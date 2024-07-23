加拿大资源丰富、市场透明且政局稳定，为有意在海外投资的企业提供了大量机遇。

根据我们的《2024年全球商业复杂性指数》，加拿大的商业环境复杂性从去年的第48位上升了三位，达到了今年的第45位。尽管呈现上升趋势，但加拿大的复杂性依然较低。

加拿大为外国企业提供了有利的营商环境，但该地区仍存在一些复杂因素。例如，各省的监管和合规要求各有不同，这会给企业设立流程造成阻碍。13个省对于注册联邦公司的要求各不相同，涉及常驻董事、最终实益拥有人（UBO）登记和备案等。人力资源与薪酬管理方面也是如此，企业需考虑各省社会税规则的差异。

不过，加拿大也为投资者提供了大量机遇。该国的税率相当具有竞争力，且官僚作风轻微，因而企业能够简便地开启业务。取消了对常驻董事的要求后，企业可以在无实体存在的情况下开展业务，运营得到了简化。此外，加拿大与多国签订的贸易协定也带来了潜在的增长机遇。加拿大拥有高学历劳动力并且重视技术和绿色/清洁能源，使其成为了具有吸引力的投资选择。

未来几年，宏观经济条件可能会影响加拿大的商业环境。经济学家预测，较高的利率可能会引发该国商业的轻度衰退。尽管如此，我们的专家预计2024年加拿大商业环境的复杂性不会大幅增加。

展望未来， 2024年不会发生任何重大的联邦或省级选举。不过，鉴于加拿大与美国市场的融合度仍然很高，即将举行的美国大选可能会对加拿大产生连带影响。为了抵消这种影响，加拿大正在寻求与北美以外地区建立更紧密贸易关系的机会。 TMF Group加拿大办事处专家

加拿大的企业税率较低，而且与欧洲、美国和拉丁美洲的主要市场签订了贸易协定，因此堪称企业运营和国际扩张的理想目的地。加拿大具有竞争力的研发环境和稳定的财政状况成为创新文化发展的沃土。

1. 设立企业

加拿大的企业设立流程快速便捷，耗时仅一天半，企业只需进行注册申报和增值税登记即可。

2. 办理建筑许可证、登记产权和获得电力

办理建筑许可证的过程则冗长而繁琐，涉及12个步骤，平均耗时250天。此外，《2024年加拿大建筑成本趋势》报告显示，相较前几年，建筑成本的涨势有所放缓，这意味着许可证办理等成本的增速可能会低于2022年和2023年初；但尽管如此，预计2024年的总体建筑成本仍将上涨。

产权登记涉及四个步骤，耗时约10至15天。

在加拿大获得电力也并非易事，涉及五到七个步骤，平均耗时约四到八周，具体取决于各省的情况。在加拿大，尤其是在安大略省，电费非常高昂。根据安大略省能源局的数据，2020-2022年，安大略省的电价涨幅为23%，高于16.4%的加拿大全国平均涨幅。为了缓解居民压力，安大略省政府暂时降低了电费。加拿大计划将配电私有化，以增加竞争和降低安大略省的电费。

3. 劳动力

加拿大的失业率较低，这表明其劳动力市场十分强劲。尽管如此，某些行业仍存在劳动力短缺问题，如医疗保健、贸易与建筑、制造业等。造成劳动力短缺的原因包括人口老龄化、技能差距、薪资压力和工作与生活的平衡。这可能会推升薪资水平，给企业造成压力并限制其增长。

4. 技术

加拿大企业越来越多地遭到网络攻击，近五分之一的企业在2021年遭遇网络攻击，网络犯罪应对成本逾6亿加元。此外，个人数据泄露也给加拿大人带来了重大风险，这要求健全数据保护法规并加强消费者意识。

加拿大推出了旨在提高人工智能技能的再培训计划，由此培养面向未来的劳动力。

5. 缴纳税款

加拿大联邦和省级的企业税率较低，净税率约为28%。普通企业每年的报税流程耗时不超过一周，而情况较复杂的企业则可能需要几周甚至几个月。联邦增值税率为5%，部分省份征收省级增值税，也有部分省份统一或合并征收省级和联邦增值税。例如，安大略省的统一增值税率为13%。

6. 跨境贸易

与加拿大开展跨境贸易相关的挑战包括：海关和边境程序复杂，可能会导致延误并产生报检费、检查费等成本；国土辽阔和地理条件导致的物流和供应链复杂；边境附近的基础设施状况和多样化的运输模式；监管环境中的非关税壁垒、变化的法规和贸易协定等。

7. 执行合同

加拿大的普通法体系完善，拥有公正的法院来保障合同执行并提供违约救济。商业合同的有效性取决于条款是否清晰严谨、对潜在问题是否有预见性，以及是否有可用于解决争议的资源（如需要）。这些要点有助于保障合同的执行。

8. 破产处理

破产监管局最近的报告显示，与疫情前的水平相比，申请无力偿债的消费者数量有所增加。2024年4月，加拿大的无力偿债案件比上月增加了1.8%。这一增加主要是由破产案件数量的上升所致，增幅为6.4%；而债务重组案件则相对持平，仅增长了0.4%。

通过分析无力偿债和破产统计数据，利益相关者可以获得有关加拿大经济环境的宝贵见解，并制定明智的策略来应对金融挑战。

9. 获得信贷

在加拿大，财务状况良好的成熟企业通常更容易获得信贷。而由于信用记录有限、资格标准严格或抵押物不足，新企业或小企业在信贷方面会面临挑战。不过，这些企业可通过替代融资方案和政府计划来渡过难关。

10. 文化

加拿大的核心价值观包括公平、平等、包容和社会正义。这体现在国家的治理方法上，包括公共医疗、旨在促进财富再分配的高税收、同性婚姻合法化、废除死刑以及打压极右政治。

英语是加拿大的商业语言，但在魁北克营商则需要适当掌握法语。在魁北克，商业标识必须使用法语。握手是常见的问候方式，但在魁北克，同事或业务伙伴之间可能采用亲吻脸颊的打招呼方式。加拿大人重视守时，迟到几分钟便会被视为不礼貌。

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