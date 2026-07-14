56e Édition Des Journées Dentaires Internationales Du Québec (JDIQ)

La 56e édition des Journées dentaires internationales du Québec se tiendra au Palais des congrès de Montréal, du 29 mai au 2 juin 2026.

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La 56e édition des Journées dentaires internationales du Québec se tiendra au Palais des congrès de Montréal, du 29 mai au 2 juin 2026.

Notre collègue Audrey Gagnon figurera parmi les experts invités à prendre la parole. Le 1er juin 2026, de 9 h à 11 h 30, elle participera à la conférence Autopsies d’enquêtes et d’expertises.

La pratique quotidienne de la médecine dentaire comporte son lot de défis, notamment en matière de gestion des réclamations des patients. Lors de cette conférence, les enquêteurs du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec présenteront des cas concrets et mettront en lumière les principaux éléments qui suscitent des interrogations dans le cadre de leurs enquêtes et expertises.

Un quiz interactif viendra dynamiser la rencontre et attirer l’attention sur les aspects les plus fréquemment au cœur des litiges, notamment en matière de prothèse dentaire fixe, d’implantologie, de chirurgie et d’orthodontie. Avec la participation d’Audrey, cette activité permettra d’identifier les pièges à éviter et de mieux comprendre les principes juridiques essentiels à une gestion proactive et efficace des réclamations.

Renseignements : Inscription - Journées dentaires internationales du Québec.

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