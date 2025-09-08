ARTICLE
8 September 2025

Consultation de l'Autorité des marchés financiers sur le recalibrage des droits

BL
Borden Ladner Gervais LLP

Contributor

Borden Ladner Gervais LLP logo
BLG is a leading, national, full-service Canadian law firm focusing on business law, commercial litigation, and intellectual property solutions for our clients. BLG is one of the country’s largest law firms with more than 750 lawyers, intellectual property agents and other professionals in five cities across Canada.
Explore Firm Details
Lexpert Firm Profile
Le 26 juin 2025, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié un avis de consultation concernant des modifications à certains droits et sanctions pécuniaires prescrits par la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les instruments dérivés du Québec.
Canada Finance and Banking
Christian Faribault,Jean-Philippe Gagnon,Melissa Ghislanzoni
+2 Authors
 Your Author LinkedIn Connections

Le 26 juin 2025, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié un avis de consultation concernant des modifications à certains droits et sanctions pécuniaires prescrits par la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les instruments dérivés du Québec. Comme le modèle de financement de l'AMF est basé sur le recouvrement des coûts, les ajustements proposés au barème visent à tenir compte des réalités changeantes des marchés financiers au Québec.

Bien que l'adoption des recommandations entraînerait la diminution de certains frais, elle introduirait aussi de nouveaux droits ayant une incidence sur nos clients. L'AMF sollicite les commentaires des participants au marché sur ces propositions d'ici le 19 septembre 2025.

Principaux changements envisagés

The AMF is seeking to recalibrate its fees to allocate regulatory costs more fairly and proportionately among market participants and to ensure adequate coverage of the costs associated with the emergence of new financial activities. Below is a summary of the AMF's proposed fee changes:

Catégorie Description Droits précédents Nouveaux droits Type de modification
Droits de renouvellement annuels (courtiers en placement [CP], courtiers en épargne collective [CÉC] et personnes physiques agissant pour leur compte [rep.]) Reflet de la délégation de certaines tâches à l'OCRI CP : 2071 $
Rep. : 242 $

Rep. du CÉC : 219 $		 CP : 518 $
Rep. du CP : 61 $

Rep. du CÉC : 55 $		 Réduction
Courtiers ou conseillers internationaux et gestionnaires de fonds d'investissement non résidents (GFI) exerçant au Québec sous une dispense statutaire d'inscription Courtiers / conseillers internationaux et GFI non résidents Aucun 3 000 $ Nouveaux droits1
Consultations d'avant dépôt auprès de l'AMF Coût par consultation Aucun 2 000 $ Nouveaux droits
Traitement des demandes de dispense Examen des coûts 690 $ 2 000 $ Augmentation
Sanctions pour le dépôt tardif du formulaire 45-106F1 Pénalité applicable pour chaque jour de retard d'un formulaire 45-106F1 – Déclaration de placement avec dispense Aucun 100 $ par journée ouvrable de retard, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par exercice financier, par émetteur ou preneur ferme Nouveauté
Frais et pénalités prévus par la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les instruments dérivés du Québec Révision générale Non précisé Montants mis à jour Augmentation

Puisque ces changements tarifaires proposés affecteront vos activités, vous pourriez souhaiter faire part de vos commentaires à l'AMF. N'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère de confiance chez BLG pour obtenir de l'aide dans la rédaction de votre réponse, pour mieux comprendre le recalibrage des droits ou pour toute autre question.

About BLG

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Christian Faribault
Christian Faribault
Photo of Jean-Philippe Gagnon
Jean-Philippe Gagnon
Photo of Jon Kristinarson
Jon Kristinarson
Photo of Melissa Ghislanzoni
Melissa Ghislanzoni
Photo of Michael Taylor
Michael Taylor
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More