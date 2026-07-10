Congrès 2026 – 57e Assises Annuelles De La COMAQ

Le Congrès 2026 de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) se tiendra au CECi de Trois-Rivières, du 20 au 22 mai 2026.

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Le Congrès 2026 de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) se tiendra au CECi de Trois-Rivières, du 20 au 22 mai 2026.

Notre collègue Sébastien Laprise figurera parmi les professionnels invités à prendre la parole. Le 20 mai, il animera l’atelier Positionner la gestion contractuelle au cœur des organisations municipales : réflexions inspirées de la Commission Gallant.

Cet atelier proposera un survol concret des principaux enjeux soulevés par le Certified Change Management Professional (CCMP) dans le mémoire présenté à la Commission Gallant. Sébastien mettra en évidence les faits saillants rendus publics qui touchent directement le cycle d’approvisionnement et la gestion contractuelle.

Il démontrera également comment les constats issus de la Commission s’arriment avec un besoin incontournable : hausser la fonction approvisionnement au rang de fonction stratégique dans les organisations publiques. L’atelier soulignera enfin l’importance de mettre en place une démarche structurée de professionnalisation des équipes responsables de l’approvisionnement, afin d’assurer cohérence, rigueur et performance.

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