Ententes d'échelonnement du traitement : principaux risques et stratégies d'atténuation

Les règles canadiennes relatives aux ententes d'échelonnement du traitement (les « EET ») présentent des risques sur le plan fiscal liés à la manière dont les incitatifs et les autres formes de rémunération différée sont structurés. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, une EET peut être réputée avoir été conclue si un employé a le droit, à la fin d'une année, de recevoir une rémunération d'emploi au cours d'une année ultérieure et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objectifs de ce droit est de reporter l'impôt. Les règles relatives aux EET s'appliquent également aux administrateurs, qui sont considérés comme des employés aux fins de l'impôt canadien.

Les employeurs et les employés devraient prendre en compte les cinq considérations clés ci-après afin de réduire au minimum le risque que des montants différés soient considérés comme une EET :