations for Founders in Emerging Companies.

Développements juridiques

Les fondateurs d'entreprises émergentes et les investisseurs pourraient trouver utiles et instructives les perspectives ci-après formulées par des collègues de Blakes :

Suivi des opérations

Les données ci-après sont tirées de PitchBook.

Jusqu'à présent en 2025, les opérations à un stade précoce et à un stade avancé représentent la quasi-totalité de la valeur totale des opérations, soit 49 % et 47 %, respectivement. La valeur des opérations de capital de développement a représenté la plus grande part de la valeur des opérations en 2024, soit 38 % de la valeur totale.

Le secteur des TI reste le plus prisé au chapitre des investissements, représentant près de la moitié des 20 opérations les plus importantes et 40 % du total des opérations. Les investissements dans le secteur des soins de santé, qui avaient été au ralenti durant le premier semestre de 2024, se sont accélérés au cours du dernier semestre, leur valeur ayant presque doublé à la fin de l'année. Ceux-ci ont continué dans leur élan en 2025, ayant représenté 22 % du total des opérations. D'autres secteurs ont connu une grande activité, dont ceux des produits et services commerciaux, des matériaux et ressources et de l'énergie, lesquels ont représenté, ensemble, 34 % du total des opérations.

Parmi les plus importantes opérations réalisées jusqu'à présent en 2025, mentionnons le financement par capital de risque de série C de 160 M$ US de Tailscale, située à Toronto, dirigé par Accel, avec la participation de Heavybit, d'Uncork Capital, de CRV, d'Insight Partners, de George Kurtz et d'Anthony Casalena, ce qui a porté l'évaluation de la société avant le financement à 1,29 G$ US. Les fonds ont été utilisés pour élargir les activités mondiales de la société et agrandir ses équipes d'ingénierie, de produits et de vente.

Parmi les autres opérations notables réalisées jusqu'à présent en 2025, mentionnons le financement de série B de 115 M$ US d'Aspect Biosystems dirigé par Dimension; le financement de série A de 80 M$ US de Destiny Copper dirigé par The BMI Group; et le financement d'amorçage de 70 M$ US de Moonvalley dirigé par General Catalyst et Khosla Ventures.

En examinant les données de cette période l'an dernier (juin 2024), le nombre total et la valeur totale des opérations sont presque identiques à ceux de cette année (consultez notre édition de juin 2024 de Blakes upRound"). Si l'an dernier est un présage, on peut s'attendre à ce que le marché connaisse un regain d'activité au second semestre de 2025.

