Sécurité et défense : un nouveau partenariat stratégique entre le Canada et l'UE

Le 23 juin 2025, le Canada a signé un partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne (l'« UE »)1.

Ce partenariat reflète l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités de défense, à réduire la dépendance à l'égard des États-Unis et à accroître les dépenses de défense de l'OTAN.

Quelles sont les principales priorités ?

Renforcer le dialogue et la coopération, développer les capacités de défense et accroître la sécurité transatlantique sont les priorités. Même si le partenariat ne fait pas l'objet d'une entente détaillée et ne prévoit pas de calendrier précis pour sa mise en Suvre, il constitue un premier pas important vers le renforcement des partenariats internationaux, du potentiel de défense et de la résilience du Canada.

Renforcer la coopération :

Mise en place d'une série de mécanismes de dialogue et de consultation, notamment :

Envoyer un représentant de la défense auprès de l'UE; Poursuivre le dialogue annuel sur la sécurité et la défense entre le Canada et l'UE; Coordonner les approches et partager de l'information dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment en ce qui concerne la non-prolifération et le désarmement; la sûreté spatiale; les technologies émergentes et perturbatrices; la cybersécurité; la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, les menaces hybrides et la manipulation de l'information et l'ingérence étrangères; le lien entre les changements climatiques et la sécurité; et la mise en Suvre de manière significative du programme Femmes, paix et sécurité.



Développer les capacités de défense :

Accroître la coopération en matière d'approvisionnement de défense grâce à la collaboration avec ReArm Europe/Readiness 2030.

Permettre au gouvernement canadien de s'associer avec d'autres pays alliés pour acheter des équipements militaires dans le cadre du programme SAFE (Security Action for Europe) et participer à l'initiative ReArm Europe, d'une valeur de 1 250 milliards de dollars 2 .

. Étudier d'autres possibilités de renforcement des capacités par l'intermédiaire d'un engagement potentiel du Canada dans la Facilité européenne pour la paix ou d'autres instruments de l'UE.

Accroître la sécurité transatlantique :

S'engager à travailler en vue d'un accord bilatéral relatif à l'instrument SAFE.

Étudier les possibilités d'établir une entente administrative entre le Canada et l'Agence européenne de défense.

Collaborer dans le domaine de la sécurité humaine et de la protection des populations vulnérables, et chercher des occasions de coopérer et d'échanger des informations au niveau bilatéral avec les pays tiers et les groupes partageant les mêmes idées.

Accroître la sécurité maritime et la cybersécurité, et atténuer les autres menaces pesant sur les efforts de paix grâce : à la coopération navale (y compris avec la Garde côtière canadienne); au renforcement du dialogue sur les initiatives et les programmes de l'UE dans le domaine maritime; au renforcement des capacités dans la région indo-pacifique.



Quels sont les domaines précis de coopération commune dans le cadre du nouveau partenariat ?

Le Canada et l'UE solidifieront le partage de renseignements et la coordination en ce qui concerne la défense, la sécurité et les questions géopolitiques pertinentes, et élargiront la coopération en matière de paix internationale et de gestion des crises, notamment dans le cadre :

d'opérations de maintien de la paix;

de missions et d'opérations relatives à la politique de sécurité et de défense commune, ainsi que d'interventions en cas de crise;

de la mobilité et de l'opérabilité militaires;

du soutien à l'Ukraine;

de l'élaboration d'initiatives de défense communes de l'UE et du Canada, surtout en ce qui concerne les questions liées à l'industrie de la défense.

Que signifie cette nouvelle alliance stratégique pour le secteur canadien de la défense ?

Le partenariat reste un cadre préliminaire visant à accroître les capacités de défense du Canada avec l'UE.

Grâce à une collaboration accrue et à des initiatives conjointes relatives aux capacités, ce nouveau pacte de défense pourrait offrir de futures occasions aux entrepreneurs canadiens du secteur de la défense, étant donné que le Canada cherche à accroître ses dépenses de défense et ses capacités en matière de sécurité.

Cependant, une grande partie du partenariat porte sur l'intégration du Canada dans des programmes et des plans existants de l'UE (p. ex., l'accès potentiel à ReArm Europe et la participation aux projets de coopération structurée permanente [PESCO]). À ce stade-ci, il semble que les occasions pour la défense canadienne prennent davantage la forme d'une participation accrue à des initiatives et des programmes que d'un accès potentiel au marché de la défense de l'UE.

