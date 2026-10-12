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12 October 2026

Consultation sur une proposition d’approche provisoire visant à ramener à 180 jours le délai d’examen de certains médicaments pédiatriques

SB
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Santé Canada propose une nouvelle approche provisoire pour accélérer l'examen de certains médicaments pédiatriques, réduisant le délai de traitement à 180 jours. La consultation publique sollicite des commentaires sur les critères d'admissibilité et le calendrier d'examen pour les présentations de médicaments destinés aux enfants.
Canada Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Christian Bekking
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Le 14 septembre 2026, Santé Canada a lancé une consultation visant à recueillir des commentaires du public sur une « nouvelle approche provisoire pour accélérer l’examen de certains médicaments pédiatriques », notamment sur les critères d’admissibilité proposés et le calendrier d’examen.

Cette approche provisoire propose l’accélération du processus d’examen de certaines présentations de médicaments pédiatriques pour le ramener à 180 jours, ce qui correspond au délai d’examen applicable aux présentations bénéficiant d’un statut prioritaire. À titre de comparaison, le délai d’examen de Santé Canada pour les présentations de drogue nouvelle (« PDN ») à l’égard de nouvelles substances actives est de 300 jours.

Les présentations de médicaments pédiatriques suivantes sont admissibles à l’examen accéléré:

Santé Canada a fourni des lignes directrices sur l’interprétation de la liste IPR pour les catégories de médicaments à usage pédiatrique pour aider à cerner les présentations qui appartiennent aux catégories de médicaments à usage pédiatrique.

La consultation prend fin le 23 octobre 2026.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie - Réglementation et conformité ou du groupe Litige pharmaceutique.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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