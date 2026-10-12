Être Prêt À Transférer Son Entreprise : Le Parcours En Trois Préparations

Préparation 1 : la valeur

La première question de tout dirigeante ou dirigeant est simple : combien vaut mon entreprise ? La réponse, elle, ne l'est pas.

On entend souvent qu'une entreprise « vaut 5 fois ou 6 fois son profit ». C'est probablement la phrase la plus trompeuse en transfert d'entreprise. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est incomplète. Vous n'avez pas un multiple. Vous avez une fourchette, et cette fourchette dépend du risque perçu par l’acheteuse ou l'acheteur.

Une acheteuse ou un acheteur bâtit sa valeur en trois couches.

D'abord la mécanique financière : votre entreprise peut-elle supporter de la dette et générer un rendement ? Ensuite le marché : que révèlent les transactions comparables dans votre secteur ? Enfin, et c'est ici que tout se joue, la perception du risque. Une forte dépendance à la dirigeante ou au dirigeant peut retrancher un multiple entier. Une concentration de la clientèle, aussi. À l'inverse, des revenus récurrents et prévisibles ajoutent une prime.

Et le multiple en lui-même n'est que la vanité de l'histoire.

Ce qui compte vraiment se cache derrière : les termes de la transaction. La portion payée comptant, une balance de prix de vente, un earn-out, un échange d'actions, une réinjection de capital. Deux offres au même multiple affiché peuvent représenter des réalités radicalement différentes une fois l'argent réellement encaissé. C'est là que se jouent les vrais détails.

Il faut dire aussi que le bassin d’acquéreuses et d'acquéreurs n'a jamais été aussi vaste : acheteuses et acheteurs stratégiques, financiers, repreneuses et repreneurs individuels, search funds, fonds de private equity québécois, canadiens et internationaux, sans oublier le transfert à des membres de la famille ou à des employées et employés. Chacun regarde votre entreprise différemment et lui accorde une valeur différente. Vos options sont plus larges que vous ne le pensez.

C'est ce que j'appelle la Règle du UN, et c'est l'ennemi silencieux de votre valeur. Un seul gros client qui génère la majorité des revenus. Un seul fournisseur clé sans solution de rechange. Un seul produit phare. Ou, le plus fréquent, une entreprise qui repose entièrement sur sa fondatrice ou son fondateur. Pour vous, c'est un modèle qui fonctionne. Pour une acheteuse ou un acheteur, c'est un facteur de risque qui fait chuter le prix, parce qu'il n'achète pas vos profits d'aujourd'hui, il achète la sécurité de vos profits de demain.

La leçon : la valeur se construit, elle ne se découvre pas à la table de négociation. Chaque risque que vous réduisez avant de vendre, c'est une décote en moins, et souvent un multiple entier de gagné.