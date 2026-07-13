Blakes upRound™ : Juillet 2026

Geopolitical disruptions and intensifying competition are driving Canadian governments to invest strategically in innovation, talent, and supply chain resilience. This edition explores recent regulatory developments in AI, employment law, financial services, and capital markets, while tracking the trend toward larger late-stage venture capital deals in 2026.

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Article Insights

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Dans cette édition

Perturbations géopolitiques et intensification de la concurrence : investir à l’échelle nationale dans l’innovation, le talent et la résilience des chaînes d’approvisionnement devient un impératif économique crucial pour le Canada.

Développements notables touchant la réglementation et les politiques dans les domaines de l’IA, de l’emploi, des services financiers et des marchés des capitaux, et autres sujets d’intérêt.

Tendance jusqu’à présent en 2026 : opérations de grande envergure à un stade avancé.

Faits saillants du marché

Les gouvernements canadiens investissent dans l’innovation, le talent et la compétitivité nationale – Le gouvernement fédéral et pers gouvernements provinciaux, souvent en collaboration avec des partenaires du secteur privé, ont introduit une série de nouveaux programmes de financement, créé de nouvelles sources de capitaux et lancé perses initiatives axées sur le talent dans le but de soutenir le maintien et la croissance des technologies, de la PI et du capital humain au Canada. La présente rubrique dans cette édition de l’infolettre renvoie à un bulletin qui donne un aperçu de mesures récentes qui revêtent un intérêt particulier pour les entreprises, les fondateurs et les investisseurs participant à l’économie de l’innovation au Canada.

Pour en savoir plus, consultez le Blakes Bulletin intitulé :Les gouvernements canadiens investissent dans l’innovation, le talent et la compétitivité nationale.

Développements juridiques

Les fondateurs d’entreprises émergentes et les investisseurs pourraient trouver utiles et instructives les perspectives ci-après formulées par des collègues de Blakes :

Suivi des opérations

Les données ci-après sont tirées de PitchBook.

Après le pic enregistré en 2021, le marché s’est stabilisé au cours des dernières années. La valeur totale des opérations en 2026 devrait se situer à peu près au même niveau qu’en 2023, 2024 et 2025. Jusqu’à présent en 2026, ce sont les opérations d’entreprises au stade avancé qui ont généré le plus de valeur.

Le secteur des technologies de l’information est encore une fois le secteur le plus dynamique, environ 41 % du nombre total des opérations ayant eu lieu dans ce secteur depuis le début de l’année 2026. À l’instar des années précédentes, le secteur des soins de santé et celui des produits et services commerciaux arrivent aux rangs suivants, représentant ensemble environ 39 % du volume total des opérations.

L’opération de la plus grande envergure réalisée à ce jour en 2026 est le tour de financement de série C, à hauteur de 850 M$ US, de l’entreprise ontarienne Waabi, co-dirigé par Khosla Ventures et Uber, laquelle opération témoigne de la forte confiance des investisseurs envers le système de camions autonomes propulsé par l’IA de l’entreprise ainsi qu’envers l’élargissement de la commercialisation de ce système et le lancement des robotaxis par celle-ci. Blakes a conseillé Khosla Ventures, l’une des plus importantes sociétés de capital de risque de la Silicon Valley, dans le cadre de cette opération. Fondée par un professeur de l’Université de Toronto, Waabi est au premier plan de la prochaine génération de technologie destinée aux camions autonomes. Parallèlement, Blakes a conseillé la jeune entreprise torontoise de technologie juridique Spellbook relativement à son tour de financement de série B de l’ordre de 50 M$ US. Spellbook met à la disposition des avocats une plateforme d’analyse de contrats fondée sur l’IA.

Parmi les autres opérations notables, mentionnons le tour de financement de série E de Nesto, d’un montant de 302 M$ CA, mené par Fidelity, le Fonds de solidarité FTQ et Diagram Ventures; ainsi que le tour de financement de série C de Beacon, d’un montant de 225 M$ US, mené par General Catalyst et HarbourVest Partners.

La première moitié de 2026 est pratiquement terminée et la valeur totale des investissements demeure solide, ce qui donne à penser que le marché est de plus en plus caractérisé par des opérations de financement de plus grande envergure. Les activités d’investissement depuis le début de l’année indiquent que les opérations de plus grande envergure, en particulier du côté des entreprises au stade avancé, contribuent davantage à l’activité totale du marché qu’au volume total des opérations.

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