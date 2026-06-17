SIMA 裁定：碳钢紧固件

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SIMA Ruling: Carbon Steel Fasteners

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2023年9月29日，加拿大边境服务署 (CBSA) 发布了一项 范围裁定， 认定 National Nail公司 的 隐藏式露台螺钉属于加拿大国际贸易法庭 (CITT) 发布的期终复审令所涵盖的货物范围。该复审令涉及来自中国及中国台北的某些碳钢紧固件的倾销，以及来自中国的某些碳钢紧固件的补贴。

什么是范围裁定

范围裁定是 CBSA 作出的具有约束力的决定，用于确定某些货物是否属于现有反倾销税 (ADDs) 和/或反补贴税 (CVDs) 命令中“受管制货物”的定义范围。范围裁定是由利害关系人提出申请而启动的相关程序的结果，程序中也有来自第三方的意见。

然而，由于范围裁定可能需要 150 至 255 天，其对企业的实际效用仅限于企业能够等待 5 至 9 个月才获得答复的情形。

背景

在对来自中国和中国台北的某些紧固件的倾销和补贴进行调查后，CITT 于 2005年1月7日作出 裁定， 认定来自中国和中国台北的某些该等紧固件的倾销和补贴已经对加拿大本国产业造成损害，或有可能造成损害。

CITT 的裁定导致对 CITT 所定义的紧固件征收反倾销税和反补贴税，依据 CITT 明确列明的排除项和纳入项。

CITT 分别在 2010年、 2015年和 2020年对其裁定进行了期终复审。每次复审均延续了该裁定。在2015年和2020年，CITT 增加了对特定产品的排除清单。

范围裁定申请及 CBSA 的决定

National Nail 公司向 CBSA 申请范围裁定，理由是其螺钉等同于两项针对 Cortex® 和 Trapease® 螺钉的排除项。在范围裁定程序中，CBSA 收到了来自两家加拿大同类货物生产商、14 家进口商以及 16 家出口商和/或生产商的意见。

最终，CBSA 认定，基于货物的物理特征和用途以及货物包装，涉案的螺钉不同于另外两种已被排除的螺钉。因此，CBSA 作出范围裁定，认定涉案螺钉“受 CITT 于 2020年9月2日发布的命令约束……”

要点总结

范围裁定可以提供明确特定货物是否属于 CITT 裁定中“受管制货物”的定义范围的机会，但范围裁定所涉及的时间和成本限制了其实际效用。

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