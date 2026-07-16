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Les 13 et 14 avril prochains, nos collègues Marie-Douce Huard et René-Martin Langlois, associés, participeront aux Journées stratégiques sur la construction avec un donneur d’ouvrage public et parapublic au Québec, présentées par Open Forum Ouvert.
Marie-Douce, qui agit également à titre de coprésidente de l’événement, interviendra dans le cadre de la conférence L’obligation de coopération : une exigence floue mais incontournable dans l’exécution des contrats de construction, aux côtés de Marie-Hélène Dufour, professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Quant à René-Martin, il participera à titre de conférencier lors de la présentation Le traitement des risques dans les modes de réalisation de projet intégrée, avec Xavier Lafontaine, vice-président, Affaires juridiques et qualité chez EBC inc.
Renseignements : CONSTRUCTION AVEC UN DONNEUR — OpenForumOuvert
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