Prospera 2026 : Le Repreneuriat Comme Moteur De La Prospérité Économique Du Québec

Prospera 2026, le Baromètre économique du Québec, analyse 28 variables structurelles pour comprendre l'évolution de l'économie québécoise depuis 1980. Cette édition examine deux enjeux cruciaux : l'impact des tensions commerciales avec les États-Unis qui pourrait mettre à risque jusqu'à 23 000 emplois, et le défi du repreneuriat alors que 38 000 entreprises québécoises s'apprêtent à changer de mains dans les trois prochaines ann

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Comment se dessine la prospérité économique du Québec pour les prochaines années? C’est la question à laquelle s’intéresse Prospera, le Baromètre économique du Québec, conçu par BCF Avocats d’affaires en collaboration avec Quadrat Conseils. À partir de 28 variables, il analyse les facteurs structurels qui influencent l’économie québécoise et leur évolution depuis 1980, tout en comparant la trajectoire du Québec à celles de l’Ontario et du Canada. Cette approche permet de prendre du recul sur la conjoncture pour mieux comprendre les tendances susceptibles de façonner l’économie québécoise à moyen terme.

Quel portrait Prospera 2026 dresse-t-il de l’économie québécoise?

Croissance, investissement, capital humain, entreprises, environnement et énergie, ménages : l’édition 2026 porte un regard sur plus de quatre décennies d’évolution pour mieux comprendre les facteurs qui ont façonné la trajectoire économique du Québec et ceux qui pourraient en influencer la suite.

À ce portrait s’ajoute l’analyse de deux enjeux bien actuels : les tensions commerciales avec les États-Unis et le repreneuriat. D’un côté, les tarifs américains et les contre-tarifs canadiens font peser de nouvelles pressions sur certains secteurs de l’économie. De l’autre, des milliers d’entreprises québécoises s’apprêtent à changer de mains au cours des prochaines années.

Tarifs douaniers : quel impact sur l’économie québécoise?

Pour évaluer les effets possibles, cette nouvelle édition s’intéresse à dix sous-secteurs clés de l’économie québécoise particulièrement concernés par ces tensions commerciales. Selon les scénarios étudiés, la réduction nette de la production pourrait atteindre de 5,3 à 6,6 G$. En tenant compte des effets directs, indirects et induits, entre 17 000 et près de 23 000 emplois pourraient être à risque.

Au-delà de leurs effets immédiats, ces tensions soulèvent une question plus large pour le Québec : comment réduire sa dépendance au marché américain tout en préservant l’investissement, l’innovation et les gains de productivité nécessaires à sa prospérité à long terme?

Repreneuriat : de l’intention à la transférabilité

Près de 38 000 entreprises seraient susceptibles de changer de mains au Québec au cours des trois prochaines années. Derrière ce chiffre se dessine une question essentielle : combien d’entre elles sont réellement prêtes à être transférées ?

La présence de repreneurs potentiels ne suffit pas à assurer la continuité d’une entreprise. Encore faut-il que celle-ci soit réellement prête à être transférée.

Prospera 2026 examine donc le repreneuriat des deux côtés de la transaction. Le rapport s’intéresse autant aux défis auxquels font face les repreneurs, qu’à la préparation des cédants et de leurs entreprises. Le financement, l'accompagnement, la préparation au transfert d'entreprise et les compétences de gestion figurent parmi les facteurs déterminants du succès d'une relève entrepreneuriale.

Car l’enjeu dépasse la transaction elle-même. Assurer la transmission de ces entreprises, c’est aussi préserver des emplois, des savoir-faire et des actifs qui contribuent à la vitalité économique du Québec.

Découvrez Prospera 2026

Quels leviers pourraient façonner la prospérité économique du Québec au cours des prochaines années et quel rôle le repreneuriat peut-il y jouer? Découvrez les constats, les analyses et les pistes de réflexion de notre étude.

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