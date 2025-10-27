Semaine de la santé mentale : Notre engagement envers le bien-être

With more than 520 employees, including 270 professionals, BCF Business Law is the go-to firm for business leaders, growing companies, and well-established global enterprises that have chosen Québec and Canada as a stepping stone to growth and success. BCF is the firm that allows you to see further and act with confidence, turning vision into action.

En cette semaine de la santé mentale, BCF souligne l'importance cruciale du bien-être psychologique.

Nous nous engageons à soutenir les membres de notre cabinet dans leur quête d'équilibre. La santé mentale, pilier fondamental de notre bien-être global, est au cœur de nos préoccupations. Nous veillons à ce que notre personnel et nos professionnels bénéficient de programmes adaptés pour répondre à ce besoin.

Pour souligner notre engagement envers le bien-être, nous avons mis en place plusieurs initiatives pour faciliter l'accès aux ressources en matière de santé psychologique. Notre objectif est de déstigmatiser les enjeux de santé mentale et de promouvoir un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle.

Parmi ces initiatives, nous avons amélioré l'encadrement des nouveaux avocats dès l'entrée dans la profession, et ce, grâce à notre programme de mentorat et de coaching que nous sommes en train de développer. Nous avons aussi repensé l'organisation du travail, dont le modèle des heures facturables en diminuant les cibles d'heures facturables afin de réduire la pression sur nos ressources.

Nous avons par ailleurs enrichi notre offre avec Dialogue, une plateforme virtuelle de santé intégrée. Ce service offre un accès rapide à une multitude de professionnels de la santé et du bien-être, en quelques clics. Il fournit à nos employés diverses ressources pour les encourager et les soutenir dans leur cheminement vers un mode de vie plus sain.

Nous sommes fiers de ces initiatives et nous continuerons à œuvrer pour améliorer la santé mentale et le bien-être de tous les membres de notre cabinet. Nous sommes convaincus que prendre soin de notre santé mentale est bénéfique non seulement pour chaque individu, mais aussi pour notre cabinet dans son ensemble. Cela nous permet de fournir le meilleur service possible à nos clients.

