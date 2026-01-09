Sur la cible : Perspectives du capital-investissement pour 2026 | 10e édition

Marquant la 10e édition de notre série annuelle, Sur la cible : Perspectives du capital‑investissement pour 2026 propose une analyse éclairée et prospective des facteurs...

Marquant la 10e édition de notre série annuelle, Sur la cible : Perspectives du capital‑investissement pour 2026 propose une analyse éclairée et prospective des facteurs qui devraient influencer le secteur canadien du capital‑investissement en 2026. S'appuyant sur un examen approfondi de l'activité transactionnelle récente, cette publication met en lumière les thèmes et les dynamiques de marché qui orienteront la prise de décisions au cours de l'année à venir. Le rapport fournit aux promoteurs de capital-investissement et aux autres participants aux marchés des analyses pratiques et fondées sur des données pour les aider à faire face à un environnement en évolution.

2025 en chiffres — Aperçu du capital‑investissement au Canada

L'investissement dans le secteur des infrastructures numériques au Canada

Une nouvelle ère d'investissement dans la défense

Après l'essor : Les tendances et stratégies qui façonneront les transactions sur le marché secondaire du capital-investissement en 2026

Opérations de privatisation canadiennes en 2025 et après

Capital de risque d'entreprise et investissements stratégiques dans les entreprises technologiques en forte croissance

Commerce entre le Canada et les États-Unis : Faire preuve de résilience face aux perturbations persistantes causées par les droits de douane américains

Surveillance accrue des investissements de capital-investissement dans des participations minoritaires

Développements en fiscalité canadienne pertinents pour les investisseurs en capital-investissement



Aperçu des questions abordées

Activité sur le marché et dynamique des transactions

Qu'est-ce qui a caractérisé le secteur canadien du capital-investissement en 2025, et à quoi les promoteurs doivent-ils s'attendre en 2026?

Comment l'évolution de la taille des transactions et les tendances sectorielles façonnent‑elles les priorités des promoteurs?

Quels facteurs expliquent le regain d'intérêt pour les opérations de privatisation et les opérations transfrontalières au Canada?

Développements sectoriels

Comment l'expansion des infrastructures numériques au Canada façonne-t-elle les occasions d'investissement?

Qu'est-ce qui explique l'accélération des investissements dans la défense, et où iront ensuite les capitaux?

Quel impact les stratégies de capital de risque d'entreprise ont-elles sur les transactions de croissance?

Enjeux réglementaires et transfrontaliers

Comment les investisseurs peuvent-ils gérer leur exposition aux perturbations persistantes liées aux droits de douane américains?

Quelles conséquences la surveillance accrue des investissements minoritaires entraîne‑t‑elle pour les fonds de capital-investissement?

Quels changements fiscaux et réglementaires récents les promoteurs doivent‑ils prendre en compte pour 2026?

L'approche intégrée de notre équipe nationale Capital-investissement et investissements vise à offrir à nos clients internationaux une expérience fluide dans le cadre de leurs mandats canadiens et à faire profiter notre clientèle canadienne des possibilités de croissance et des capitaux au Canada et dans le monde. Téléchargez notre publication Perspectives pour 2026 pour en apprendre davantage sur les dernières tendances du marché, et découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs cette année.

