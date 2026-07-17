Édition 2026 Du Congrès De La CEGQ

L’édition 2026 du congrès de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec se tiendra au Hilton du Lac-Leamy, du 11 au 13 février 2026. Notre collègue Jean Patrick Dallaire, accompagné de Julie Fouquet (HUDL), figurera parmi les nombreux experts qui y prendront la parole. Le 12 février 2026, de 9h30 à 10h30, ils présenteront la conférence L’approche collaborative de type RPI simplifiée pour le secteur privé.

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L’édition 2026 du congrès de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec se tiendra au Hilton du Lac-Leamy, du 11 au 13 février 2026.

Notre collègue Jean Patrick Dallaire, accompagné de Julie Fouquet (HUDL), figurera parmi les nombreux experts qui y prendront la parole. Le 12 février 2026, de 9h30 à 10h30, ils présenteront la conférence L’approche collaborative de type RPI simplifiée pour le secteur privé.

Cette présentation portera sur les différentes étapes d’élaboration du contrat, ses avantages et ses limites, ainsi que sur les modalités de son administration et de son application au quotidien par les équipes. Les conférenciers aborderont également les répercussions concrètes sur les opérations quotidiennes en chantier et les éléments à mettre en place afin de créer des conditions gagnantes pour l’ensemble des intervenants, à toutes les étapes du projet.

Si vous n’êtes pas membre de la CEGQ ou si le site affiche complet, nous vous invitons à vous inscrire sur la liste d’attente.

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