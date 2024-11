Love Story : Des Conseils Pour Obtenir Un Financement Par Capital De Risque

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.

Nous sommes véritablement fébriles à l'idée de la venue de Taylor Swift à Toronto et à Vancouver. En hommage à la série de concerts de la décennie, MT❯Ventures publiera une série de billets de blogue inspirés de Taylor Swift. Nous vous présentons ici le deuxième billet de cette série. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour que votre entreprise réussisse son entrée en scène. Les 24 derniers mois ont été plutôt difficiles pour les entreprises en démarrage à la recherche de financement. Le marché du capital de risque a subi d'importantes corrections, principalement en raison de facteurs macroéconomiques tels que l'inflation élevée, la montée des taux d'intérêt et les ajustements postpandémie. En fait, établir une relation avec un investisseur en capital de risque s'apparente beaucoup à rencontrer l'âme sSur... et vivre une histoire d'amour (Love Story) en quelques sortes. Il peut donc paraître difficile d'obtenir du financement, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Nous avons demandé à quelques-uns de nos investisseurs sélectionnés de nous faire part de leurs conseils au sujet de la mobilisation du capital de risque. Nous sommes d'avis que ceux-ci vous permettront d'obtenir un financement. Voici les cinq principaux conseils : 1. Traiter l'obtention d'un financement comme un processus de vente. Mobiliser du capital de risque ressemble de très près à un processus de vente : il faut y mettre du temps et des efforts, ce qui veut dire que vous devez vous y investir à 100 % jusqu'à ce que vous l'obteniez. Comme le dit Farzin Mou, gestionnaire de programme au Centre de la découverte de MaRS, « ne faites pas tout à moitié ». Vous devez avoir des processus en place, par exemple un outil de gestion des relations avec les investisseurs, et faire preuve de discipline dans les suivis. Tout comme dans un processus de vente, vous devez être prêt à parler avec des centaines de personnes avant de décrocher la première vente, ou le premier investisseur stratégique. Melissa MacInnis, directrice fondatrice de TenLira, nous rappelle que « les relations d'affaires se développent s'il existe un climat de confiance ». Si vos investisseurs veulent rester longtemps à vos côtés, ils prendront le temps d'effectuer leurs vérifications. Toute personne qui s'y connaît en vente sait que les cycles de vente peuvent être longs. Le lent processus d'établissement des relations de confiance fait simplement partie du jeu. 2. Bien connaître ses chiffres Vous devez parfaitement connaître votre entreprise, y compris son modèle de revenu, sa traction et vos plans pour l'avenir. Vous devez également connaître le coût d'acquisition des clients, la taille du marché, votre marché potentiel total et votre valeur actuelle. Il est important de vous tenir au courant de la situation financière de votre entreprise pour mieux vous préparer aux rencontres avec les investisseurs. D'ailleurs, une compréhension des indicateurs clés de votre entreprise est essentielle. Même si vous n'obtenez pas immédiatement un financement, cette information vous permettra de procéder à des ajustements pour favoriser la croissance. Par exemple, si le coût d'acquisition des clients est de 100 $, vous pouvez prévoir la croissance de votre entreprise ou bien trouver des façons de réduire ce coût. Mandy Potter, cofondatrice et associée directrice de Misfit Ventures, indique que vous ne devriez chercher à obtenir du financement par capital de risque que si votre entreprise est compatible avec ce type de financement. Une bonne compréhension de vos chiffres vous permettra de savoir si les investisseurs en capital de risque seront intéressés par votre entreprise. Winnie Zibiri-Aliu, directrice des programmes d'investissement et de l'innovation à MEDA, insiste aussi sur le fait suivant : « Les fondateurs qui envisagent de mobiliser du capital de risque devraient montrer que leur entreprise a le potentiel de mobiliser d'autres rondes de financement après l'obtention du financement initial. Ils devraient réfléchir à leur sortie et à des acheteurs potentiels afin de démontrer aux capital-risqueurs qu'ils ont une stratégie de sortie et qu'ils veulent générer un rendement attrayant. » 3. Faire ses recherches La relation entre un investisseur en capital de risque et une entreprise en démarrage peut durer plus de sept ans. Tout comme pour un mariage, il est préférable de connaître l'autre personne avant de lui dire « oui ». Katrina Paddon, cofondatrice et associée directrice de West Coast Angel Network, explique : « Vous devez faire autant de recherches sur les investisseurs en capital de risque qu'ils en feront sur vous. La relation que vous entretiendrez avec vos investisseurs aura une incidence considérable sur vous et votre entreprise. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous passerez un moment très difficile. » Au début de l'été, Vinod Khosla, cofondateur de Sun Microsystems et fondateur de Khosla Ventures, a fait beaucoup jaser en affirmant que « 90 % des investisseurs en capital de risque n'apportent aucune valeur aux entreprises en démarrage et même que 70 % d'entre eux leur nuisent ». Assurez-vous donc de faire vos recherches; le monde regorge d'investisseurs en capital de risque qui ont tous des intérêts différents. Lorsque vous entamez le processus d'obtention de financement, renseignez-vous sur les différentes sociétés de capital de risque actives dans votre domaine. 4. Constituer une salle de données complète Les investisseurs souhaiteront valider ce que contient votre dossier de présentation et voudront obtenir des renseignements détaillés sur votre entreprise, son modèle d'affaires, sa traction et son information financière. Vous devez bien entendu vous assurer que votre salle d'information ne contient aucun renseignement exclusif ou secret commercial; ne communiquez aux investisseurs que l'information pertinente à leur prise de décision. De nombreux investisseurs aiment trouver une FAQ dans la salle d'information. Ce document devrait renfermer les questions sur l'entreprise que l'on vous a déjà posées. Il s'agit d'un document que très peu de fondateurs possèdent, mais que de nombreux investisseurs veulent consulter en premier, car il témoigne de la transparence des fondateurs et de leur ouverture à être conseillés. Certains fondateurs croient qu'ils ne devraient jamais signaler de points négatifs ou effectuer tout le travail des investisseurs, mais ces derniers y voient plutôt une occasion stratégique d'aborder les enjeux en amont. 5. Répéter sa présentation Enfin, il est crucial d'avoir une présentation aux investisseurs qui soit bien ficelée. Nous avons récemment réuni dans un billet de blogue cinq éléments à garder à l'esprit lors de l'élaboration de votre présentation : Connaître son public. Adaptez votre présentation selon l'investisseur afin qu'elle corresponde à ses intérêts et à ses investissements antérieurs.

Définir clairement le problème. Expliquez le problème ainsi que les raisons pour lesquelles il doit être résolu. Énoncez ensuite les raisons faisant de vous et de votre entreprise la meilleure solution pour y répondre.

Mettre en valeur les fondateurs. Nous avons tous des forces et des expériences uniques que nous pouvons mettre à profit. Votre présentation est le moment de les mettre en valeur!

Montrer la traction et le potentiel. Fournissez des données probantes indiquant la traction de votre entreprise et des chiffres indicateurs de croissance et de potentiel d'expansion.

Se préparer à répondre aux questions difficiles. On vous posera des questions sur la concurrence, les risques et d'autres sujets connexes. Vous devez connaître vos points faibles et être prêt à établir comment vous y remédiez. Si vous suivez ces conseils et répétez votre présentation jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, vous serez en mesure d'impressionner les investisseurs. MT❯Ventures : votre équipe en coulisses À l'instar de Taylor Swift qui connaît un immense succès dans l'industrie de la musique, nous voulons aider votre entreprise à exploiter son plein potentiel. Chaque nouvelle entreprise a des besoins uniques. MT❯Ventures fournit l'expertise juridique et les conseils stratégiques dont les entreprises en démarrage ont besoin pour leur permettre de progresser et de se concentrer sur leur vision. Nous vous aiderons à vous y retrouver dans le monde du financement par capital de risque afin que vous puissiez saisir les grandes occasions qui s'offriront à vous et relever les défis qui parsèmeront votre parcours entrepreneurial.

