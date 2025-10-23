Neuf avocats et avocates de droit du travail du cabinet Bélanger Sauvé se joindront à DHC Avocats

Les cabinets DHC Avocats et Bélanger Sauvé annoncent avoir convenu d'une entente en vertu de laquelle certains membres du cabinet Bélanger Sauvé de Montréal se joindront à DHC Avocats à compter du 1er janvier 2026.

Bélanger Sauvé's has over 50 professionals that form a multi-disciplinary group supported by a dynamic team. The firm's lawyers practice primarily in municipal law, civil litigation, insurance law, labour law, administrative law, commercial law and property law.

Bélanger Sauvé advises and represents many Québec municipalities, inter-municipal boards, regional county municipalities, insurers, companies and Québec public and para-governmental bodies. The firm is also one of the largest litigation firms in Québec appearing before administrative tribunals and courts of all levels.

Article Insights

Belanger Sauve’s articles from Bélanger Sauvé are most popular: within Employment and HR topic(s)

with Senior Company Executives, HR and Inhouse Counsel

in Canada

with readers working within the Healthcare, Technology and Law Firm industries

Montréal, le 20 octobre 2025

Les cabinets DHC Avocats et Bélanger Sauvé annoncent avoir convenu d'une entente en vertu de laquelle certains membres du cabinet Bélanger Sauvé de Montréal se joindront à DHC Avocats à compter du 1er janvier 2026.

Cette décision, prise d'un commun accord, s'inscrit dans une volonté partagée d'assurer la continuité, la croissance et l'excellence du service offert à la clientèle, tout en favorisant le développement à long terme des deux cabinets.

Dirigé par Me Frédéric Poirier et Me Stéphanie Lalande, le groupe de droit du travail de Montréal est composé de neuf avocats et quatre adjointes, qui intégreront l'équipe de droit du travail de DHC Avocats, soit :

M e Frédéric Poirier (Barreau 2001)

Frédéric Poirier (Barreau 2001) M e Stéphanie Lalande (Barreau 2010)

Stéphanie Lalande (Barreau 2010) M e Pierre-Alexandre Boucher (Barreau 2014)

Pierre-Alexandre Boucher (Barreau 2014) M e Audrey Juneau (Barreau 2015)

Audrey Juneau (Barreau 2015) M e Marie-Dominique Fraser (Barreau 2016)

Marie-Dominique Fraser (Barreau 2016) M e Justine Gravel (Barreau 2020)

Justine Gravel (Barreau 2020) M e Myriam Mansour (Barreau 2021)

Myriam Mansour (Barreau 2021) M e Jadeli Scott (Barreau 2023)

Jadeli Scott (Barreau 2023) Me Halina Zagorski (Barreau 2025)

Les deux cabinets tiennent à assurer à leurs clients respectifs qu'ils travailleront de concert afin d'assurer une transition harmonieuse, dans le respect des intérêts de la clientèle et, le cas échéant, la continuité des mandats en cours, le tout en conformité avec les règles déontologiques applicables.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.