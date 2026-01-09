Un plan pour réussir à réduire les risques liés aux régimes de retraite (Podcast)

Dans cet épisode du balado Volumes d'affaires de Blakes, nos associés Bonny Murray et Jeff Sommers discutent des stratégies essentielles pour réduire les risques associés aux régimes de retraite enregistrés. Apprenez-en davantage sur les contrats de rente avec ou sans rachat des engagements, les transferts du risque lié à la longévité ainsi que les considérations clés que devraient prendre en compte les administrateurs de régimes qui composent avec le cadre réglementaire canadien. Bénéficiez des conseils pratiques de nos avocats de premier plan pour vous aider à gérer les risques et à demeurer conforme.

Ce que signifie réellement "réduire les risques » associés aux régimes de retraite (00:51)

Contrats de rente avec ou sans rachat des engagements : principales différences (2:29)

Processus de rachat de rente (7:01)

Transfert du risque lié à la longévité : une stratégie de réduction des risques émergente (9:40)

Fonctionnement du transfert du risque lié à la longévité dans la réalité (10:56)

Marché canadien des transferts du risque lié à la longévité (14:01)

Ressources pour en apprendre davantage sur les stratégies de réduction des risques (15:24)

