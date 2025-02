Le gouvernement de l'Ontario mène actuellement une consultation sur des règlements qui auront des conséquences majeures pour les entreprises qui concluent des contrats avec des consommateurs

Comme nous l'avons indiqué dans notre bulletin sur la protection des consommateurs (en anglais seulement), le gouvernement de l'Ontario a introduit la Loi de 2023 sur la protection du consommateur (la « nouvelle LPC ») en 2023 après une période de consultation prolongée auprès du public et d'autres parties prenantes. La nouvelle LPC a été conçue pour remplacer l'actuelle Loi de 2002 sur la protection du consommateur (la « LPC actuelle »).

La nouvelle LPC a été adoptée et a reçu la sanction royale le 6 décembre 2023, mais elle n'est toujours pas entrée en vigueur en ce début de 2025. La majorité des particularités intéressantes inhérentes à la nouvelle LPC se révéleront lors de l'élaboration de règlements pris en application de cette nouvelle législation. Le processus d'élaboration de la réglementation semble désormais amorcé, ce qui permet de croire que la nouvelle LPC entrera bientôt en vigueur. Le présent bulletin présente donc un aperçu du processus d'élaboration actuel des règlements pris en application de la nouvelle LPC et des changements qu'ils introduiront dans la législation en matière de protection des consommateurs en Ontario.

Ce processus a été annoncé publiquement en décembre 2024, lorsque le ministère des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement (le « ministère ») a publié un document de consultation intitulé « Consultation sur la première phase des projets de règlements nécessaires à l'entrée en vigueur de la nouvelle LPC » (le « document de consultation ») et lancé une consultation publique afin de solliciter des commentaires des parties prenantes au sujet de la première phase des projets de règlements pris en application de la nouvelle LPC. Les détails sur la consultation et le document de consultation sont accessibles sur le site du gouvernement de l'Ontario.

Le document de consultation traite de divers sujets liés à la protection des consommateurs. Ces sujets comprennent les éléments suivants, à propos desquels les parties prenantes ont maintenant la chance de formuler des commentaires et qui reflètent l'approche privilégiée par le gouvernement de l'Ontario pour mettre en œuvre son nouveau régime de protection des consommateurs :

Règles contractuelles générales Le ministère envisage de regrouper les principaux types de contrats en un ensemble unique de règles contractuelles de base qui s'appliqueraient à la plupart des conventions de consommation écrites (à l'exception de certaines conventions réglementées, comme les nouveaux baux de location-achat à prix coûtant majoré proposés). L'objectif de ces changements est de prévoir des règles de divulgation de base uniformes qui s'appliquent plus facilement lorsqu'une convention de consommation peut être visée par plus d'un type de services assujettis à la réglementation, comme les conventions électroniques et à distance (ce qui se produit régulièrement). En pratique, ces changements pourraient toucher la forme plutôt que le fond, compte tenu du recoupement entre les types de conventions réglementées séparément aux termes de la LPC actuelle.

Les éléments énumérés plus haut ne représentent qu'un échantillon des importantes préoccupations soulevées dans le document de consultation. Les entreprises et les parties prenantes qui offrent des produits et des services en Ontario devraient examiner le document et repérer les possibilités d'influencer ce cadre réglementaire primordial.

La date limite pour soumettre des commentaires dans le cadre de la consultation est le 10 février 2025. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation au fur et à mesure que la nouvelle LPC se rapproche de son entrée en vigueur.

