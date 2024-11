Guide Faire affaire au Canada

Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes) is one of Canada's top business law firms, serving a diverse national and international client base. Our integrated office network provides clients with access to the Firm's full spectrum of capabilities in virtually every area of business law.

Section I : Introduction

Ce guide propose aux non-Canadiens une introduction aux lois et à la réglementation qui s'appliquent aux activités commerciales au Canada, plus particulièrement en Ontario. Il soulève aussi dans certains cas des questions touchant les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. En raison du régime fédéral du Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent le pouvoir de légiférer conformément à la Constitution canadienne. Certains champs de compétence peuvent toutefois être partagés, c'est-à-dire être régis à la fois par des lois fédérales et des lois provinciales.

Pour des raisons qui sont ancrées dans son histoire, le Canada possède deux traditions juridiques : celle du droit civil, basée sur le droit codifié, dans la province de Québec, ainsi que celle de la common law, basée sur la jurisprudence, dans les autres provinces du Canada. Le Québec, seule province du pays dont la population est majoritairement francophone, a adopté la Charte de la langue française qui fait du français la langue officielle de cette province. Le Québec perçoit par ailleurs ses propres impôts sur le revenu et partage avec le gouvernement fédéral la responsabilité de l'immigration sur son territoire. Une analyse détaillée des lois du Québec est présentée dans le guide Faire affaire au Québec de Blakes.

L'information qui se trouve sous chaque rubrique de ce guide vise uniquement à orienter le lecteur de manière générale et ne représente pas une description exhaustive de toutes les dispositions législatives fédérales, provinciales et locales auxquelles une entreprise doit se conformer. Certaines entreprises ou certains secteurs pourraient également être assujettis à des exigences juridiques particulières dont il n'est pas question dans le présent guide. Pour cette raison, le lecteur ne doit pas se fier seulement au guide pour planifier une opération ou prendre une décision en particulier, mais devrait plutôt obtenir l'avis d'un conseiller juridique compétent.

Le droit sur lequel se fonde ce guide est celui qui prévaut en date de juillet 2023.

