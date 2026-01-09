Sur la cible : Perspectives du capital-investissement pour 2026 | 10e édition

- with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives
Marquant la 10e édition de notre série annuelle, Sur la cible : Perspectives du capital‑investissement pour 2026 propose une analyse éclairée et prospective des facteurs qui devraient influencer le secteur canadien du capital‑investissement en 2026. S'appuyant sur un examen approfondi de l'activité transactionnelle récente, cette publication met en lumière les thèmes et les dynamiques de marché qui orienteront la prise de décisions au cours de l'année à venir. Le rapport fournit aux promoteurs de capital-investissement et aux autres participants aux marchés des analyses pratiques et fondées sur des données pour les aider à faire face à un environnement en évolution.
- 2025 en chiffres — Aperçu du capital‑investissement au Canada
- L'investissement dans le secteur des infrastructures numériques au Canada
- Une nouvelle ère d'investissement dans la défense
- Après l'essor : Les tendances et stratégies qui façonneront les transactions sur le marché secondaire du capital-investissement en 2026
- Opérations de privatisation canadiennes en 2025 et après
- Capital de risque d'entreprise et investissements stratégiques dans les entreprises technologiques en forte croissance
- Commerce entre le Canada et les États-Unis : Faire preuve de résilience face aux perturbations persistantes causées par les droits de douane américains
- Surveillance accrue des investissements de capital-investissement dans des participations minoritaires
- Développements en fiscalité canadienne pertinents
pour les investisseurs en capital-investissement
Aperçu des questions abordées
Activité sur le marché et dynamique des transactions
- Qu'est-ce qui a caractérisé le secteur canadien du capital-investissement en 2025, et à quoi les promoteurs doivent-ils s'attendre en 2026?
- Comment l'évolution de la taille des transactions et les tendances sectorielles façonnent‑elles les priorités des promoteurs?
- Quels facteurs expliquent le regain d'intérêt pour les opérations de privatisation et les opérations transfrontalières au Canada?
Développements sectoriels
- Comment l'expansion des infrastructures numériques au Canada façonne-t-elle les occasions d'investissement?
- Qu'est-ce qui explique l'accélération des investissements dans la défense, et où iront ensuite les capitaux?
- Quel impact les stratégies de capital de risque d'entreprise ont-elles sur les transactions de croissance?
Enjeux réglementaires et transfrontaliers
- Comment les investisseurs peuvent-ils gérer leur exposition aux perturbations persistantes liées aux droits de douane américains?
- Quelles conséquences la surveillance accrue des investissements minoritaires entraîne‑t‑elle pour les fonds de capital-investissement?
- Quels changements fiscaux et réglementaires récents les promoteurs doivent‑ils prendre en compte pour 2026?
Sur la cible : Perspectives du capital-investissement pour 2026 | 10e édition
