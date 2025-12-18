ARTICLE
18 December 2025

Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis conviennent de mettre en place un programme de partage d'informations pour l'examen des médicaments génériques

Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis (la « FDA ») ont créé un programme visant à soutenir la mise en place d'un programme de Demande de partage d'informations (« DPI »)...
Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis (la « FDA ») ont créé un programme visant à soutenir la mise en place d'un programme de Demande de partage d'informations (« DPI »), qui permettra de renforcer l'échange d'informations réglementaires afin de faciliter les processus d'examen des médicaments génériques. Cette initiative contribue aux efforts déployés par Santé Canada pour renforcer la collaboration à l'échelle internationale, sur lesquels nous nous sommes récemment penchés relativement à l'examen du fardeau administratif entrepris par Santé Canada.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie – Réglementation et conformité.

