Vendre Son Entreprise : Avant La Transaction, Il Y A La Préparation

Près de 42 000 entrepreneurs guidés et plus de 11 milliards de dollars transférés : Repreneuriat Québec révèle comment préparer efficacement le transfert d'une entreprise dans un marché où les acheteurs sont désormais plus nombreux que les vendeurs. Découvrez les facteurs clés qui influencent la valeur et la transférabilité d'une PME, et pourquoi la préparation doit commencer bien avant l'arrivée d'un acheteur potentiel.

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Cet article a été ridigé par notre partenaire Repreneuriat Québec.

Près de 42 000 entrepreneurs guidés. Plus de 11 milliards de dollars de chiffre d’affaires transféré. Et des entreprises accompagnées qui affichent un taux de survie moyen de 87,5 % après cinq ans. Depuis près de 10 ans, Repreneuriat Québec accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de transfert.

Cette expérience nous a appris une chose : une vente se prépare bien avant l’arrivée d’un acheteur.

Au Québec, quelque 38 000 entreprises devraient chercher une relève entre 2026 et la fin de 2028. Pour leurs propriétaires, l’enjeu ne sera pas seulement de trouver un acheteur, mais de présenter une entreprise suffisamment bien préparée pour inspirer confiance et se démarquer parmi les occasions qui s’offrent à lui.

Pendant longtemps, une inquiétude revenait constamment lorsqu’on parlait de transfert d’entreprise : y aura-t-il suffisamment d’acheteurs pour prendre la relève ?

Le marché a changé

Depuis 2023, on compte davantage d’acheteurs que d’entreprises disponibles, malgré des variations selon les secteurs, les régions et le profil des entreprises.

Les acheteurs sont donc présents. Mais ils comparent les occasions. Ils cherchent à comprendre ce qu’une entreprise vaut, les risques qu’elle présente et ce qu’elle pourrait devenir.

Pour un propriétaire, la question n’est donc plus seulement : « Mon entreprise est-elle vendable ? », mais aussi : « Comment sera-t-elle perçue lorsqu’un acheteur la comparera à d’autres ? »

C’est en amont de la transaction que Repreneuriat Québec intervient : aider le propriétaire à prendre du recul, à cerner ce qui influence la valeur et la transférabilité de son entreprise, puis à déterminer les priorités sur lesquelles agir.

Deux entreprises rentables peuvent raconter deux histoires très différentes

Prenons deux PME dont le chiffre d’affaires et la rentabilité sont comparables.

Dans la première, certains éléments financiers restent difficiles à interpréter. Des processus existent sans être documentés et des connaissances importantes reposent sur les habitudes de l’équipe.

Dans la seconde, les responsabilités sont réparties, les processus clés sont documentés et l’information financière permet de bien comprendre les activités, la performance et les leviers de croissance.

Sur papier, leurs résultats se ressemblent. Pour un acheteur, elles ne présentent toutefois pas le même niveau de risque.

Préparer une vente ne consiste donc pas uniquement à fixer un prix ou à rassembler des documents. Il faut aussi regarder son entreprise comme le fera éventuellement un acheteur.

La qualité de l’information financière, l’autonomie de l’équipe, la documentation des processus, la concentration de la clientèle et les perspectives de croissance prennent alors toute leur importance. Ces facteurs permettent à l’acheteur de mieux évaluer l’entreprise et au vendeur de mieux mettre en valeur ce qu’il a bâti.

Une entreprise trop dépendante de son propriétaire ?

C’est l’un des enjeux que nous rencontrons régulièrement.

Pendant des années, la présence du propriétaire a souvent été une force. Il connaît les clients et le marché, intervient rapidement et sait faire avancer les dossiers.

Au moment du transfert, cette force peut toutefois devenir un point de vigilance. Si les décisions, les relations ou le savoir-faire reposent principalement sur une seule personne, l’acheteur devra se demander ce qui arrivera après son départ.

Ce n’est pas nécessairement un obstacle. Mais plus cette dépendance est grande, plus la transition devra être expliquée, planifiée et sécurisée.

Accroître l’autonomie de l’équipe, formaliser les processus ou partager certaines relations d’affaires exige du temps. Ces gestes peuvent aussi renforcer l’entreprise, qu’une transaction survienne dans deux ans, dans cinq ans… ou jamais.

Donner à l’acheteur une vision de la suite

Les acheteurs n’ont pas tous le même projet. Certains souhaitent devenir propriétaires-exploitants, d’autres acquérir une entreprise complémentaire à leurs activités ou développer un nouveau marché.

Tous chercheront toutefois à comprendre le potentiel de l’entreprise : ses possibilités de croissance, la solidité de sa clientèle, sa capacité de production ou encore la capacité de l’équipe à soutenir la suite.

Un vendeur n’a pas à prévoir les dix prochaines années. Mais une entreprise dont les forces, les risques et les possibilités sont clairement présentés sera plus facile à comprendre et à évaluer.

Se préparer avant que la transaction impose son rythme

Dès qu’un acheteur sérieux se manifeste, le rythme peut changer rapidement.

Évaluation, fiscalité, financement, lettre d’intention, vérification diligente, conventions juridiques : plusieurs expertises entrent alors en jeu.

Repreneuriat Québec aide les propriétaires à structurer leur démarche et à mobiliser les bonnes expertises au bon moment, sans se substituer aux professionnels de la transaction.

Notre rôle ne s’arrête toutefois pas aux vendeurs. Nous accompagnons aussi les acheteurs dans leur projet d’acquisition : définition de leurs critères, préparation de leur démarche, recherche d’occasions et mise en relation avec des propriétaires d’entreprise, notamment grâce à l’Index. Cette présence auprès des deux parties nous donne une vue privilégiée des attentes qui se rencontrent dans un transfert.

Pour les entreprises d’impact, dont la taille, la portée économique ou la complexité demandent une préparation plus poussée, Repreneuriat Québec propose également une offre de services sur mesure afin de repérer plus tôt les enjeux et de structurer un plan d’action adapté.

Une transaction réussie commence souvent bien avant la transaction

Après près de 10 ans à accompagner des entrepreneurs, nous savons qu’il n’existe pas de parcours identique. Certaines conditions facilitent toutefois grandement la suite : une information financière claire, une équipe autonome, des processus structurés, des risques connus et une vision réaliste du potentiel de l’entreprise.

La première étape consiste donc à regarder son entreprise avec les yeux de quelqu’un qui ne la connaît pas. Comprendrait-il son fonctionnement, ses facteurs de performance et ses risques ? Pourrait-il s’imaginer en prendre les commandes ?

Préparer son transfert, ce n’est pas nécessairement prédire quand ni à qui son entreprise sera vendue. C’est se donner le temps de corriger certaines vulnérabilités, de mettre ses forces en évidence et d’arriver mieux préparé lorsque la bonne occasion se présentera.

La transaction viendra ensuite. Mais une partie importante de sa réussite se joue bien avant.

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