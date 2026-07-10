Réorganisation administrative et cessation d’emploi au Québec : Attention à la preuve

Points clés à retenir :

Les employeurs qui invoquent une réorganisation administrative doivent démontrer un lien clair et concret entre le changement organisationnel et la suppression du poste.

Une lettre de congédiement faisant état de problèmes de rendement ou d’une perte de confiance peut nuire à l’argument voulant que le congédiement était de nature purement administrative.

Les tribunaux examineront attentivement si des éléments de preuve documentaire contemporains appuient le motif invoqué pour le congédiement.

Lorsqu’un congédiement en vertu de l’article 124 de la LNT est établi, la réintégration demeure le remède normal, à moins qu’il n’existe un obstacle réel et sérieux.

Une décision du 10 juin 2026 de la Cour supérieure du Québec offre un rappel utile aux employeurs qui envisagent de mettre fin à un emploi pour des motifs organisationnels. Dans Adobe Systems Canada inc. c. Tribunal administratif du travail, la Cour supérieure rejette une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT ») ayant conclu à un congédiement sans cause juste et suffisante, malgré la thèse patronale voulant qu’il s’agisse d’une réorganisation administrative.

Dans cette affaire, l’employeur, Adobe Systems Canada inc. (l’« Employeur »), demandait le contrôle judiciaire d’une décision du TAT ayant accueilli la plainte déposée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (ci-après la « LNT ») et ordonné la réintégration du salarié, M. Chris Bobotis (le « Salarié »). La Cour supérieure rejette le pourvoi et confirme le caractère raisonnable de la décision du TAT.

Les faits

L’Employeur soutenait que la fin d’emploi du Salarié résultait d’une réorganisation interne, dans un contexte où certains investissements liés à la réalité virtuelle avaient cessé. Selon sa thèse, il s’agissait donc d’un licenciement administratif plutôt que d’un congédiement. Le Salarié plaidait plutôt que la terminaison de son emploi reposait en réalité sur des motifs liés à son rendement.

Le TAT a retenu la thèse du Salarié. En particulier, le TAT a accordé une importance notable au fait que la lettre de fin d’emploi évoquait une perte de confiance, de même qu’au caractère vague et peu étayé de la preuve présentée au soutien de la réorganisation invoquée. Selon le TAT, les motifs organisationnels allégués ne constituaient pas la véritable raison de la rupture du lien d’emploi.

L’Employeur a demandé le contrôle judiciaire de cette décision.

Décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure rappelle d’abord que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le TAT étant un tribunal spécialisé appelé à trancher ce type de litige. Appliquant cette norme, la Cour conclut que la décision du TAT est raisonnable.

En particulier, la Cour retient que le TAT pouvait valablement conclure que la preuve de réorganisation était trop vague et trop peu étoffée pour démontrer un véritable licenciement administratif. Le fait d’invoquer un changement stratégique ou la fin de certains investissements ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le poste avait réellement été aboli ou que la fin d’emploi découlait directement de cette réorganisation.

La Cour souligne également que certains éléments de preuve appuyaient la conclusion inverse. Notamment, la lettre de fin d’emploi faisait état d’une perte de confiance, ce qui pointait davantage vers un motif personnel lié au Salarié que vers une décision strictement organisationnelle.

Il convient également de souligner que tant le TAT que la Cour supérieure ont reconnu que la décision de l’Employeur de cesser ses investissements en réalité virtuelle pouvait être bien réelle. Toutefois, cette seule circonstance ne suffisait pas à elle seule à démontrer que les services du Salarié n’étaient plus requis. En d’autres termes, même à supposer qu’un changement organisationnel soit effectivement survenu, encore fallait-il établir un lien concret entre cette réorganisation et la disparition réelle du besoin à l’égard des fonctions exercées par le Salarié. Or, c’est précisément cette démonstration qui faisait défaut en l’espèce.

Dans ce contexte, la Cour juge raisonnable la conclusion du TAT selon laquelle la réorganisation invoquée servait de prétexte à un congédiement.

La Cour confirme par ailleurs que, dès lors qu’il s’agissait d’un congédiement sans cause juste et suffisante, le TAT pouvait ordonner la réintégration, qui demeure le remède normal en semblable matière, à moins qu’un obstacle réel et sérieux n’en empêche l’exécution.

Commentaires

Cette décision met une fois de plus en lumière une difficulté fréquemment rencontrée en pratique : la tentation de qualifier d’administrative une fin d’emploi qui, dans les faits, semble plutôt découler de l’insatisfaction de l’employeur à l’égard du rendement du salarié.

En principe, le licenciement renvoie à une rupture du lien d’emploi pour des motifs non imputables au salarié, par exemple une restructuration, une abolition réelle de poste ou des impératifs économiques. Le congédiement, quant à lui, survient lorsque l’employeur met fin à l’emploi pour des motifs qui tiennent à la personne du salarié, notamment sa conduite, ses compétences ou son rendement.

En pratique, cette distinction est souvent au cœur du litige. Lorsqu’un employeur invoque un motif administratif, mais que la preuve révèle plutôt des insatisfactions liées à la performance, le risque de requalification est bien réel.

Lorsqu’un employeur entend invoquer l’abolition d’un poste ou une restructuration, il doit être en mesure d’établir concrètement :

la nature du changement organisationnel;

son incidence réelle sur le poste visé;

et le lien direct entre ce changement et la fin d’emploi.

Cette décision souligne également l’importance de la cohérence documentaire. Une lettre de fin d’emploi qui fait état d’une perte de confiance, de problèmes de performance ou de difficultés personnelles sera difficilement conciliable avec une prétention ultérieure selon laquelle la fin d’emploi découlerait plutôt d’une abolition de poste ou d’une réorganisation.

Enfin, cette affaire rappelle que le risque de réintégration demeure bien réel dans le cadre de l’application de l’article 124 de la LNT. Lorsqu’un employeur ne parvient pas à démontrer le bien-fondé du motif invoqué, il s’expose non seulement à une condamnation, mais aussi à une ordonnance de réintégration du salarié dans ses fonctions.

Le remède approprié

La décision est également intéressante en ce qu’elle rappelle la logique applicable au remède lorsque la thèse de l’Employeur n’est pas retenue. En l’espèce, l’Employeur soutenait que le poste du Salarié avait été aboli. Or, dès lors que le TAT rejette cette prétention et conclut que les fonctions du Salarié demeurent nécessaires au sein de l’entreprise, la réintégration s’impose naturellement comme le remède privilégié.

Autrement dit, l’argument voulant qu’il n’existe plus de poste pour un salarié ne peut prospérer lorsque le tribunal conclut précisément que l’abolition alléguée n’a pas été démontrée. En l’absence d’une preuve établissant que les besoins opérationnels ont véritablement changé ou qu’un obstacle réel et sérieux s’oppose au retour du salarié, le premier remède à envisager demeure la réintégration.

Cette affaire illustre ainsi que, sous le régime de l’article 124 LNT, la réintégration ne constitue pas une mesure exceptionnelle. Elle représente plutôt le remède de principe, dont l’écartement doit être justifié par des circonstances particulières. Lorsqu’un employeur invoque une abolition de poste qui n’est pas retenue par le tribunal, il lui sera d’autant plus difficile de convaincre ce dernier que la réintégration n’est pas appropriée.

Quelques leçons pratiques pour les employeurs

Avant de procéder à une fin d’emploi présentée comme administrative, les employeurs auraient intérêt à se poser notamment les questions suivantes :

Le motif de la fin d’emploi est-il véritablement organisationnel?

La documentation interne appuie-t-elle clairement ce motif?

Le poste est-il réellement aboli, ou les besoins opérationnels demeurent-ils essentiellement les mêmes?

La lettre de fin d’emploi est-elle cohérente avec la position qui sera défendue advenant une contestation?

Existe-t-il, dans le dossier, des éléments suggérant plutôt un problème de rendement ou de conduite?

Lorsque les réponses à ces questions s’avèrent ambiguës, le risque est qu’un tribunal conclue que la réorganisation invoquée ne constitue pas la véritable raison de la fin d’emploi.

En somme, cette décision rappelle l’importance cruciale, en matière de fin d’emploi, d’assurer une cohérence entre le motif invoqué, la preuve administrée et les documents contemporains. À défaut, ce qui est présenté comme une abolition de poste pourrait bien être requalifiée en congédiement sans cause juste et suffisante, avec les conséquences qui en découlent.

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