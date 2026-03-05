Mise à jour sur la proposition d'arrêté ministériel relatif à la confiance

Comme nous l'avons indiqué le mois dernier, la ministre de la Santé a lancé une consultation sur une proposition d'arrêté ministériel relatif à la confiance qui permettrait...

Smart & Biggar uncovers and maximizes intellectual property and technology assets for our clients. Today’s fast-paced innovation economy demands a higher level of expertise and attention to detail when it comes to IP strategy and protection. With over 125 lawyers, patent agents and trademark agents collaborating across five Canadian offices, Smart & Biggar is trusted by the world’s leading innovators to find value in their IP rights. As market leaders in IP, Smart & Biggar’s team is on the pulse when it comes to the latest developments and the wider industry changes that impact our clients. To stay informed, visit smartbiggar.ca/insights, including access to our RxIP Update (smartbiggar.ca/insights/rx-ip-updates), a monthly digest of the latest decisions and law surrounding the life sciences and pharmaceutical industries.

Article Insights

Urszula Wojtyra’s articles from Smart & Biggar are most popular: within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

in Canada Smart & Biggar are most popular: within Privacy topic(s)

Comme nous l'avons indiqué le mois dernier, la ministre de la Santé a lancé une consultation sur une proposition d'arrêté ministériel relatif à la confiance qui permettrait à Santé Canada d'examiner certaines composantes d'une demande d'homologation de médicament en tirant parti des décisions prises et des documents préparés par des autorités réglementaires étrangères reconnues.

Santé Canada a publié des informations supplémentaires pour les intervenants concernant ce projet d'arrêté ministériel relatif à la confiance. Ces informations viennent compléter le projet en question et présentent l'approche suggérée par Santé Canada pour interpréter les exigences qui y sont prévues.

De plus, la fin de la période de consultation a été reportée au 14 mars 2026.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie - Réglementation et conformité ou du groupe Litige pharmaceutique.

The preceding is intended as a timely update on Canadian intellectual property and technology law. The content is informational only and does not constitute legal or professional advice. To obtain such advice, please communicate with our offices directly.