Le CEPMB poursuit ses consultations sur son projet de directives relatives à la pratique

Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) a lancé une consultation supplémentaire de 30 jours sur un projet de directives relatives à la pratique révisées...

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Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « CEPMB ») tient des audiences publiques dans deux types d’instances :

pour déterminer si le prix d’un médicament est excessif;

pour déterminer si un titulaire de droits a omis de soumettre les renseignements exigés conformément à la Loi sur les brevets et au Règlement sur les médicaments brevetés.

Comme nous en avons précédemment fait état, le CEPMB a lancé une consultation sur un projet de directives relatives à la pratique portant sur des questions procédurales associées à ces audiences. Le 25 août 2026, le CEPMB a lancé une consultation supplémentaire de 30 jours sur ce projet de directives relatives à la pratique révisées. Le CEPMB a préparé un Tableau récapitulatif des changements apportés au projet de directives relatives à la pratique, lesquels s’appuient sur les commentaires reçus lors de la première consultation.

La date limite pour soumettre des commentaires est le 24 septembre 2026.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences de la vie - Réglementation et conformité ou du groupe Litige pharmaceutique.

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