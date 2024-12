Wildest Dreams, ou comment organiser l'introduction en bourse ou la vente de votre entreprise

Taylor Swift a peut-être terminé ses concerts à Toronto et à Vancouver, mais elle reste une source d'inspiration pour nous! MT❯Ventures a publié une série de billets de blogue en s'inspirant de la tournée de la décennie de Taylor Swift. Voici le dernier article de notre série. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour que votre entreprise réussisse son entrée en scène.

En tant que fondateur d'une entreprise, votre rêve le plus fou (Wildest Dreams!) est sans doute de l'introduire en bourse ou de la vendre. Après d'innombrables heures de travail, vous êtes prêt à récolter les fruits de votre labeur. Voici donc quelques conseils pour vous aider à préparer votre entreprise en vue de son introduction en bourse ou de sa vente.

1. N'oubliez pas votre but ultime

Réfléchissez aux raisons qui vous incitent à vouloir vendre ou introduire votre entreprise en bourse et déterminez l'option qui vous convient le mieux. Votre objectif principal est-il d'obtenir des liquidités? Souhaitez-vous recevoir un paiement et mettre fin à votre participation dans l'entreprise? Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, la vente pourrait être la meilleure option pour vous. En effet, l'introduction en bourse ne génère pas de liquidités pour les fondateurs : elle leur permet d'obtenir des fonds supplémentaires afin de faire croître leur entreprise à une vitesse exponentielle. Si vous souhaitez continuer à développer votre entreprise et investir à long terme, vous devriez choisir l'option d'une introduction en bourse.

Ceci dit, les deux options présentent des avantages et des inconvénients. Le fait de vendre votre entreprise en transfère le contrôle à autrui, mais vous permet d'obtenir des fonds pour entamer un nouveau projet, prendre votre retraite ou investir dans une autre activité. Par ailleurs, en introduisant votre entreprise en bourse, vous continuez à y jouer un rôle et vous pouvez poursuivre la mise en Suvre de votre vision. Vous devez cependant respecter la réglementation sur les valeurs mobilières et les exigences des marchés boursiers et aussi tenir compte des préoccupations des actionnaires externes.

2. Commencez sans tarder

Les processus d'introduction en bourse et de vente prennent souvent plus de temps que prévu. Entre le moment où l'on envisage l'opération et sa concrétisation, il peut s'écouler au moins une année entière. L'élaboration de la structure de l'opération, les contrôles préalables et la commercialisation sont des étapes essentielles qui nécessitent beaucoup de temps et de travail. Il s'agit de processus intrinsèquement complexes qui comportent des considérations juridiques et économiques tout aussi compliquées. Faites appel à des conseillers dès le départ, c'est-à-dire avocats, banquiers d'affaires et comptables, pour qu'ils puissent vous guider tout au long du processus et assurer une transition toute en douceur.

3. Augmentez le pouvoir d'attraction de votre entreprise pour les investisseurs ou les acquéreurs

Au cours des 24 derniers mois, il a surtout été question de recalibrer l'entreprise de façon adéquate. Les investisseurs et les acquéreurs recherchent rentabilité et prévisibilité. Au début des années 2020, les nouvelles idées et la croissance suffisaient à rendre une entreprise attrayante, alors qu'aujourd'hui, il faut prouver la croissance de l'entreprise, l'adéquation du produit pour le marché et la rentabilité sur le marché actuel. Les entreprises doivent donc se concentrer sur la planification financière qui doit être rigoureuse, se constituer une clientèle fidèle et élaborer une bonne stratégie de pénétration du marché. L'époque des acquisitions et des introductions en bourse basées sur les idées novatrices et la croissance est révolue; les marchés d'aujourd'hui exigent cohérence, rentabilité et prévisibilité.

4. Évaluez les capacités de vos équipes

Si vous envisagez d'introduire votre entreprise en bourse, assurez-vous d'avoir en place l'équipe de gestion interne appropriée pour réussir cette opération. Le premier appel public à l'épargne n'est pas une mince affaire. Au cours de ce processus, le chef de la direction et le chef des finances de votre entreprise continueront à gérer les activités quotidiennes, mais ils seront également chargés de répondre aux nombreuses demandes relatives aux contrôles préalables provenant des avocats, des banquiers d'affaires, des comptables et des autres conseillers externes. Par conséquent, vous devez évaluer les capacités de vos équipes et déterminer si vous avez besoin d'engager davantage de personnes ou d'aller chercher des ressources temporaires. Cherchez à savoir si votre équipe interne possède suffisamment d'expérience pour gérer une introduction en bourse et si elle a besoin de ressources supplémentaires ou d'une mise à niveau.

5. Évaluez le marché

Il est essentiel de choisir le bon moment pour vendre ou faire son entrée en bourse. Consultez des conseillers pour savoir si le moment est bien choisi. Les conditions économiques et les tendances du secteur influenceront grandement cette décision. Les entreprises en démarrage spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple, ont reçu beaucoup d'attention ces derniers temps, ce qui a fait croître leur valeur. En revanche, au cours des 24 derniers mois, très peu d'entreprises sont entrées en bourse. Analysez le marché du moment, en tenant compte des besoins spécifiques de votre secteur, pour être en mesure de savoir s'il est préférable de vous lancer maintenant ou de remettre cette décision à plus tard.

MT❯Ventures : votre équipe de coulisse

L'introduction en bourse ou la vente d'une entreprise privée est l'une des étapes les plus intéressantes de la vie d'un entrepreneur. Toutefois, même si ces processus sont exaltants, ils comportent d'innombrables considérations juridiques et réglementaires qui peuvent les rendre compliqués. MT❯Ventures fournit aux entreprises en démarrage l'expertise juridique et les conseils stratégiques dont elles ont besoin pour leur permettre de progresser et de se concentrer sur leur vision. Nous sommes là pour vous guider tout au long du processus et vous aider à concrétiser vos rêves les plus fous à titre d'entrepreneur.

