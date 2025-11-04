L'innovation, moteur de la croissance du Québec : une hausse de 1 % des investissements en R-D pourrait générer 250 M$ de plus pour le PIB québécois

With more than 520 employees, including 270 professionals, BCF Business Law is the go-to firm for business leaders, growing companies, and well-established global enterprises that have chosen Québec and Canada as a stepping stone to growth and success. BCF is the firm that allows you to see further and act with confidence, turning vision into action.

Montréal, le 29 octobre 2025 – Un simple accroissement de 1 % des investissements en recherche et développement (R-D) générerait 250 millions de dollars supplémentaires au PIB du Québec. C'est dire à quel point chaque point d'innovation compte. C'est l'un des constats d'un portrait économique commandé par BCF Avocats d'affaires et réalisé par Aviseo Conseil sur l'impact de l'innovation, dévoilé aujourd'hui en ouverture du Forum Tech 360 de BCF Avocats d'affaires. L'événement, tenu à Montréal, a réuni près de 200 participant.es autour de deux thèmes centraux : la prise de risque technologique et la commercialisation de l'innovation. Les échanges avec des expert·es du milieu technologique et entrepreneurial, ont souligné l'importance d'un écosystème qui favorise la collaboration, la prise de risque et la transformation des innovations en succès commerciaux durables.

Parce que comprendre, c'est déjà agir.

« Dans un contexte où la compétitivité du Québec repose plus que jamais sur sa capacité à innover et à accroître sa productivité, BCF souhaite contribuer activement à faire avancer l'économie du Québec. Le Forum Tech 360 et le portrait réalisé avec Aviseo Conseil traduisent cette volonté d'allier réflexion et action : mieux comprendre les leviers du risque et de la commercialisation pour transformer l'innovation en véritable moteur de croissance durable ».

Andréanne Auger, Ph. D. Agente de brevets et associée chez BCF Avocats d'affaires

Le Québec, un cas distinctif en matière d'innovation

Le Québec se démarque positivement et possède des atouts indéniables. La province arrive première au Canada pour l'intensité de ses dépenses en R-D, qui représentent 2,3 % de son PIB (devant l'Ontario et la moyenne canadienne). Sur le terrain, les entrepreneurs québécois démontrent un esprit d'initiative remarquable : près de 74 % d'entre eux ont récemment pris des mesures pour améliorer la productivité de leur entreprise. L'adoption technologique s'accélère également : 30 % des entreprises de la province ont adopté de nouvelles technologies au cours de la dernière année (selon la Banque de développement du Canada, octobre 2025). Ces chiffres soulignent que le Québec possède une culture d'innovation dynamique et la volonté de progresser. Néanmoins, le portrait d'Aviseo Conseil montre que même le Québec n'échappe pas à certains défis structurels dans la conversion de l'innovation en croissance réelle.

Six recommandations pour augmenter la performance de l'innovation

Six recommandations concrètes qui rappellent qu'investir dans l'innovation, c'est investir dans la prospérité collective.

Appuyer fiscalement et financièrement l'émergence de PME de « grandes tailles » capables d'investir dans la R-D et de prendre des risques. Déployer des incitatifs pour encourager les grandes entreprises à s'investir davantage dans le capital de risque local et l'appui aux jeunes pousses. Renforcer le sentiment d'urgence sur la nécessité d'innover, rebâtir la fierté d'être une société innovante et valoriser les succès entrepreneuriaux et d'innovation. Alimenter le désir entrepreneurial des prochaines générations, les appuyer davantage dans la prise de risques responsables et stimuler la recherche de solutions innovantes. Participer à la prise de risques des entreprises qui mettent en applications des innovations, technologies ou méthodes avant-gardistes existantes. Encourager, célébrer et valoriser les collaborations multipartites en matière de R-D, d'innovation et de commercialisation (universités, TPE, PME, grandes entreprises et institutions).

Une table ronde pour fédérer les forces vives

Le Québec ne manque ni d'idées ni de talents ni de vision. Mais pour créer davantage de valeur, il lui faut encore bâtir des ponts : entre la recherche et l'entreprise, entre l'innovation et la commercialisation, entre le génie et le marché.

C'est pourquoi BCF propose la création d'une table ronde notamment sur la valorisation de l'innovation de propriété intellectuelle au Québec. Cette initiative vise à fédérer les forces vives du Québec – des acteurs établis aux nouvelles voix de l'écosystème d'innovation – autour d'un objectif commun : faire en sorte que nos innovations grandissent ici, créent de la richesse ici et fassent rayonner le Québec partout.

