Santé Canada obtient une injonction permanente visant à empêcher Canlab Research de vendre illégalement des peptides injectables

Santé Canada a obtenu une injonction permanente contre Canlab Research, interdisant la vente de peptides injectables non autorisés au Canada. Cette décision fait suite à des mesures coercitives répétées visant à protéger les consommateurs contre des produits non homologués présentant des risques graves pour la santé.

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Le 29 juillet 2026, Santé Canada a annoncé avoir obtenu une injonction permanente auprès de la Cour supérieure du Québec à l’encontre de Canlab Research et de ses représentants, les empêchant de vendre des « peptides injectables non autorisés » au Canada.

Canlab Research, un détaillant en ligne établi au Québec, n’est plus autorisé à fabriquer, à tester, à distribuer ou à vendre des peptides non autorisés et ne peut plus en faire la publicité.

Avant d’obtenir cette injonction permanente, Santé Canada a pris des mesures coercitives répétées à l’encontre de Canlab Research afin de l’empêcher de vendre « des médicaments à base de peptides non autorisés sur divers sites web et [... d’en faire] la promotion en revendiquant de nombreuses allégations de santé non prouvées », notamment une injonction provisoire obtenue en 2024 et une injonction interlocutoire obtenue en 2025 contre Canlab Research en vertu de l’ article 21.5 de la Loi sur les aliments et drogues. En 2023, Santé Canada avait avisé les consommateurs d’éviter les peptides injectables non autorisés de Canlab Research.

En avril 2026, Santé Canada a mis en garde les consommateurs contre les risques graves pour la santé liés à l’utilisation de médicaments injectables à base de peptides non homologués,qui sont « illégaux au Canada et n’ont pas été évalués par Santé Canada quant à leur sécurité, leur efficacité et leur qualité ». La mise en garde indiquait que Santé Canada avait saisi divers médicaments à base de peptides non homologués, dont certains sont « promus en ligne et sur les médias sociaux pour leurs prétendus effets “anti-âge”, de perte de poids, de musculation, d’amélioration des performances sportives, de récupération après une blessure, de sommeil, de concentration mentale ou de “bien-être” général ».

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie - Réglementation et conformité ou du groupe Litige pharmaceutique.

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