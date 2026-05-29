Mise à jour économique du printemps de 2026 : Principales initiatives pour le secteur des infrastructures

Le 28 avril 2026, le ministère des Finances du Canada a publié la Mise à jour économique du printemps de 2026 (la « Mise à jour économique »). La Mise à jour économique s’inscrit dans un contexte d’incertitude mondiale tempérée par la résilience nationale. Elle offre une vision globale de l’état actuel de l’économie canadienne et précise les axes de la politique économique du pays.

En s’appuyant sur le cadre établi dans le Budget 2025, la Mise à jour économique a remis de l’avant l’objectif du gouvernement fédéral de renforcer la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale et de bâtir une économie forte et résiliente, notamment par des investissements stratégiques dans des projets et des infrastructures visant à stimuler la croissance économique, la productivité et les investissements.

Vous trouverez dans le présent bulletin un survol des principales initiatives visant le secteur des infrastructures qui sont présentées dans la Mise à jour économique.

Mesures clés

Fonds pour un Canada fort

Le gouvernement crée le Fonds pour un Canada fort (le « Fonds »), soit le premier fonds d’investissement souverain du Canada. Le Fonds a pour mission d’investir dans des entreprises et des projets stratégiques canadiens afin de générer des rendements commerciaux et de favoriser la création de richesse pour le pays. La mise en place du Fonds prévoit une dotation initiale de 25 G$ sur trois ans, selon la comptabilité de caisse. Le Fonds est conçu pour croître au fil du temps grâce aux rendements générés par ses investissements et aux autres actifs fédéraux qui pourraient lui être transférés.

La stratégie du Fonds repose principalement sur des investissements en capitaux propres dans des secteurs clés, tels que les infrastructures, la fabrication de pointe, l’énergie et l’exploitation minière. Dans l’ensemble des secteurs visés, le Fonds entend investir conjointement avec le secteur privé, en se limitant à des participations minoritaires. Le gouvernement souhaite par ailleurs permettre aux particuliers de participer directement au Fonds au moyen d’un produit d’investissement de détail. Un bureau de transition sera institué en ce sens afin de mener des consultations ciblées auprès des participants au marché et des organismes de réglementation, et de déterminer le mandat d’investissement, le cadre de gouvernance ainsi que les caractéristiques du produit d’investissement de détail.

Afin d’assurer une gestion professionnelle favorisant la transparence, la crédibilité et le rendement à long terme, le Fonds sera constitué en société d’État indépendante du gouvernement. La mise à jour économique ne prévoit pas encore de législation habilitante, laquelle sera présentée ultérieurement.

Le Fonds vient compléter les instruments de financement fédéraux existants. La Mise à jour économique souligne le risque de chevauchement et prévoit des revues de mandat exhaustives pour chaque organisation de l’écosystème fédéral de financement. Les entités existantes qui continueront d’intervenir en parallèle du Fonds comprennent la Banque de l’infrastructure du Canada, Exportation et développement Canada, le Fonds de croissance du Canada, la Banque de développement du Canada, la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones, et Financement agricole Canada. Le Fonds se distingue de ces entités par sa vocation d’investisseur en titres de participation sur une base strictement commerciale, alors que les autres instruments se présentent généralement sous forme de prêts, de garanties ou de contributions.

Bureau des grands projets

Le Bureau des grands projets (le « BGP »), lancé le 29 août 2025, est au cœur de la stratégie du gouvernement qui consiste à poursuivre la croissance du Canada. Le BGP a pour mandat de favoriser l’avancement rapide et responsable des projets d’intérêt national, en vue d’unifier l’économie du pays, de diversifier ses industries et ses échanges commerciaux, et de créer des emplois bien rémunérés pour les générations futures tout en protégeant l’environnement et en respectant les droits des peuples autochtones.

À ce jour, le BGP a annoncé 15 grands projets représentant plus de 125 G$ en nouveaux investissements. Le 12 mars 2026, le gouvernement a annoncé qu’il soumettait au BGP quatre nouveaux projets issus de l’ancienne stratégie du Corridor économique et de sécurité de l’Arctique. En plus des grands projets, le BGP travaille présentement à six stratégies de transformation. On prévoit que l’ensemble des projets et stratégies créeront plus de 60 000 emplois.

Présentée au BGP le 14 mai 2026, la Stratégie d’investissement dans les interconnexions de transport d’électricité constitue la plus récente des stratégies de transformation. Elle vise à recenser les projets prioritaires en matière d’interconnexions de transport d’électricité, ainsi que les solutions de financement susceptibles de faciliter leur réalisation. Elle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale d’électrification, dont l’objectif est de doubler la capacité du réseau électrique canadien d’ici 2050 et d’offrir de l’énergie propre, fiable et abordable à l’échelle du pays.

Par ailleurs, le gouvernement s’emploie à mettre en place des mesures législatives visant à réduire le délai de prise de décision fédérale à l’égard des grands projets, antérieurement sous un horizon de cinq ans, à un délai maximal de deux ans. Le gouvernement poursuit également la mise en œuvre de l’approche « un projet, une évaluation » par la conclusion d’ententes avec les provinces et territoires, de sorte que chaque projet ne fasse l’objet que d’un seul processus d’évaluation. Des ententes ont été conclues avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse.

Pour en savoir davantage sur la deuxième série de projets soumis au BGP, vous pouvez consulter notre Bulletin Blakes intitulé Une deuxième série de projets est soumise à l’examen du Bureau des grands projets du Canada.

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (le « FBCF »), lancé le 7 avril 2026, vise à investir dans un éventail de projets d’infrastructure pour soutenir la prospérité économique, le logement, l’éducation, la santé, le transport en commun et l’adaptation aux changements climatiques. Le FBCF prévoit un investissement de 51 G$ sur dix ans à compter de 2026-2027, puis de 3 G$ par année par la suite, pour soutenir la construction et la rénovation d’infrastructures publiques. Parmi les retombées attendues, le gouvernement estime que les projets réalisés grâce au FBCF contribueront à la création d’environ 42 000 emplois par année en moyenne.

Le financement fourni par le FBCF se fera par l’entremise de trois volets :

le volet provincial et territorial, qui fournira 17,2 G$ sur dix ans à compter de 2026-2027 afin de soutenir les priorités et les projets d’infrastructure identifiés par les provinces et les territoires en matière de logement, d’éducation postsecondaire et de santé;

qui fournira 17,2 G$ sur dix ans à compter de 2026-2027 afin de soutenir les priorités et les projets d’infrastructure identifiés par les provinces et les territoires en matière de logement, d’éducation postsecondaire et de santé; le volet de prestation direct qui fournira 6 G$ sur dix ans à compter de 2026-2027 afin de soutenir des projets significatifs à l’échelle régionale, l’adaptation climatique et les infrastructures communautaires; et

qui fournira 6 G$ sur dix ans à compter de 2026-2027 afin de soutenir des projets significatifs à l’échelle régionale, l’adaptation climatique et les infrastructures communautaires; et le volet communautaire qui fournira 27,8 G$ sur dix ans à compter de 2026-2027 afin d’appuyer les priorités locales liées aux infrastructures dans 19 catégories de projets, dont les routes, les ponts, les transports en commun, l’eau, les eaux usées et les centres communautaires. Ce volet était auparavant connu sous le nom de Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

Stratégie d’infrastructures commerciales

Le gouvernement a engagé 6 G$ pour appuyer le développement d’infrastructures reliant le Canada aux marchés mondiaux. Les sommes engagées s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie d’infrastructures commerciales du gouvernement et contribuent à l’atteinte de son objectif de doubler les exportations canadiennes vers d’autres pays en dehors des États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Les principales composantes de la Stratégie sont :

le Fonds pour la diversification des corridors commerciaux , doté d’une enveloppe de 5 G$, servira à la construction et à la modernisation de ports, de chemins de fer, d’aéroports, de ponts et d’autoroutes, afin d’aider les produits canadiens à atteindre les marchés étrangers en augmentant la capacité et l’efficacité des infrastructures de transport facilitant le commerce à travers le pays; et

, doté d’une enveloppe de 5 G$, servira à la construction et à la modernisation de ports, de chemins de fer, d’aéroports, de ponts et d’autoroutes, afin d’aider les produits canadiens à atteindre les marchés étrangers en augmentant la capacité et l’efficacité des infrastructures de transport facilitant le commerce à travers le pays; et le Fonds d’infrastructure pour l’Arctique, doté d’une enveloppe de 1 G$,soutiendra les infrastructures de transport essentielles de l’Arctique ayant un usage civil et militaire. L’investissement dans les infrastructures de l’Arctique aidera à assurer la souveraineté du Canada dans la région.

Politique « Achetez canadien »

La politique « Achetez canadien » du gouvernement, en vigueur depuis le 16 décembre 2025, vise à privilégier, dans l’approvisionnement fédéral, les contenus, les matériaux, les fournisseurs et les travailleurs canadiens. Alors que les acquisitions gouvernementales de biens et de services s’élèvent à environ 37 G$ annuellement, la politique, appliquée depuis la mi-avril 2026, s’est étendue à un ensemble d’appels d’offres représentant une valeur d’environ 3,6 G$, lesquels ont donné lieu, jusqu’à maintenant, à l’attribution de contrats totalisant 527,9 G$.

Cette politique couvre l’ensemble des financements fédéraux, y compris les subventions et les contributions. Par exemple, les nouveaux wagons de métro pour la Ligne 2 de Toronto seront construits avec au moins 55 % de contenu canadien. Un nouveau programme d’approvisionnement pour les petites et moyennes entreprises sera lancé plus tard ce printemps par le gouvernement pour faciliter la participation et le succès des entreprises canadiennes dans les approvisionnements fédéraux.

Pour en savoir davantage sur la politique « Achetez canadien », vous pouvez consulter notre Bulletin Blakes intitulé Le gouvernement fédéral déploie sa politique « Achetez canadien ».

Une Équipe Canada forte

La disponibilité de main-d’œuvre qualifiée est souvent l’une des contraintes déterminantes lors de l’établissement des échéanciers des projets. L’initiative Une Équipe Canada forte vient répondre à cet enjeu. Cette initiative vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs de métiers spécialisés d’ici 2030-2031. Le gouvernement est prêt à investir jusqu’à 6 G$ sur cinq ans dans cette initiative.

Initiatives à venir

Réforme aéroportuaire

Le gouvernement envisage des réformes visant à moderniser la gouvernance des administrations aéroportuaires, à actualiser le cadre relatif aux loyers des aéroports et à accroître la capacité de développement économique et de réinvestissement dans les infrastructures des aéroports. Le gouvernement souhaite également examiner, de concert avec les administrations aéroportuaires et les compagnies aériennes, les moyens d’exploiter pleinement la valeur des aéroports, notamment en ayant recours à des modes de propriété différents.

La Mise à jour économique énonce l’intention du gouvernement de présenter une mesure législative visant à recueillir l’information nécessaire pour permettre une meilleure évaluation des réformes qu’il y aurait lieu de réaliser dans le secteur.

Chaînes d’approvisionnement

Le gouvernement envisage différentes options en vue de renforcer les chaînes d’approvisionnement du pays et d’en améliorer l’efficacité et la fiabilité. Les mesures évaluées comprennent notamment l’amélioration de la planification et de la gouvernance des corridors commerciaux, l’accélération de la réalisation des infrastructures facilitant le commerce, la réduction du fardeau réglementaire pour les entreprises et la modernisation des processus commerciaux. Le projet de la mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite, à Saint-Michel-des-Saints (Québec), dont l’inauguration des travaux de construction a eu lieu le 19 mai dernier, compte parmi les initiatives qui, selon le gouvernement, contribuent au renforcement des chaînes d’approvisionnement.

Sommet canadien de l’investissement

En septembre 2026, le gouvernement tiendra un sommet d’envergure sur l’investissement visant à mobiliser 500 G$ d’investissements privés sur cinq ans dans des secteurs prioritaires, dont l’énergie, les minéraux critiques, la défense et les infrastructures.