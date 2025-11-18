ARTICLE
18 November 2025

L'AMC publie sa stratégie visant l'amélioration de la prescription et de l'utilisation appropriées des médicaments d'ordonnance au Canada

Canada Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Le 18 septembre 2025, L'Agence des médicaments du Canada a lancé sa nouvelle stratégie visant l'amélioration de la prescription et de l'utilisation appropriées des médicaments d'ordonnance au Canada. Cette stratégie, intitulée « Prescription pour agir : Une stratégie pancanadienne sur l'utilisation appropriée des médicaments d'ordonnance », propose un plan quinquennal pour favoriser une approche unifiée à l'échelle nationale visant à soutenir une utilisation plus sûre et efficace des médicaments et à renforcer la durabilité du système de santé.

Cette stratégie prévoit les quatre priorités stratégiques suivantes :

  • Partenariats et élaboration de programmes : Créer, améliorer et mettre en Suvre des initiatives en matière d'utilisation appropriée avec des partenaires de partout au Canada.
  • Liens et communication : Renforcer les réseaux et présenter des renseignements exhaustifs sur l'utilisation appropriée.
  • Stratégies et politiques : Élaborer des conseils et des recommandations fondés sur des données probantes à l'intention des décisionnaires au sujet de l'adoption et de la mise en Suvre de politiques et d'initiatives stratégiques en matière d'utilisation appropriée.
  • Évaluation et production de rapports : Évaluer les résultats du projet et communiquer clairement son incidence.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie - Réglementation et conformité.

The preceding is intended as a timely update on Canadian intellectual property and technology law. The content is informational only and does not constitute legal or professional advice. To obtain such advice, please communicate with our offices directly.

