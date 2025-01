Revue De L'année En Matière De Réglementation Bancaire Et Prévisions Pour 2025

Strengthening Canada's Response To Financial Crime: Changes For The Financial Services Sector Announced In The 2024 Fall Economic Statement

Ce bulletin fournit une vue d'ensemble des principaux développements récents en matière de réglementation ayant eu une incidence sur le secteur bancaire en 2024. Il offre également un aperçu de ce qui nous attend en 2025. Parmi les points saillants, citons la mise à jour du cadre de surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), les nouvelles lignes directrices sur l'intégrité et la sécurité, et les changements importants en matière de résilience opérationnelle et de gestion des risques liés aux tiers. En outre, les mesures de flexibilité financière appliquées dans le cadre des mesures de sécurité prudentielles, comme la nouvelle réglementation relative aux prêts hypothécaires et les obligations en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, sont couvertes. À mesure que la transformation numérique du secteur bancaire se poursuit, les changements législatifs visant à renforcer la protection des consommateurs et le contexte en constante évolution du système bancaire ouvert et de l'intelligence artificielle continuent d'être explorés. Tenez-vous au courant et préparez-vous aux changements réglementaires à venir.

