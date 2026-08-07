Étude 2026 sur l’information relative aux facteurs ESG

L’étude 2026 de Fasken sur l’information relative aux facteurs ESG met en lumière comment les sociétés canadiennes renforcent leurs pratiques en matière de durabilité, améliorent la transparence et répondent aux attentes changeantes des parties prenantes. Cette étude, qui porte sur 100 sociétés cotées à la Bourse de Toronto, peut vous aider à savoir où se situe votre organisation et à prendre des décisions plus éclairées concernant les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) émergentes.

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Affinez votre stratégie ESG dans un contexte en évolution rapide.

L’étude 2026 de Fasken sur l’information relative aux facteurs ESG met en lumière comment les sociétés canadiennes renforcent leurs pratiques en matière de durabilité, améliorent la transparence et répondent aux attentes changeantes des parties prenantes. Cette étude, qui porte sur 100 sociétés cotées à la Bourse de Toronto, peut vous aider à savoir où se situe votre organisation et à prendre des décisions plus éclairées concernant les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) émergentes.

L’édition de cette année fait ressortir plusieurs tendances notables à l’échelle du Canada, dont les suivantes :

Environnement

De nombreuses sociétés étudiées continuent d’aller plus loin dans leurs communications liées au climat, la plupart déclarant leur inventaire d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et maintenant au moins une cible de réduction. Parmi les sociétés qui divulguent leur inventaire d’émissions, un nombre étonnamment élevé d’entre elles y ont inclus les émissions de portée 3.

Les objectifs mesurables pour les sujets qui ne sont pas liés aux GES, tels que la biodiversité, la consommation d’eau, les déchets et la déforestation, demeurent limités.

Aspects sociaux et communautés autochtones

La communication des facteurs sociaux continue d’englober des facteurs allant au-delà de la diversité et de l’inclusion et porte notamment sur le développement communautaire, le bien-être des employés, la philanthropie et les relations avec les communautés autochtones.

De nombreuses sociétés fixent des objectifs liés à leur effectif, notamment en matière de parité entre les genres et de représentation.

La déclaration des écarts de rémunération se fait encore surtout de façon volontaire et manque d’harmonisation sur le plan de la méthodologie. La plupart des sociétés se limitent aux écarts liés au genre et beaucoup ne précisent pas comment les écarts sont calculés.

De plus en plus de sociétés produisent des rapports en lien avec la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, dans lesquels elles décrivent leurs politiques, leurs évaluations des risques et la formation de leurs employés. Les mesures correctives sont cependant peu abordées.

Bien que la plupart des sociétés mettent en évidence leurs initiatives liées aux Autochtones, peu d’entre elles, à l’exception de celles des secteurs des ressources naturelles et des services financiers, disposent de politiques formelles de réconciliation ou de développement économique.

Gouvernance

Presque toutes les sociétés étudiées ont abordé l’IA dans leurs communications d’information et la plupart ont indiqué des risques liés à l’IA.

L’adoption de l’IA s’accélérant, de nombreuses sociétés donnent des formations à leur conseil d’administration, y ajoutent des administrateurs possédant une expertise en IA et nomment des cadres supérieurs responsables de la gestion des questions et des préoccupations liées à l’IA.

Les conseils d’administration jouent un rôle plus structuré dans la supervision des facteurs ESG, la plupart déléguant les responsabilités environnementales et sociales à des comités de leur conseil. Presque 90 % des administrateurs des sociétés étudiées possèdent une expertise des facteurs E, des facteurs S ou des facteurs ESG combinés.

Les facteurs ESG influencent de plus en plus la rémunération des cadres supérieurs à court terme et long terme. Les sociétés sont plus transparentes quant à la sélection de leurs indicateurs, à l’établissement de leurs objectifs et à la justification des versements de rémunération. Elles utilisent souvent des cartes de pointage pondérées pour communiquer leurs priorités.

Les sociétés étudiées continuent d’avoir recours aux principaux cadres ESG pour leurs communications, notamment les normes de l’ISSB, les normes du SASB, les recommandations du GIFCC et les normes de la GRI, et un nombre croissant d’entre elles utilisent désormais ces quatre ensembles de normes.

Téléchargez le rapport complet pour approfondir votre compréhension de ces tendances et de leurs implications potentielles pour la stratégie ESG, les structures de gouvernance et les priorités de gestion des risques de votre organisation.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou discuter de l’incidence de ces constats sur votre organisation, communiquez avec l’équipe des facteurs ESG de Fasken, qui est là pour vous aider à suivre le rythme de ces enjeux en constante évolution avec clarté et confiance.

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