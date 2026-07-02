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加拿大延长附加税措施

财政部确认将延长钢铁附加税及相关减免措施

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CANADA EXTENDING SURTAX REGIMES

DOF CONFIRMS EXTENSIONS INCOMING ON STEEL SURTAXES & RELATED RELIEF

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加拿大财政部（“DOF”）近日发布新闻稿，确认加拿大将延长若干钢铁附加税措施及针对进口钢铁产品的横向关税减免措施。延长这些措施的目的是为了“保护钢铁工人和行业免受钢铁贸易转移的影响”并“为生产商和进口商提供商业可预测性和更长期的确定性”。

在本期《钢铁行业法律评论》中，我们将介绍哪些附加税措施及税款减免类别预计将在近期获得延长。

钢铁关税配额（“TRQ”）延长一年

加拿大目前根据《特定钢铁产品进口附加税令》（Surtax on the Importation of Certain Steel Goods，下称“3P附加税”）对超过特定配额的若干“类别”钢铁产品进口征收50%的附加税。我们此前曾在此讨论过该项措施。

该3P附加税制度原定于2026年6月27日，即四季度期末时到期。财政部现已确认，该制度将延长至2027年6月27日，且配额水平将继续依据相同标准确定。

或调整为基于分配的制度？

财政部还表示，3P附加税项下某些“类别”钢铁产品未来可能转向基于分配的制度。加拿大政府预计将与生产商、进口商等利益相关方展开沟通，征求其对这一潜在调整的意见，以期改进3P附加税制度。

美国钢铁/铝附加税减免措施延长

由于《美国附加税令（2025年钢铁和铝）》(下称“美国钢铁/铝附加税”）仍然有效且看不到终止迹象，相关《减免令》项下的若干减免类别也将延长至2027年6月30日，具体如下：

用于汽车及航空航天制造的钢铁和铝制品； 用于制造和加工食品饮料包装以及农业生产的铝制品； 供公共卫生、医疗、公共安全及国家安全机构使用的物品。

衍生产品附加税豁免措施延长

财政部还表示，针对“受衍生关税影响的相关钢铁产品”的“横向关税减免”将延长至2027年6月30日。我们理解该延长措施是针对《钢铁衍生产品附加税令》（Steel Derivative Goods Surtax Order）第2(d)至(e)款项下用于汽车及航空航天制造的钢铁衍生品。

要点

在加美贸易战进入第二年中期之际，加拿大对其各项附加税及减免制度进行更新并不令人意外。鉴于财政部新闻稿已就此提供明确说明，进口商现在应作出相应规划，并联系经验丰富的国际贸易律师，就如何利用加拿大的减免机会取得建议！

如需加拿大附加税及减免方面的协助，请点击此处。



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