铝产品附加税法律评论

加拿大针对中国铝产品实施多项附加税

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Aluminum Surtax Report

Multiple Canadian Surtaxes Target Chinese Aluminum

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与我们此前在此处和此处介绍过的加拿大钢铁附加税制度类似，加拿大针对进口铝产品也实施了一系列附加税。具体来说，中国原产的铝产品是若干附加税措施的主要目标之一。这一点其实并不令人意外，因为中国是全球最大的铝生产国之一，并常被称为全球铝产业的“重心”所在（中国目前铝产量占全球的60%以上）。

在本期《海关与贸易法律评论》中，我们将介绍加拿大针对铝产品的附加税制度，并讨论加拿大《特别进口措施法》（“SIMA”）下同样影响铝产品进口的若干反倾销及反补贴税（“ADCVD”）规则。

铝产品关税

进口至加拿大的某些铝产品可能面临多重税负，包括普通关税、附加税以及SIMA税。

例如，对于某些列明的中国原产铝产品（即其实质性生产地为中国），进口商通常可以预期其至少适用加拿大《中国附加税令（2024）》项下25%的附加税。该附加税最早于2024年10月22日生效。该附加税可适用于相关铝产品是经由第三国运输至加拿大的情况。某些类别的铝产品还可能根据现行ADCVD措施，按出口价格适用超过180%的SIMA税。因此，对于加拿大进口商而言，理解这些规则的重要性不言而喻。

即使铝产品不受《中国附加税令》约束，加拿大《钢铁产品及铝产品附加税令》（“SGAG附加税”）项下的25%附加税仍可能适用。如果某一列明铝产品含有在中国冶炼和铸造的铝，则该产品将适用25%的附加税。此外，该附加税令还设有一项推定规则：如果进口商在被要求时未能提供证书证明相关铝产品并非在中国冶炼和铸造，则该铝产品将被视为在中国冶炼和铸造。

在附加税适用顺位方面，如果某一列明铝产品为中国原产，则该产品将适用《中国附加税令》，但根据SGAG附加税令第5(b)条，可免于适用SGAG附加税。因此，SGAG附加税仅在列明的非中国原产铝产品含有在中国冶炼和铸造的铝时（或进口商无法证明产品不含中国冶炼和铸造的铝时）适用。

免税机会

对于《中国附加税令》项下适用的附加税，存在合理和潜在的免税机会。目前有两个不同的免税程序：其一是在满足特定条件的情况下自动获得附加税减免；其二是较为常规的程序，需要提交书面的免税申请。由于这两类免税程序对进口商而言较为难以把握，并且需要专业知识及大量工作来最大化救济资格，因此，通常建议寻求经验丰富的贸易律师协助，以提高成功获得减免的机会。

要点

加拿大针对中国铝产品设有多项普通关税、附加税及 SIMA税。尽管这些税负可能相当高，但进口商仍有机会申请免税救济！寻求免税救济的进口商应联系经验丰富的贸易律师，以最大化成功机会！

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