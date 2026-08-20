钢铁产品关税减免机会

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Steel Remission Opportunities

Available, But if Not Automatic, It Will Be a Real Waiting Game!

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我们此前已在这里和这里介绍过加拿大针对钢铁产品实施的多种附加税，并在这里讨论了加拿大对其中部分钢铁附加税措施的延长，包括适用于多个行业和产品的横向关税减免措施。

在本期《钢铁行业法律评论》中，我们将介绍目前针对加拿大钢铁产品附加税可适用的减免机会，因为相关规则近期已有所调整。

自动附加税减免——减免令 (Remission Orders)

加拿大针对钢铁产品实施的许多附加税令都包含某些“横向关税减免措施”（horizontal tariff relief measures）。这类关税减免措施可适用于多个行业、产品或进口商。对于进口钢铁产品而言，相关减免通常通过特定的减免令实现。 例如，对于根据《中国附加税令（2024）》被征收 25% 附加税的钢铁产品，可能可以根据《中国附加税减免令（2024）》自动获得附加税减免。 每一项减免令通常都会规定特定的减免“类别”及相应条件。在满足这些条件的情况下，进口商可通过在加拿大海关申报（CAD）中使用特定代码，自动获得附加税减免。

一般减免救济（General Remission Relief）

如果某项钢铁产品不符合加拿大现行各项减免令下的自动附加税减免条件，进口商还可以根据加拿大的一般减免制度提交一般减免申请（General Remission Application）。 值得注意的是，申请一般减免所需满足的资格标准，会因所针对的具体附加税措施而有所不同。

进口商还必须了解，通过一般减免申请寻求附加税减免通常是一个相当漫长的过程——在某些情况下甚至可能需要一年以上！因此，如果某项减免令下无法获得自动减免，那么可能的救济实际上就变成了一场“等待游戏”，而更遗憾的是，等待结束后并不能保证最终一定会获得任何减免！ :-(

复杂的程序

虽然申请自动附加税减免或提交一般减免申请乍看之下似乎并不复杂，但实际上这两种程序都相当复杂，且处理起来并不容易。

判断某项钢铁产品是否符合特定减免“类别”、以及是否满足某项减免令规定的相关条件，通常需要专业法律意见，并且往往还需要确认诸如关税归类是否正确等问题。准确处理这些问题至关重要，因为加拿大边境服务署（“CBSA”）目前正在开展贸易合规核查（审计），以确保进口商正确缴纳应付附加税，并且仅享受其依法有权获得的减免。事实上，这已经成为 CBSA 当前的合规执法重点。 一旦应对不当，日后可能导致追溯 4 年的关税、利息及罚款。

准备一份完善的一般减免申请同样是一项技术性较强的工作，专业意见以及经过精心设计的法律论证往往能够显著提升申请质量。俗话说，一分钱一分货；自行处理或完全依赖 AI 的方式，往往缺乏充分的实务经验，难以真正有效利用这些减免机制。 简而言之，经验丰富的国际贸易法律师可以提供协助并最大限度提高成功获得减免的机会。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.