Shake It Off, ou comment aborder les différends entre cofondateurs

Tout comme vous, nous sommes fébriles à l'idée de la venue de Taylor Swift à Toronto et à Vancouver. En hommage à la série de concerts de la décennie, MT❯Ventures publiera une série de billets de blogue inspirés de Taylor Swift. Voici le quatrième billet de notre série. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour que votre entreprise réussisse son entrée en scène.

Ce n'est un secret pour personne, les conflits entre cofondateurs sont la principale cause d'échec des entreprises en démarrage. Ils peuvent découler de simples désaccords concernant les affaires ou se produire lorsque les cofondateurs ont des points de vue inconciliables sur la culture ou l'orientation de l'entreprise. Peu importe le type d'entreprise en démarrage, si elle comporte plus d'un fondateur, les différends sont inévitables. C'est pourquoi il faut les accepter et arriver à passer outre (Shake It Off!) en éliminant toute animosité (Bad Blood!) pour se concentrer sur ce qui compte le plus, à savoir assurer la réussite de l'entreprise.

1. Apprendre à communiquer de manière efficace

Les conflits sont inévitables. Ils surviennent au sein des familles, entre amis, au travail et dans la vie en général. Il est impossible pour deux personnes de toujours avoir le même point de vue et la même opinion. Il est donc important de communiquer de manière efficace. En cas de divergence d'opinion, concentrez-vous sur le problème, et non sur la personne en tant que telle. Il faut aborder les conflits avec intérêt et avoir la volonté de comprendre le point de vue de l'autre partie. Dites-vous qu'un désaccord peut vous donner l'occasion d'apprendre et d'explorer de nouvelles idées. Il est toutefois essentiel de garder les choses en perspective et la vision de l'entreprise en tête. Lorsque des cofondateurs ne s'entendent pas, il doivent se souvenir de la raison pour laquelle ils ont créé l'entreprise et trouver une solution qui correspond à cette vision.

Tout partenariat repose sur une communication transparente et honnête. C'est pourquoi le fait de tenir des rencontres de suivi régulières et d'avoir des discussions ouvertes permet d'éviter les malentendus et de favoriser la confiance.

2. Adopter une approche fondée sur les données

Lorsqu'on se retrouve dans le feu de l'émotion, il est utile de prendre du recul et d'examiner le problème de manière objective. Vous voudrez tenir compte des données disponibles et voir ce qui est, théoriquement, le plus logique. En cherchant des solutions fondées sur les données et les faits plutôt que sur les émotions, les cofondateurs peuvent discuter de manière éclairée et prendre la meilleure décision pour l'entreprise.

3. Fixer des attentes et des limites claires

Pour faciliter la gestion des conflits entre cofondateurs, il est important de définir et de délimiter clairement le rôle de chacun. Rédigez une convention détaillée dès le départ et modifiez les rôles des cofondateurs au fur et à mesure que l'entreprise évolue. Une convention qui est bien élaborée prévoit des réponses aux questions importantes en lien avec les affaires et attribue les responsabilités de manière appropriée. Plus important encore, une convention solide aide à gérer l'entreprise en cas d'imprévu. Pour obtenir des conseils sur la rédaction d'une convention des fondateurs, consultez notre récent billet de blogue sur le sujet.

4. Faire appel à une tierce personne

En situation de désaccord, il ne faut pas hésiter à demander une aide extérieure. Il n'est pas nécessaire de faire appel à un médiateur sans lien avec les cofondateurs; il peut simplement s'agir d'une tierce personne que les cofondateurs respectent et en qui ils ont confiance. Cette personne est en mesure d'apporter un point de vue externe et d'examiner les faits et les circonstances de manière objective, puis de proposer la solution la plus avantageuse pour l'entreprise. Elle peut également faire des recommandations et suggérer des solutions de rechange, ce qui permet aux cofondateurs de réfléchir et de trouver des solutions ensemble.

5. Prioriser l'entreprise et le bien-être de l'équipe

Les différends entre cofondateurs ont des répercussions sur l'ensemble de l'entreprise, notamment sur toutes les personnes qui y travaillent, ce qui crée de la dissension au sein de ces dernières. Le succès d'une entreprise en démarrage dépend de la qualité de la collaboration entre les cofondateurs. Lorsqu'un conflit survient, n'oubliez pas de faire preuve de professionnalisme et de ne pas en faire une affaire personnelle. Vous avez la responsabilité, vis-à-vis de votre équipe et des personnes qui aident à bâtir l'entreprise, d'être les meilleurs dirigeants possibles.

