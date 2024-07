Série de séminaires sur la santé et les sciences de McCarthy Tétrault – Éléments clés à retenir

Cet article résume les éléments clés présentés lors de la récente série de séminaires en trois parties organisée par McCarthy Tétrault dans le domaine de la santé et des sciences, comprenant des discussions avec des experts, chefs de file en la matière, qui ont échangé sur des sujets comme l'intelligence artificielle en lien avec les soins de santé, la situation du régime national de l'assurance médicaments au Canada et le paysage changeant des systèmes de soins de santé.

Table ronde n° 1 : L'IA dans les soins de santé

Le 22 mai 2024, McCarthy Tétrault a organisé une table ronde sur l'intelligence artificielle (« IA ») dans le secteur des soins de la santé avec les invités Carl Hansen (président, directeur général d'AbCellera) et Handol Kim (directeur général de Variational AI). La discussion était animée par Dana Siddle (associée et co‑leader du groupe de droit de la santé chez McCarthy Tétrault).

Les invités ont fourni des conseils pratiques et judicieux sur l'utilisation actuelle et future de l'IA dans les soins de la santé et sur la découverte de nouveaux médicaments. Ils ont également discuté des limites et des risques de l'IA, de la réglementation de celle-ci et d'autres sujets connexes.

Éléments clés à retenir :

L'IA est un outil

Il existe une fausse perception selon laquelle l'IA est la réponse à tous les problèmes rencontrés. Or, l'IA est un outil et non pas une solution en soi. Les organisations devront mettre en place des processus et une expertise solides afin d'intégrer et mettre en Suvre avec succès les technologies impliquant l'IA.

L'IA aura des applications spécifiques dans le domaine des soins de santé

L'IA n'est pas une technologie monolithique, mais un ensemble de procédés et d'algorithmes qui doivent être adaptés pour correspondre au domaine visé et à la situation pour laquelle la technologie est utilisée. Il est clair que l'IA va devenir de plus en plus omniprésente dans le secteur des soins de santé, mais chaque application devra être adaptée à une fonction précise.

La disponibilité d'ensembles de données de haute qualité est essentielle au succès

L'organisation et l'intelligibilité d'un ensemble de données, le volume de données et la pertinence de ces dernières par rapport au problème visé sont tous des éléments ayant des implications significatives sur l'utilité de l'IA. L'utilité d'un ensemble de données mal organisées revient à ne pas en avoir du tout.

Les applications de l'IA ne sont pas toutes immédiates

Pour le moment, les meilleurs exemples d'utilisation de l'IA sont les processus répétitifs à haut débit ou l'examen et l'analyse de données multiples. Il faudra des décennies afin que l'IA puisse être utilisée dans le cadre d'applications plus complexes, comme les technologies prédictives.

La réglementation de l'IA doit être mise en perspective avec les avantages de l'innovation

Il est difficile pour les entités gouvernementales de réglementer une technologie qui n'est même pas encore pleinement comprise par les experts de l'IA. Le fait d'appliquer une approche universelle à la réglementation de l'IA risque de rendre les régimes de conformité exagérément coûteux, voire d'empêcher leur développement.

La combinaison de l'intelligence humaine et l'IA est nécessaire

Chaque expert humain a accumulé dans son propre domaine de nombreuses années d'expérience, de connaissances et de raisonnement que l'IA ne peut pas reproduire. Il importe de maintenir un contrôle humain sur le travail de l'IA. En outre, les utilisations à haut risque de l'IA, comme l'identification de nouveaux médicaments destinés à l'utilisation humaine, nécessiteront une validation et des tests plus poussés une fois que l'IA aura identifié un produit candidat potentiel.

Table ronde n° 2 : Politiques en matière d'assurance médicaments et prescriptions

Le 29 mai 2024, McCarthy Tétrault a organisé une présentation et une discussion sur l'état d'avancement du régime national d'assurance médicaments au Canada, avec les invités Chris Bonnett (consultant principal chez H3 Consulting) et Awanish Sinha (associé et co‑leader du groupe du secteur public chez McCarthy Tétrault). La discussion était animée par Dorothy Charach (associée et co‑leader du groupe de droit de la santé chez McCarthy Tétrault).

Chris Bonnett a tout d'abord fait une présentation sur l'historique de l'assurance médicaments au Canada, puis les invités ont discuté de la situation actuelle de l'assurance médicaments au Canada et des possibilités de développement futur.

Éléments clés à retenir :

Une question complexe et controversée

Le régime national d'assurance médicaments est un sujet de discussion au Canada depuis plusieurs décennies, mais cela reste une question complexe et controversée. L'idée d'un régime national d'assurance médicaments existe depuis longtemps, mais elle ne s'est pas encore concrétisée et le rôle du gouvernement fédéral dans l'élaboration d'un tel régime reste incertain.

L'état actuel de l'assurance médicaments

La situation actuelle de l'assurance médicaments au Canada est loin d'être idéale. Bien que les gouvernements semblent s'accorder sur le fait que le Canada devrait disposer d'un régime national, les détails d'un tel régime demeurent vagues. Le gouvernement fédéral a récemment déposé un projet de loi prévoyant la couverture de deux catégories de médicaments : les antidiabétiques et les contraceptifs. Toutefois, nous sommes bien loin du plan national complet que de nombreux citoyens demandent depuis longtemps.

Les futurs défis

Le coût d'un régime national d'assurance médicaments est difficile à estimer et de nombreuses hypothèses ont été utilisées pour élaborer des modèles semblant présager d'importantes économies. Ces hypothèses ne sont pas forcément fiables à la réalité et il se pourrait que le coût réel d'un régime national d'assurance médicaments puisse être beaucoup plus élevé que prévu.

L'avenir de l'assurance médicaments

Le secteur privé et le gouvernement sont confrontés à une question importante : comment pouvons-nous identifier un moyen sérieux et véritable afin d'avoir une réelle conversation sur un nouveau type d'élaboration des politiques? Plusieurs opportunités existent afin de favoriser une collaboration entre les entreprises, les universités et le gouvernement pour créer la meilleure politique possible pour les Canadiennes et les Canadiens qui permettrait de mettre l'accent sur ceux et celles qui ne bénéficient pas actuellement d'un régime d'assurance médicaments complet.

Table ronde n° 3 : Le paysage changeant du secteur des soins de santé

Le 12 juin 2024, McCarthy Tétrault a organisé une table ronde sur l'évolution du secteur des soins de la santé au Canada, avec les invité(e)s Marc Toppings (vice‑président et directeur juridique du University Health Network) et Zayna Khayat (futuriste en matière de santé chez Deloitte Canada et professeure adjointe à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto). La discussion a été animée par Darryl Cruz (associé et co‑leader du groupe secteur de la santé chez McCarthy Tétrault).

Les invité(e)s ont discuté des changements technologiques, sociaux et environnementaux ayant une incidence sur le secteur des soins de la santé, ainsi que des défis et des développements qui se profilent à l'horizon.

Éléments clés à retenir :

Les défis du secteur des soins de la santé

Au Canada, le secteur des soins de la santé est confronté à de nombreux défis externes et internes, notamment l'inflation, le vieillissement de la population, le retard des chirurgies en raison de la pandémie de COVID‑19, les pressions sociétales et la fragmentation des soins et des données.

Possibilités d'amélioration

Il existe diverses possibilités pour offrir un traitement plus holistique dans tout le système de la santé, comme le fait d'offrir des soins primaires en milieu non hospitalier, d'intégrer les soins sociaux dans les soins offerts aux malades et de mettre en place une meilleure coordination des services et du financement.

L'avenir des soins de la santé

Il est prédit que l'avenir des soins de la santé sera plus proactif (voire même prédictif), précis, décentralisé et virtuel, et que nous passerons d'une approche de paiement basée sur les résultats, au lieu du processus. Les technologies numériques, y compris les outils d'IA tels que les scribes et les assistants virtuels, ainsi que les investissements dans la recherche joueront un rôle clé et permettront cette transformation.

Changement de mentalité

Les invité(e)s ont insisté sur la nécessité d'inventer l'avenir plutôt que de préserver le passé et sur la nécessité d'avoir des personnes innovatrices qui sauront repousser les limites pour relever les défis du secteur des soins de la santé dans tout le pays.

Collaboration mondiale

Seule une partie des problèmes auxquels le système de santé canadien est confronté sont propres au Canada. Il est possible de collaborer avec d'autres pays sur les grandes questions pour optimiser les efforts en matière de recherche et d'innovation.

