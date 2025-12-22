Série Directors Talk : L'impératif de sécurité économique du Canada

Au cours des neuf derniers mois, McCarthy Tétrault et Watson Board Advisors ont conjointement tenu une série de soupers en petits groupes dans plusieurs grandes villes du Canada afin de rencontrer des administrateurs issus d'un large éventail de secteurs et d'industries, notamment des sociétés publiques, des sociétés d'État, des sociétés privées et des associations industrielles et commerciales. L'objectif de ces discussions était de comprendre leur point de vue sur le nouvel impératif de sécurité économique du Canada et ce qu'il signifie pour les chefs d'entreprise canadiens. Nous remercions tous les administrateurs qui ont participé à ces discussions et sommes ravis de partager certains des enseignements tirés de ces discussions.

Peu de périodes de l'après-Seconde Guerre mondiale ont été marquées par des tensions géopolitiques de l'ampleur de celles que nous vivons aujourd'hui. L'ordre mondial qui privilégiait jadis la coopération, le multilatéralisme et l'intégration économique est aujourd'hui mis à rude épreuve, et les gouvernements répondent par une vague de mesures agressives en matière de commerce et d'investissement. Les droits de douane et les obstacles non tarifaires, les sanctions économiques, les contrôles des exportations et des transferts de technologie, ainsi que les restrictions aux investissements étrangers font partie des armes économiques qui sont devenues des outils courants pour sauvegarder et faire progresser la sécurité économique nationale.

Cette montée des conflits économiques marque une rupture brutale avec des décennies de libéralisme économique, où la réduction des obstacles au commerce, l'expansion des investissements transfrontaliers et le renforcement de l'état de droit dans les relations économiques internationales étaient considérés par beaucoup comme une orthodoxie acceptée et une tendance irréversible. Cette époque semble aujourd'hui révolue, et ce, de manière abrupte. Des mesures autrefois réservées à des circonstances exceptionnelles — invoquées uniquement pour protéger la sécurité nationale ou les « intérêts essentiels de sécurité » d'un pays —, sont aujourd'hui monnaie courante et invoquées par les dirigeants politiques pour justifier la défense et la promotion de mesures visant la sécurité économique de leurs pays.

Les conséquences d'un tel changement de cap sont profondes. Les entreprises exerçant leurs activités à l'échelle internationale sont confrontées à un environnement où les risques de conformité se multiplient, où les marchés et les chaînes d'approvisionnement sont en cours de reconfiguration et où les décisions stratégiques sont de plus en plus souvent prises en fonction de considérations géopolitiques. Pour les chefs d'entreprise, la compréhension de cette transition ne peut plus être optionnelle — elle est essentielle pour qui veut diriger presque n'importe quelle entreprise dans l'économie mondiale d'aujourd'hui.

Comment les administrateurs gèrent-ils les perturbations géopolitiques, commerciales et autres

Pour gérer les perturbations géopolitiques, commerciales et autres, de nombreuses entreprises canadiennes élaborent des stratégies visant à protéger et à renforcer leurs positions sur le marché, tout en consolidant les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales. Si, à bien des égards, le contexte dans lequel les entreprises cherchent à réussir et à croître est sans précédent, les conseils d'administration font face à ce moment en redoublant d'un optimisme prudent sur les approches qui ont fait leurs preuves, en se concentrant sur le plus long terme, sur leur propre performance ainsi que sur le soutien à leur chef de direction.

Lors de nos soupers-causeries avec près d'une centaine d'administrateurs, nous avons entendu de nombreux points de vue, thèmes et réflexions pertinentes. En voici quelques-uns de nos préférés, qui, à notre avis, s'appliquent bien à presque tous les contextes et entreprises :

Un optimisme provocateur : même si les risques et les défis abondent, les aborder sous l'angle des opportunités à saisir peut constituer l'une des contributions les plus durables et les plus importantes qu'un administrateur puisse faire à la réussite d'une organisation. Face aux nombreux défis actuels, les administrateurs peuvent faire part de leurs idées en matière de stratégies de diversification, ainsi que d'élaboration de stratégies et d'établissement de budgets. Tandis que le chef de la direction et l'équipe de direction s'emploient à relever les défis quotidiens, les administrateurs peuvent aider à replacer les préoccupations actuelles dans un contexte plus large, en utilisant leur vision stratégique pour repérer les opportunités, consolider les progrès et maintenir la confiance dans la voie à suivre.

: même si les risques et les défis abondent, les aborder sous l'angle des opportunités à saisir peut constituer l'une des contributions les plus durables et les plus importantes qu'un administrateur puisse faire à la réussite d'une organisation. Face aux nombreux défis actuels, les administrateurs peuvent faire part de leurs idées en matière de stratégies de diversification, ainsi que d'élaboration de stratégies et d'établissement de budgets. Tandis que le chef de la direction et l'équipe de direction s'emploient à relever les défis quotidiens, les administrateurs peuvent aider à replacer les préoccupations actuelles dans un contexte plus large, en utilisant leur vision stratégique pour repérer les opportunités, consolider les progrès et maintenir la confiance dans la voie à suivre. Diriger avec détermination : compte tenu du grand nombre de sujets qui sollicitent l'attention des administrateurs, il n'y a jamais eu de moment plus important pour réaffirmer la raison d'être de votre entreprise afin qu'elle demeure pertinente en tant que guide cohérent à la prise de décisions. La plupart des entreprises définissent leur raison d'être pendant les périodes de calme relatif et cette-dernière devrait servir de repère pendant les périodes de bouleversement et de crise. Pensez à ajouter la raison d'être de votre entreprise à votre modèle d'ordre du jour, au moins une fois par trimestre, et de consacrer du temps à huis clos à la fin de vos réunions pour réfléchir à la manière dont elle a guidé vos décisions.

: compte tenu du grand nombre de sujets qui sollicitent l'attention des administrateurs, il n'y a jamais eu de moment plus important pour réaffirmer la raison d'être de votre entreprise afin qu'elle demeure pertinente en tant que guide cohérent à la prise de décisions. La plupart des entreprises définissent leur raison d'être pendant les périodes de calme relatif et cette-dernière devrait servir de repère pendant les périodes de bouleversement et de crise. Pensez à ajouter la raison d'être de votre entreprise à votre modèle d'ordre du jour, au moins une fois par trimestre, et de consacrer du temps à huis clos à la fin de vos réunions pour réfléchir à la manière dont elle a guidé vos décisions. Vision et supervision : si la responsabilité fiduciaire d'un administrateur d'offrir une supervision reste importante, la valeur d'un administrateur réside souvent autant dans sa vision et sa perspicacité que dans sa supervision. Les administrateurs peuvent s'appuyer sur leur propre expérience acquise en travaillant dans d'autres industries et secteurs, et partager la manière dont ils ont traversé les cycles difficiles par le passé. Ils peuvent ainsi aider les dirigeants d'aujourd'hui à voir les problèmes sous de nouvelles perspectives et dans leur contexte approprié. Les administrateurs peuvent se demander comment leur conseil d'administration peut le mieux soutenir le chef de la direction et l'équipe de direction en s'inspirant de leurs propres expériences vécues. Ils pourront ainsi l'inclure dans leur préparation personnelle aux réunions du conseil afin de mettre en évidence les leçons tirées de leur direction d'entreprises au cours des périodes antérieures de changements et de défis importants.

: si la responsabilité fiduciaire d'un administrateur d'offrir une supervision reste importante, la valeur d'un administrateur réside souvent autant dans sa vision et sa perspicacité que dans sa supervision. Les administrateurs peuvent s'appuyer sur leur propre expérience acquise en travaillant dans d'autres industries et secteurs, et partager la manière dont ils ont traversé les cycles difficiles par le passé. Ils peuvent ainsi aider les dirigeants d'aujourd'hui à voir les problèmes sous de nouvelles perspectives et dans leur contexte approprié. Les administrateurs peuvent se demander comment leur conseil d'administration peut le mieux soutenir le chef de la direction et l'équipe de direction en s'inspirant de leurs propres expériences vécues. Ils pourront ainsi l'inclure dans leur préparation personnelle aux réunions du conseil afin de mettre en évidence les leçons tirées de leur direction d'entreprises au cours des périodes antérieures de changements et de défis importants. Soutenir le chef de la direction : les administrateurs ont la responsabilité de veiller à ce que leur chef de direction jouisse du bon soutien dans un environnement de plus en plus complexe et incertain. La pression au sommet peut être très forte et les conséquences d'ordre personnel peuvent être lourdes. Les administrateurs doivent réfléchir à la meilleure façon d'aider leur chef de la direction à demeurer ancré et à rester efficace — en établissant un équilibre entre les défis constructifs et l'empathie, en privilégiant un dialogue ouvert et en reconnaissant l'importance de la santé mentale et de la résilience. Un conseil d'administration qui aide son chef de la direction à diriger avec concentration et sang-froid renforcera la capacité de l'organisation à faire face aux perturbations.

: les administrateurs ont la responsabilité de veiller à ce que leur chef de direction jouisse du bon soutien dans un environnement de plus en plus complexe et incertain. La pression au sommet peut être très forte et les conséquences d'ordre personnel peuvent être lourdes. Les administrateurs doivent réfléchir à la meilleure façon d'aider leur chef de la direction à demeurer ancré et à rester efficace — en établissant un équilibre entre les défis constructifs et l'empathie, en privilégiant un dialogue ouvert et en reconnaissant l'importance de la santé mentale et de la résilience. Un conseil d'administration qui aide son chef de la direction à diriger avec concentration et sang-froid renforcera la capacité de l'organisation à faire face aux perturbations. Des priorités « quoi qu'il arrive » : quels que soient les lendemains, les administrateurs savent qu'il existe des opportunités et des questions qui revêtiront une importance stratégique durable pour les activités de leur entreprise, indépendamment des préoccupations géopolitiques actuelles ou anticipées et autres perturbations. Aider l'équipe de direction à percevoir et à saisir ces opportunités, notamment en évitant que le « ici et maintenant » ne prenne le pas sur ce qui est vital et s'inscrit sur le long terme, peut constituer l'une des plus grandes contributions d'un administrateur.

: quels que soient les lendemains, les administrateurs savent qu'il existe des opportunités et des questions qui revêtiront une importance stratégique durable pour les activités de leur entreprise, indépendamment des préoccupations géopolitiques actuelles ou anticipées et autres perturbations. Aider l'équipe de direction à percevoir et à saisir ces opportunités, notamment en évitant que le « ici et maintenant » ne prenne le pas sur ce qui est vital et s'inscrit sur le long terme, peut constituer l'une des plus grandes contributions d'un administrateur. Remettre en question les hypothèses stratégiques : les administrateurs adoptent la pratique de remettre plus régulièrement en question les hypothèses sur lesquelles la stratégie et le modèle d'entreprise ont été bâtis. Les conflits économiques actuels, comme la pandémie qui les a précédés, sont autant d'appels à repérer et à remettre en question la fiabilité de chacun des éléments qui doivent rester vrais pour que votre entreprise réussisse — même ceux qui semblent par ailleurs durables et sûrs. Grâce à des « exercices sur table » (tabletop) et consacrant du temps à l'ordre du jour du conseil d'administration, les administrateurs peuvent mieux comprendre les risques auxquels leur entreprise est exposée en ne partant d'aucune hypothèse « sûre » et en envisageant activement de prendre davantage de risques à court terme afin d'atténuer les dépendances à l'égard des chaînes d'approvisionnement, des marchés et d'autres facteurs.

: les administrateurs adoptent la pratique de remettre plus régulièrement en question les hypothèses sur lesquelles la stratégie et le modèle d'entreprise ont été bâtis. Les conflits économiques actuels, comme la pandémie qui les a précédés, sont autant d'appels à repérer et à remettre en question la fiabilité de chacun des éléments qui doivent rester vrais pour que votre entreprise réussisse — même ceux qui semblent par ailleurs durables et sûrs. Grâce à des « exercices sur table » (tabletop) et consacrant du temps à l'ordre du jour du conseil d'administration, les administrateurs peuvent mieux comprendre les risques auxquels leur entreprise est exposée en ne partant d'aucune hypothèse « sûre » et en envisageant activement de prendre davantage de risques à court terme afin d'atténuer les dépendances à l'égard des chaînes d'approvisionnement, des marchés et d'autres facteurs. La géopolitique en tant que risque distinct : le risque géopolitique est devenu suffisamment important pour qu'un nombre croissant d'administrateurs estiment qu'il devrait être considéré par les conseils d'administration et la direction comme une catégorie de risque distincte, et non simplement une préoccupation accessoire ou comme un élément s'inscrivant dans les catégories de risque traditionnelles. Bien que certaines organisations traitent déjà le risque géopolitique comme un risque à part entière, beaucoup d'autres n'ont pas expressément attribué de responsabilité au conseil d'administration ou à la direction, ni élaboré de processus structuré pour repérer les risques géopolitiques émergents et évaluer leur incidence sur leur organisation. C'est le moment de passer à l'acte.

