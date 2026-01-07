Santé Canada lance une consultation sur deux documents d'ébauche de lignes directrices sur les conditions pour les médicaments à usage humain et vétérinaire ainsi que les présentations de drogues basées sur des preuves prometteuses d'efficacité clinique

Conformément à ce que nous avons indiqué dans notre publication de décembre 2024, Santé Canada a publié ses modifications à apporter au Règlement sur les aliments et drogues (le « Règlement ») relativement à l'homologation agile. Ces modifications comprennent des pouvoirs qui prendront effet le 1er avril 2027 et qui permettront à Santé Canada i) d'imposer des conditions applicables à toutes les drogues ayant une identification numérique et ii) d'examiner si des conditions pourraient remédier à des incertitudes importantes concernant les preuves de l'efficacité d'une nouvelle drogue destinée à des maladies ou affections graves ou sévèrement débilitantes.

Le 12 décembre 2025, Santé Canada a lancé une consultation sur deux documents d'ébauche de lignes directrices relatives à ces nouveaux pouvoirs associés aux conditions :

Lors de la prise d'effet du nouveau pouvoir d'imposer des conditions le 1er avril 2027, ce pouvoir remplacera les dispositions et lignes directrices suivantes :

Cette consultation est ouverte jusqu'au 10 février 2026.

