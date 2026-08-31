Le Canada impose des contre-mesures tarifaires de 27,6 G$ CA sur les importations américaines à compter du 8 septembre 2026

Le Canada annonce des contre-mesures tarifaires de 27,6 G$ CA sur plus de 600 catégories de produits américains en réponse aux tarifs imposés par les États-Unis. Ces mesures toucheront l'acier, l'aluminium, les produits laitiers, l'électronique et plusieurs autres secteurs, avec des taux variant de 15 % à 50 % selon les produits.

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Le 25 août 2026, le gouvernement du Canada a annoncé des contre-mesures tarifaires d’une valeur de 27,6 G$ CA sur les importations en provenance des États-Unis, avec prise d’effet le 8 septembre 2026.

Ces mesures constituent une riposte équivalente, au dollar près, aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur les exportations canadiennes en vertu de l’article 338 de la loi américaine intitulée U.S. Tariff Act of 1930, tarifs dont nous avons discuté dans un bulletin antérieur.

Ces contre-mesures tarifaires s’appliqueront aux importations de plus de 600 catégories de produits et aux mêmes secteurs que ceux visés par les tarifs douaniers américains en vertu de l’article 338 de la loi américaine intitulée U.S. Tariff Act of 1930 : soit l’acier et l’aluminium, les pâtes et papiers, les produits laitiers, l’électronique, le matériel agricole, les meubles, les vêtements, l’équipement sportif, etc. La liste complète est accessible ici.

Le ministère des Finances a informé les intervenants que les nouvelles contre-mesures tarifaires ne sont pas destinées à « s’ajouter » aux tarifs existants. Dans certains secteurs, tels que l’acier et l’aluminium, les contre-mesures tarifaires existantes visant certains produits américains passeront de 25 % à 50 % afin de s’aligner sur les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. D’autres contre-mesures tarifaires existantes, notamment celles visant les véhicules américains, continueront de s’appliquer.

Produits visés

Les nouveaux tarifs douaniers entreront en vigueur à des taux de 50 %, 25 % ou 15 %, selon le cas. Les produits assujettis aux contre-mesures tarifaires de 50 % comprennent :

des produits d’acier et d’aluminium (lingots, barres, profilés, fils, tubes, tuyaux);

des produits laitiers (lait en concentré ou en poudre, lactosérum, caséine);

des pâtes et papiers (pâtes chimiques de bois, enveloppes, boîtes);

des bois contre-plaqués, des bois plaqués et des bois stratifiés similaires;

l’électronique (téléphones intelligents, moniteurs, consoles et machines de jeux vidéo);

des vêtements et accessoires du vêtement (costumes tailleurs, vestes, robes, t-shirts, chandails, gants);

le caoutchouc ou les matières plastiques (couvre-parquets, vaisselle, sacs);

des produits de beauté et de soins personnels (parfums, produits de maquillage, produits capillaires);

des articles pour le sport (clubs de golf, matériel pour la culture physique).

Les produits assujettis aux contre-mesures tarifaires de 25 % comprennent :

le bois et le bois de placage (bois contre-plaqués, bois de conifères scié, bois résineux);

des articles d’économie domestique en acier et en aluminium (batteries de cuisson, articles d’hygiène ou de toilette, articles pour le service de la cuisine);

des machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher, machines à laver la vaisselle et autres parties;

des tapis en matières textiles;

des couteaux et de la coutellerie;

des fromages.

Les produits assujettis aux contre-mesures tarifaires de 15 % comprennent :

des chariots-gerbeurs et chariots de manutention munis d’un dispositif de levage;

des pièces pour des machines agricoles et servant au moissonnage;

des appareils de conditionnement de l’air;

des moules pour le métal, le caoutchouc ou les matières plastiques.

Des modifications pourraient être apportées à la liste. Veuillez consulter le site Web du ministère des Finances pour obtenir de l’information à jour.

Demandes de remise et mesures de soutien

Les dispositions existantes relatives aux demandes de remise de tarifs douaniers, y compris pour les produits américains assujettis à des contre-mesures tarifaires, continuent de s’appliquer.

Par ailleurs, parallèlement à ces contre-mesures tarifaires, le gouvernement du Canada a annoncé un ensemble de mesures de soutien, nouvelles ou améliorées, d’une valeur de 7,5 G$ CA, à l’intention des travailleurs et des entreprises touchés par les tarifs douaniers américains.

Conclusion

Les entreprises exerçant des activités commerciales transfrontalières devraient évaluer les possibles répercussions de ces mesures sur leurs chaînes d’approvisionnement, leurs accords contractuels et leurs stratégies de tarification avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles contre-mesures tarifaires.

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