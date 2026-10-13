La modernisation du cadre des essais cliniques de Santé Canada : avis concernant une politique provisoire et résultats de la consultation

Santé Canada a publié les résultats de sa consultation sur la modernisation du cadre des essais cliniques et annonce une politique provisoire qui introduit des changements importants concernant les approbations éthiques, la définition de chercheur qualifié et les méthodes de consentement éclairé. Ces modifications entreront en vigueur progressivement jusqu'au printemps 2028, avec la publication finale de la réglementation prévue pour le printemps 2027.

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Comme nous en avons précédemment fait état, Santé Canada a mené une consultation sur le cadre des essais cliniques, notamment sur le nouveau Règlement sur les essais cliniques ainsi que sur des ébauches et des versions mises à jour de lignes directrices. Santé Canada a maintenant publié Ce que nous avons entendu, qui offre un aperçu des résultats de cette consultation. Les parties intéressées qui ont formulé des commentaires se sont généralement montrées en faveur des efforts visant à moderniser la réglementation régissant les essais cliniques. Santé Canada prévoit de publier la version finale de cette réglementation dans la Gazette du Canada, partie II, au printemps 2027, après quoi la réglementation devrait entrer en vigueur au terme d’une période de transition d’un an.

De plus, Santé Canada a publié un avis concernant une politique provisoire pour la modernisation du cadre des essais cliniques. À la suite des consultations menées, Santé Canada a cerné des façons de faire progresser les trois éléments suivants grâce à cette politique :

La mise à jour de la façon dont Santé Canada est informé des approbations éthiques dans les essais multicentriques, conformément aux modèles coordonnés d’évaluation éthique; L’élargissement de la définition de « chercheur qualifié » pour y inclure les chercheurs compétents (qui possèdent la formation, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour conduire l’essai clinique) autres que des médecins ou des dentistes, pourvu que les soins médicaux soient assurés par un médecin ou un dentiste; L’acceptation d’approches non traditionnelles de consentement éclairé « documenté », y compris les méthodes à distance et électroniques.

La politique provisoire sera remplacée par des politiques définitives lors de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les essais cliniques, attendue au printemps 2028.

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