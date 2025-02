Les minéraux critiques et la politique étrangère du Canada pour l'Arctique

Le gouvernement du Canada a récemment publié une nouvelle Politique étrangère du Canada pour l'Arctique qui contient quelques pépites concernant les minéraux et les minéraux critiques.

Sous la rubrique « Changements climatiques : une menace majeure», la Politique, après avoir déclaré que les changements climatiques sont particulièrement aigus dans le Nord, ajoute ce qui suit :

Parallèlement, les changements climatiques suscitent de l'intérêt pour l'Arctique en tant que source fiable et durable de minéraux critiques tels que le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les métaux des terres rares, qui sont indispensables à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Pour le Canada et ses alliés, les ressources de l'Arctique recèlent un potentiel qui offre la possibilité de diversifier la production de minéraux critiques en partenariat avec les gouvernements territoriaux et provinciaux, les peuples autochtones de l'Arctique et du Nord et les collectivités locales. Cela doit se faire avec prudence, en respectant les moyens de subsistance des membres des collectivités locales.

La Politique ajoute que le gouvernement du Canada augmentera son soutien à la coopération bilatérale et régionale avec les pays nordiques dans, entre autres, les sciences et la technologie de l'Arctique, les changements climatiques et les ressources naturelles.

Fait intéressant, même si le gouvernement du Canada affirme que les minéraux critiques sont essentiels à la transition énergétique mondiale[1], la Politique indique que le Canada fait sa part pour remédier à la perte de biodiversité et faire progresser la conservation au pays et dans le monde et « poursuit ses efforts en vue de protéger 30 % de ses terres et de ses océans d'ici 2030». La Politique ajoute que le Canada « en l'absence d'une compréhension approfondie des effets environnementaux de l'exploitation minière des fonds marins et d'un régime réglementaire solide, le Canada soutient également un moratoire sur l'exploitation commerciale des fonds marins dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, y compris dans l'océan Arctique central». D'une certaine manière, bien que la politique ait peut-être été conçue pour promouvoir l'exploration et l'exploitation des minéraux critiques, elle crée également certaines restrictions qui peuvent entraver ce résultat.

Fait intéressant, la Politique souligne l'importance de renforcer le partenariat du Canada avec des alliés comme les États-Unis dans des domaines d'intérêt national importants, y compris les minéraux critiques, en particulier avec l'Alaska dans l'ouest de l'Arctique et avec le Groenland (le Royaume de Danemark) dans l'est de l'Arctique, mais la Politique a probablement déjà besoin d'être remise à neuf en raison des réflexions très publiques du président Trump sur l'annexion ou l'achat du Groenland. Depuis son entrée en fonction, le président Trump a clairement pris des mesures décisives pour mettre en œuvre son plan d'action et ses promesses de campagne, et le monde suivra certainement l'évolution de l'histoire.

