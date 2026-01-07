Revue de l'année et prévisions pour 2026 : réglementation du domaine de l'assurance

Dans ce bulletin, notre équipe des services financiers passe en revue les plus importants changements réglementaires de la dernière année dans le domaine de l'assurance et vous aide à vous préparer à ce qui s'en vient en 2026.

Une réglementation provinciale de l'assurance plus harmonisée?

Les droits de douane et les obstacles au commerce interprovincial ont dominé les manchettes en 2025. Face à ces enjeux, le gouvernement fédéral a lancé plusieurs initiatives que le secteur de l'assurance surveille attentivement :

En juin, le Parlement a adopté la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre au Canada pour favoriser le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre en éliminant les obstacles fédéraux à la circulation interprovinciale des biens et à la prestation de services. Plusieurs gouvernements provinciaux ont aussi conclu des ententes de coopération économique, comme le Protocole d'entente de coopération économique : Ontario et Nouvelle-Écosse, pour éliminer les obstacles provinciaux, en plus de déposer des projets de loi connexes visant à favoriser le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre entre les provinces. Jusqu'à maintenant, ces initiatives offrent peu de retombées concrètes pour le secteur de l'assurance.

Il existe toujours des divergences entre les exigences réglementaires des provinces, notamment en ce qui concerne l'octroi de permis aux intermédiaires (experts en sinistre, agents, courtiers et agents généraux gestionnaires). Les autorités ont réalisé certains progrès à cet égard (voir, par exemple, les Principes sur la délivrance de permis aux experts en sinistre en contexte de catastrophe naturelle publiés par les Organismes canadiens de réglementation en assurance [OCRA]), mais seuls un leadership politique et des changements législatifs permettront une réforme réelle.

À quoi s'attendre en 2026? Le budget fédéral a souligné que le gouvernement a mené des négociations et conclu une entente de principe avec les provinces et les territoires pour ajouter un chapitre sur les services financiers dans l'Accord de libre-échange canadien.

Changements apportés à la réglementation du secteur de l'assurance

En 2025, le BSIF a apporté plusieurs changements qui s'appliquent aux assureurs :

En février, le BSIF a publié la version définitive de sa ligne directrice sur le régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité qui s'applique aux expositions sur cryptoactifs. Elle est entrée en vigueur en novembre 2025 pour les institutions financières fédérales dont l'exercice se termine le 31 octobre et entrera en vigueur en janvier 2026 pour celles dont l'exercice prend fin le 31 décembre. Notre bulletin intitulé « Mise à jour du secteur financier : lignes directrices du BSIF et consultations de Paiements Canada » présente plus de détails sur la ligne directrice Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs (assurance) ainsi que sur les lignes directrices connexes concernant la communication publique des expositions sur cryptoactifs.

En septembre, le BSIF a élargi la portée de la ligne directrice E-23, Gestion du risque de modélisation afin d'y inclure les risques associés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, comme l'explique notre bulletin sur la publication trimestrielle du BSIF et les mises à jour concernant les normes de fonds propres, la gestion du risque de modélisation et l'examen externe par des pairs des assureurs (en anglais). La version mise à jour entrera en vigueur le 1er mai 2027 et s'appliquera à toutes les institutions financières fédérales.

Également en septembre, le BSIF a annoncé des modifications à la ligne directrice E-15, Actuaire désigné : Dispositions législatives, qualifications et examen par des pairs, afin de supprimer le contenu redondant déjà prévu dans la Loi sur les sociétés d'assurances et d'éliminer l'obligation de faire réaliser un examen des travaux de l'actuaire désigné par des pairs. Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2027.

En novembre, le BSIF a publié la version définitive de la ligne directrice Test du capital minimal (2026), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour les sociétés d'assurance et les assureurs multirisques étrangers exploitant une succursale au Canada. Pour en savoir plus, consultez notre bulletin intitulé « Publication trimestrielle du BSIF : modifications relatives aux fonds propres et autres mises à jour ».

En 2025, le BSIF a intensifié ses activités liées aux risques climatiques auprès des institutions financières fédérales. Le Budget fédéral a indiqué que le gouvernement prévoit consulter les assureurs et les autres parties prenantes intéressées sur les moyens d'assurer la stabilité du secteur de l'assurance du Canada en cas de catastrophes naturelles extrêmes, comme les tremblements de terre.

À quoi s'attendre? Le Budget fédéral a proposé de débloquer des capitaux pour appuyer diverses initiatives « d'intérêt national ». Le projet de loi C-15 prévoit à cet égard de moderniser les limites applicables aux placements prévues par la loi, lesquelles seraient remplacées par des lignes directrices du BSIF. En juillet 2025, le BSIF a annoncé une réduction des exigences de capital pour les assureurs vie qui investissent dans les infrastructures canadiennes, que ce soit sous forme de titres de créances ou de titres de capitaux propres.

Approche de surveillance du BSIF

Les nouvelles initiatives fédérales ont ralenti, mais le BSIF demeure attentif aux risques non financiers. Les dates d'entrée en vigueur des lignes directrices dans ce domaine sont d'ailleurs maintenues, en particulier pour la ligne directrice Intégrité et sécurité et pour la ligne directrice Gestion du risque opérationnel et résilience opérationnelle.

Le BSIF a achevé la révision de son Cadre de surveillance, entré en vigueur le 1er avril 2024. Comme l'indique notre bulletin de novembre intitulé « Publication trimestrielle du BSIF : modifications relatives aux fonds propres et autres mises à jour »,le nouveau cadre favorise une intervention rapide du BSIF et renforce la gestion des risques pour les institutions financières. Le BSIF prévoit plusieurs ajustements en 2026, notamment pour traiter les répercussions de la cote du « maillon le plus faible » dans le calcul de la nouvelle cote de risque global.

Le BSIF a apporté des modifications importantes à son cadre de sanctions administratives pécuniaires en abaissant le seuil de tolérance applicable aux contraventions. Il pourra ainsi imposer des sanctions dès qu'il constate des niveaux moindres de négligence et de tort, comme le résume notre bulletin sur la publication trimestrielle du BSIF et les mises à jour concernant les normes de fonds propres, la gestion du risque de modélisation et l'examen externe par des pairs des assureurs (en anglais). La nouvelle approche s'applique aux infractions commises après le 11 septembre 2025.

Changements provinciaux ayant une incidence sur les assureurs

Plusieurs provinces ont modifié ou envisagé de modifier leurs cadres réglementaires :

