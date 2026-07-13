Blakes upRound™ : Juillet 2026

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Dans cette édition
- Perturbations géopolitiques et intensification de la concurrence : investir à l’échelle nationale dans l’innovation, le talent et la résilience des chaînes d’approvisionnement devient un impératif économique crucial pour le Canada.
- Développements notables touchant la réglementation et les politiques dans les domaines de l’IA, de l’emploi, des services financiers et des marchés des capitaux, et autres sujets d’intérêt.
- Tendance jusqu’à présent en 2026 : opérations de grande envergure à un stade avancé.
Faits saillants du marché
Les gouvernements canadiens investissent dans l’innovation, le talent et la compétitivité nationale – Le gouvernement fédéral et pers gouvernements provinciaux, souvent en collaboration avec des partenaires du secteur privé, ont introduit une série de nouveaux programmes de financement, créé de nouvelles sources de capitaux et lancé perses initiatives axées sur le talent dans le but de soutenir le maintien et la croissance des technologies, de la PI et du capital humain au Canada. La présente rubrique dans cette édition de l’infolettre renvoie à un bulletin qui donne un aperçu de mesures récentes qui revêtent un intérêt particulier pour les entreprises, les fondateurs et les investisseurs participant à l’économie de l’innovation au Canada.
Pour en savoir plus, consultez le Blakes Bulletin intitulé :Les gouvernements canadiens investissent dans l’innovation, le talent et la compétitivité nationale.
Développements juridiques
Les fondateurs d’entreprises émergentes et les investisseurs pourraient trouver utiles et instructives les perspectives ci-après formulées par des collègues de Blakes :
- Stratégie en matière d’IA pour les entreprises canadiennes – Alors que les gouvernements canadiens encouragent l’adoption de l’IA, tout en renforçant les règles en matière d’utilisation sécuritaire de cette technologie, de protection de la vie privée et de cybersécurité, les chefs d’entreprise peuvent en savoir plus sur les nouvelles exigences de conformité, les possibilités de financement et les pressions concurrentielles dans le Bulletin Blakes intitulé L’IA pour tous : principaux points à retenir pour les entreprises.
- Code canadien du travail – Le projet de loi C-31, présenté le 6 mai 2026, propose des modifications importantes au Code canadien du travail (le « Code ») afin de limiter considérablement l’utilisation des clauses de non-concurrence et des clauses restrictives postérieures à l’emploi dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, sauf dans de rares exceptions. Ces modifications aligneraient davantage le Code sur le régime législatif actuel de l’Ontario et renforceraient les protections relatives à la mobilité des employés. Dans le Bulletin Blakes intitulé Le Canada s’apprête à restreindre les clauses de non-concurrence dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, nous expliquons comment les modifications proposées au régime fédéral indiquent une tendance législative générale vers la restriction des clauses de non-concurrence dans le domaine de l’emploi partout au Canada.
- Secteur financier canadien – Les principales mesures introduites dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 et le projet de loi C-30, ainsi que leur importance dans l’élaboration des changements à venir dans le cadre réglementaire du secteur financier canadien, notamment en ce qui concerne les actifs numériques, la lutte contre la criminalité financière et les activités que les institutions financières sont autorisées à exercer, sont mises en lumière dans le Bulletin Blakes intitulé Principales répercussions de la Mise à jour économique du printemps de 2026 sur le secteur financier canadien.
- Approvisionnement – La nouvelle directive du gouvernement de l’Ontario en matière d’approvisionnement, intitulée « Directive visant à encourager à acheter ontarien », souligne l’importance de répondre aux priorités économiques de la province en imposant une préférence claire pour les biens et services ontariens et canadiens dans l’ensemble des processus d’approvisionnement du secteur public. Apprenez-en plus dans le Bulletin Blakes intitulé Bâtir et acheter localement en Ontario : Survol des Directives visant à encourager à acheter ontarien.
- Lancement par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») d’un projet pilote de communication semestrielle d’information financière – Le nouveau projet pilote des ACVM concernant la communication semestrielle d’information financière allège le fardeau réglementaire des petits émetteurs émergents tout en préservant perses exigences fondamentales en matière de pulgation d’information et de protection des investisseurs. Apprenez-en plus dans le Bulletin Blakes intitulé Les ACVM lancent un projet pilote de communication semestrielle d’information financière pour les petits émetteurs émergents.
- Loi sur la sécurité numérique – Le 10 juin 2026, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-34, dont le titre abrégé est Loi sur les médias sociaux sécuritaires. S’il est adopté, le projet de loi C-34 mettra en place un régime fédéral en matière de sécurité numérique en édictant la Loi sur la sécurité numérique (la « Loi ») et créera la Commission canadienne de la sécurité numérique (la « Commission ») en vertu de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique. La Commission serait responsable de superviser la Loi et de veiller à son application. Apprenez-en plus dans le Bulletin Blakes intitulé Loi sur la sécurité numérique du Canada : Remaniement du régime réglementaire sur la sécurité en ligne.
Suivi des opérations
Les données ci-après sont tirées de PitchBook.
- Après le pic enregistré en 2021, le marché s’est stabilisé au cours des dernières années. La valeur totale des opérations en 2026 devrait se situer à peu près au même niveau qu’en 2023, 2024 et 2025. Jusqu’à présent en 2026, ce sont les opérations d’entreprises au stade avancé qui ont généré le plus de valeur.
- Le secteur des technologies de l’information est encore une fois le secteur le plus dynamique, environ 41 % du nombre total des opérations ayant eu lieu dans ce secteur depuis le début de l’année 2026. À l’instar des années précédentes, le secteur des soins de santé et celui des produits et services commerciaux arrivent aux rangs suivants, représentant ensemble environ 39 % du volume total des opérations.
- L’opération de la plus grande envergure réalisée à ce jour en 2026 est le tour de financement de série C, à hauteur de 850 M$ US, de l’entreprise ontarienne Waabi, co-dirigé par Khosla Ventures et Uber, laquelle opération témoigne de la forte confiance des investisseurs envers le système de camions autonomes propulsé par l’IA de l’entreprise ainsi qu’envers l’élargissement de la commercialisation de ce système et le lancement des robotaxis par celle-ci. Blakes a conseillé Khosla Ventures, l’une des plus importantes sociétés de capital de risque de la Silicon Valley, dans le cadre de cette opération. Fondée par un professeur de l’Université de Toronto, Waabi est au premier plan de la prochaine génération de technologie destinée aux camions autonomes. Parallèlement, Blakes a conseillé la jeune entreprise torontoise de technologie juridique Spellbook relativement à son tour de financement de série B de l’ordre de 50 M$ US. Spellbook met à la disposition des avocats une plateforme d’analyse de contrats fondée sur l’IA.
- Parmi les autres opérations notables, mentionnons le tour de financement de série E de Nesto, d’un montant de 302 M$ CA, mené par Fidelity, le Fonds de solidarité FTQ et Diagram Ventures; ainsi que le tour de financement de série C de Beacon, d’un montant de 225 M$ US, mené par General Catalyst et HarbourVest Partners.
- La première moitié de 2026 est pratiquement terminée et la valeur totale des investissements demeure solide, ce qui donne à penser que le marché est de plus en plus caractérisé par des opérations de financement de plus grande envergure. Les activités d’investissement depuis le début de l’année indiquent que les opérations de plus grande envergure, en particulier du côté des entreprises au stade avancé, contribuent davantage à l’activité totale du marché qu’au volume total des opérations.
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© 2026 Blake, Cassels & Graydon LLP.
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