加拿大对中国纸杯和饭盒进行反倾销调查

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CBSA Investigating Paperboard Cups and Containers

Anti-Dumping Investigations Could Impose Additional Duties on Chinese Goods

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2026年8月17日，加拿大边境服务署（CBSA）根据《特别进口措施法》(SIMA) 发布立案通知，就从中国进口的纸杯和饭盒涉嫌倾销及补贴展开调查。本次调查源于Great Pacific Enterprises Limited Partnership提交的一项投诉。

本次调查所涉及的货物具体描述如下:

原产于或出口自中国的，以涂层纸板（不包括增强型黏土涂层纸板）卷制而成的纸杯和容器，以及用于制成该等纸杯和饭盒的纸坯或平板纸。。

以下产品不属于涉案货物范围：

与其他类型餐具一同包装成派对套装的纸杯和饭盒。。

有关涉案货物及例外范围的更详细信息，请见立案通知全文。

同时进行的 CITT 调查

2026年8月18日，加拿大国际贸易法庭（CITT）发布公告，就同一涉案货物启动初步损害调查。该程序与CBSA调查并行进行，旨在判断潜在的倾销及补贴行为是否已对加拿大国内产业造成损害，或是否存在造成损害的威胁。

为什么我需要关注此调查？

如果CBSA与CITT最终认定倾销和补贴行为已对或可能对加拿大国内产业造成损害，将征收反倾销税（ADDs），从而实质性提高相关货物的进口成本。

反倾销调查流程亦为加拿大进口商以及境外出口商和生产商提供了参与CBSA调查的机会，并有可能获得其专属的“正常价值”(Normal Values)。与未取得正常价值的生产商相比，取得正常价值通常意味着适用更有利的反倾销税负。

此外还可向CITT申请产品排除(product exclusion)，前提是能证明相关产品具有特殊性且加拿大本国无法生产替代产品。

后续时间表

根据SIMA，本调查将沿两条平行时间线推进：

CBSA 将发出收集信息的要求 进口商须于 9月8日 前提交回复，出口商须于 9月23日前提交回复；

CITT要求任何利害关系方及其代理律师于 8月31日 前提交相关表格；任何反对意见须于 9月14日中午前提交。

CBSA预计将于 2026年11月16日前作出初步裁定，临时反倾销税和反补贴税也可能自该日起开始征收。

如何参与？

参与此次反倾销调查通常需要寻求专业法律意见。鉴于时间紧迫及回应CBSA及CITT问卷所需的工作量大，任何可能受此调查影响的企业均应尽快联系其律师，以讨论下一步策略––无论您是否收到问卷。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.