Perspectives Des Fusions Et Acquisitions Au Canada Pour 2025 : Optimisme Et Complexité En Vue

À l'aube de 2025, le paysage canadien des fusions et acquisitions (« F&A ») augure d'une année dynamique. Fortes du regain enregistré en 2024 — où la valeur totale des transactions a augmenté de 51,4 milliards de dollars américains par rapport à 2023, malgré une légère baisse du nombre de transactions —, les entreprises participantes s'attendent à ce que les activités soient vigoureuses dans l'ensemble des secteurs. Cet optimisme est toutefois modéré par la surveillance des organismes de réglementation, l'incertitude géopolitique et l'agilité requise pour mener à bien des transactions complexes. Pour les fonds de capital-investissement, les acheteurs stratégiques et les juristes, l'année 2025 présente des occasions et des défis qui exigent de la créativité, une planification minutieuse et de la souplesse.

Qu'est-ce qui stimule les activités de F&A en 2025 ?

La stabilité macroéconomique renforce la confiance

D'importantes améliorations macroéconomiques enregistrées au deuxième semestre de 2024 ont créé un environnement propice à la multiplication des transactions en 2025. Les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale américaine ont stabilisé les conditions de financement, rendant les transactions financées par l'endettement plus réalisables. Cela a contribué à réduire les écarts de valorisation entre acheteurs et vendeurs qui avaient entravé les transactions au cours des années précédentes.

L'évolution des taux de change continuera d'avoir un impact sur les transactions transfrontalières. En raison de l'appréciation du dollar américain, occasionnée notamment par la réélection de Donald Trump, a rendu les actifs américains plus chers pour les acheteurs canadiens. Cependant, cette appréciation a également renforcé l'attrait des actifs canadiens pour les investisseurs américains, en particulier dans les secteurs des minéraux critiques et des technologies.

Bien que l'inflation ait reculé à la fin de 2024, ses effets persistants sur les chaînes d'approvisionnement restent un facteur clé des modèles d'évaluation, les acheteurs privilégiant la résilience et la fiabilité. Ces considérations devraient influer sur la structure des transactions et leurs prix en 2025.

Occasions sectorielles

Technologie et IA

La technologie continue de stimuler les activités de F&A, alimentées par la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle (« IA »). Pour demeurer concurrentielles, les entreprises se livrent une lutte pour l'acquisition de capacités d'IA, de données exclusives et d'infrastructures de soutien telles que les centres de données et les réseaux énergétiques. Les acheteurs stratégiques aussi bien que les fonds de capital-investissement cherchent vigoureusement à conclure des accords dans ce domaine, et les acquisitions liées à l'IA devraient faire les manchettes en 2025.

Minéraux critiques et transition énergétique

L'abondance des ressources du Canada en minéraux critiques, comme le lithium et le cuivre, le place en position de plaque tournante mondiale pour les F&A liées à la transition énergétique. Ces minéraux sont essentiels pour les batteries des véhicules électriques (« VE ») et les projets d'énergie renouvelable, et les incitatifs fédéraux ont eu pour effet d'intensifier encore davantage les activités dans ce secteur. En raison des inquiétudes géopolitiques entourant la sécurité des chaînes d'approvisionnement, ce secteur devrait demeurer au centre des préoccupations des investisseurs nationaux et internationaux.

Soins de santé et biotechnologies

Le secteur des soins de santé comporte une variété d'occasions et de défis. Les produits pharmaceutiques et les technologies médicales sont appelés à croître, sous l'effet du vieillissement de la population et de l'innovation. Cependant, la participation des fonds de capital-investissement dans les services de santé demeure surveillée à l'échelle provinciale, ce qui témoigne des problèmes continus que pose la réglementation.

Énergie et ressources naturelles

L'augmentation de la demande mondiale d'énergie, associée à l'abondance des ressources du Canada, devrait favoriser la consolidation du secteur du pétrole et du gaz. L'infrastructure de gaz naturel liquéfié, en particulier pour les exportations européennes, présente des possibilités de croissance vigoureuse. Par ailleurs, les projets d'énergie renouvelable du Canada demeurent attrayants pour les investisseurs soucieux du développement durable.

Prédominance persistante des fonds de capital-investissement

Les fonds de capital-investissement devraient jouer un rôle central dans les activités de F&A au Canada en 2025. Fortes des niveaux records de ressources dont elles disposent (plus de 2,9 billions de dollars à l'échelle mondiale), les fonds de capital-investissement se voient contraints de déployer des capitaux. L'acquisition de plateformes et les acquisitions complémentaires resteront des stratégies privilégiées, en particulier dans les secteurs des technologies, des soins de santé et des infrastructures.

L'accumulation de sociétés en portefeuille détenues plus longtemps qu'à l'habitude devrait inciter les fonds de capital-investissement à réévaluer leurs stratégies de sortie. Pour répondre à la demande de liquidité des investisseurs, les fonds envisagent des solutions créatives, y compris des processus à deux volets (vente et introduction en bourse) et des transactions de sortie partielle. Le marché secondaire, qui s'est considérablement développé ces dernières années, offrira également aux fonds de capital-investissement d'autres moyens de se doter de liquidité.

Complexité de la réglementation et de la situation géopolitique

Surveillance plus étroite

Les régimes de réglementation devraient demeurer problématiques pour les entreprises en 2025. Le Bureau de la concurrence du Canada a entrepris d'examiner de plus près les transactions majeures, en particulier dans les secteurs concentrés comme ceux de la technologie et des minéraux critiques. Cette situation a eu pour effet d'accroître les délais et les coûts des transactions ; il est donc essentiel de procéder rapidement à une bonne planification de la réglementation.

À l'échelle mondiale, la prolifération des régimes d'investissement direct étranger rend les transactions transfrontalières encore plus complexes. Du côté des transactions touchant les secteurs sensibles comme ceux des semi-conducteurs ou de la cybersécurité, les examens relatifs à la sécurité nationale demeureront un frein majeur.

Impact des menaces tarifaires de Trump

Les droits de douane de 25 % proposés par l'administration Trump sur les importations canadiennes ont fait souffler un vent d'incertitude sur les transactions transfrontalières. De nombreuses entreprises canadiennes procèdent donc à des acquisitions défensives aux États-Unis afin de bénéficier d'une présence locale et d'atténuer les risques tarifaires, ce qui souligne l'importance d'adopter des stratégies d'adaptation pour surmonter les difficultés géopolitiques.

Tendances en matière de valorisation et structures transactionnelles créatives

La dynamique des évaluations jouera un rôle central dans l'évolution des activités de F&A au Canada en 2025. Les secteurs en plein essor, tels que la technologie, les soins de santé et les minéraux critiques, devraient faire l'objet de valorisations élevées, contrairement au secteur manufacturier, qui pourrait connaître un rythme moins soutenu. Confrontées à l'incertitude persistante, les entreprises participantes ont recours à des structures innovantes, notamment :

Considération différée (« earnout ») et droits à valeur conditionnelle (« contingent value rights ») : Ces outils permettent aux acheteurs et aux vendeurs de combler les écarts de valorisation en modifiant les paiements en fonction des résultats futurs.

Ces outils permettent aux acheteurs et aux vendeurs de combler les écarts de valorisation en modifiant les paiements en fonction des résultats futurs. Paiements différés et roulements de participation minoritaire : Ces structures permettent d'aligner les intérêts des acheteurs et des vendeurs tout en atténuant les risques.

Ces structures permettent d'aligner les intérêts des acheteurs et des vendeurs tout en atténuant les risques. Assurance des déclarations et garanties : Cette assurance, désormais essentielle dans les transactions des fonds de capital-investissement, atténue les risques et simplifie les négociations.

Rôle de l'activisme des actionnaires

L'activisme des actionnaires devrait s'intensifier en 2025 avec l'accélération des F&A. Les activistes sont susceptibles de faire pression sur les entreprises pour qu'elles réalisent des transactions stratégiques afin de créer de la valeur dans un contexte où l'activisme transfrontalier se généralise. Bien que les questions environnementales, sociales et de gouvernance puissent être éclipsées par les résultats financiers, l'activisme des actionnaires visant à stimuler les F&A continuera d'être un moteur essentiel de l'activité.

Se préparer à une année dynamique

En 2025, le marché canadien des F&A devrait être riche en occasions et complexités. La créativité, l'agilité et la planification judicieuse seront des conditions essentielles à la réussite. Pour surmonter les obstacles à venir, il sera crucial d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires auprès des organismes de réglementation, de mettre en place un processus de vérification diligente rigoureux et d'établir des structures transactionnelles innovantes.

Conclusion : saisir les occasions qui se présentent en 2025

En 2025, le paysage canadien des F&A devrait offrir d'importantes possibilités de croissance et de transformation. Que vous soyez un investisseur en capital-investissement, un acheteur stratégique souhaitant procéder à des acquisitions transformatrices ou une entreprise devant composer avec la complexité des transactions transfrontalières, la préparation et l'adaptabilité seront de mise. Si vous envisagez de conclure une transaction de F&A en 2025, n'hésitez pas à contacter les auteurs du présent article pour obtenir des conseils et un soutien d'experts.

